S bitcoin investicijskim fondom počinje nova era za kriptovalute

pišu: Domagoj Mataić i Tomislav Pili

Vijesti o potencijalnom i vrlo izgledom odobrenju spot bitcoin ETF-a dospio je na naslovnice, privukao pozornost regulatora i utjecao na kripto tržište 2023. i početkom 2024. Otkako su osnivači Gemini kripto mjenjačnice Cameron i Tyler Winklevoss podnijeli prvu prijavu za spot bitcoin ETF 2013., više od desetak drugih podneseno je američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC). Neki od najvećih svjetskih upravitelja imovinom i financijskih institucija ušli su u borbu, uključujući BlackRock, Invesco, ARK, VanEck i Fidelity.

Tijekom proteklih nekoliko godina bilo je nekoliko pokušaja pokretanja spot bitcoin ETF-a u SAD-u, a SEC ih je sve odbio. Među primarnim problemima bili su manipulacija tržištem i uočeni nedostatak odgovarajućih skrbničkih aranžmana. No, čini se da se stav mijenja. Analitičari sugeriraju 99-postotnu vjerojatnost za odobrenje do 10. siječnja, a savezni sud nedavno je prisilio SEC da preispita svoje odbijanje pokušaja Grayscalea da pretvori svoj GBTC fond u ETF.

Zašto je odobrenje velika stvar?

Podsjetimo, ETF-ovi su u biti investicijski fondovi sastavljeni od košarice vrijednosnih papira. Njihovim se udjelima, za razliku od tradicionalnih investicijskih fondova, može trgovati na burzi. Neki drže dionice. Drugi drže obveznice. Treći robe. Postoji otprilike 2000 američkih ETF-ova s ​​ukupnom imovinom od oko 6,4 bilijuna dolara, prema web stranici ETF.com.

Pojedinci mogu lako kupovati i prodavati ETF-ove putem tradicionalnih brokerskih računa. Lipanjsko istraživanje koje su proveli Journal of Financial Planning i Financial Planning Association pokazalo je da više od 90 posto financijskih savjetnika koristi ili preporučuje ETF-ove.

Imovina kojom upravljaju registrirani investicijski savjetnici (RIA), brokeri-dileri i banke iznose otprilike 48 bilijuna dolara, navodi se u listopadskom izvješću Galaxy Digitala. Ali oko 80 posto financijskih savjetnika koje su ispitali Bitwise i VettaFi rekli su da ili ne mogu kupiti kriptovalute za klijente ili nisu sigurni mogu li. Gotovo 90 posto savjetnika zainteresiranih za kupnju bitcoina čeka da SEC odobri spot bitcoin ETF, pokazalo je istraživanje.

Galaxy Digital navodi kako očekuje da bi bitcoin ETF-ovi mogli ostvariti priljev od 14,4 milijarde dolara u prvoj godini trgovanja. Dionice tih fondova bile bi podržane pravim bitcoinom, što znači da bi pritisak kupnje mogao povećati cijenu imovine za 74 posto u tom razdoblju, piše u izvješću. Analitičari VanEcka prošli su mjesec napisali kako procjenjuju da će priljevi u spot bitcoin ETF-ove iznositi otprilike milijardu dolara u prvih nekoliko dana i 2,4 milijarde dolara u prva tri mjeseca.

Za ilustraciju, SPDR Gold Shares ETF (GLD), prvi spot ETF zlata u SAD-u koji je debitirao 2004. prikupio je 1,9 milijardi dolara prilagođeno inflaciji u prva četiri tjedna, s porastom na 4,8 milijardi dolara do kraja prve godine. Vraćajući se dalje u prošlost, Invescov QQQ, ETF koji prati Nasdaq 100 tehnološki indeks, pokrenut je u ožujku 1999., godinu dana prije nego što je dotcom balon puknuo. Fond je zabilježio priljev od 847 milijuna dolara (1,6 milijardi dolara u današnjim dolarima) u prvih 30 dana. Bliže današnjici, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), bitcoin futures ETF, prikupio je oko 1,5 milijardi dolara u 30 dana nakon predstavljanja u listopadu 2021., kada je raspoloženje među klasama kripto imovine bilo iznimno pozitivno. Fond danas ima 1,65 milijardi dolara ukupne imovine pod upravljanjem.

Dugoročno, glavni investicijski direktor Bitwisea Matt Hougan rekao je na webinaru u kolovozu da bi američki spot bitcoin ETF mogao privući 55 milijardi dolara neto tokova u prvih pet godina na tržištu. I VanEck i Bitwise su među više od desetak izdavatelja koji žele pokrenuti takav fond.

Čeka li nas nestašica bitcoina?

Jedno od glavnih pitanja jest da li će osnivanje takvih fondova potaknuti rast cijene. Hrvoje Prpić, jedan od prvih investitora u bitcoin u Hrvatskoj smatra da će u narednom razdoblju postojati dva glavna generatora rasta cijene bitcoina. - To su ETF-ovi i prepolovljavanje (halving). Očekujem da će uskoro nastati hype te bi do kraja ove godine cijena mogla dosegnuti sto tisuća dolara. Kao i u dosadašnjim slučajevima, nakon ispuhivanja tog hypa očekujem značajan pad vrijednosti, možda na sadašnje razine od 40-ak tisuća dolara - kazao je Prpić.

Analitičari kažu da će odobrenje zahtijevati od izdavatelja ETF-a da kupe desetke milijardi dolara vrijednosti bitcoina, što će dovesti do radikalne promjene u dinamici ponude i potražnje. Neki analitičari čak predviđaju ‘šok ponude’ nakon što su količine dostupnih bitcoina za kupnju pale na petogodišnju najnižu razinu u listopadu. Nedostatak bitcoina na mjenjačnicama sugerira da ga vlasnici pohranjuju u svoje osobne novčanike, što je znak da su manje skloni prodaji.

Nikola Škorić, direktor Electrocoina, smatra da je u ovom trenutku teško prognozirati kako će se kretati potražnja nakon eventualnog odobrenja za bitcoin ETF. - U Kanadi već postoji bitcoin ETF i u njegovom slučaju nije zabilježena snažna potražnja. S druge strane, moguće je da će doći do šoka ponude jer takve ETF-ove namjeravaju osnovati mastodonti globalne financijske industrije. Valja uzeti u obzir i da je lanjski porast cijene od 16 tisuća do 46 tisuća dolara dobrim dijelom zasluga očekivanja da dolazi bitcoin ETF i da je ta odluka već dobrim dijelom uračunata u sadašnju cijenu - tumači Škorić.

U SAD-u ulaganje u bitcoin ostalo je nedostupno za veliku većinu investicijskih i mirovinskih fondova. Iako se oko 36,7 bilijuna dolara drži u IRA i mirovinskoj štednji 401(k) od drugog tromjesečja 2023., zanemariv dio uložen je u bitcoin. Odobrenje spot bitcoin ETF-a moglo bi promijeniti ovu dinamiku, dajući tradicionalnim investicijskim fondovima u SAD-u pristup bitcoinu.

Dok bitcoin ETF-ovi danas postoje u SAD-u, oni koji su trenutno dostupni izvedeni su iz bitcoin futuresa, koji nisu uvijek u potpunosti povezani s temeljnom imovinom. Nasuprot tome, spot bitcoin ETF zahtijeva izravno ulaganje u samu temeljnu imovinu, u ovom slučaju bitcoin.

Milan Horvat, direktor FIMA Plus, smatra da će bitcoin ETF značajno utjecati i ubrzati adopciju digitalne financijske imovine u tradicionalne financijske tokove. - ETF-ovi su jedna od vodećih vrsta imovine od kojih se sastoje mirovinski 401(k) planovi u SAD-u. Više od 80 posto fond menadžera zainteresirano je za ulaganje u ETF-ove prvenstveno vezane za bitcoin, a dio i u druge kriptovalute. To će digitalnoj imovini dati sasvim novu dimenziju - ocjenjuje Horvat.

Značajna prekretnica

U svakom slučaju, potencijalno odobrenje spot bitcoin ETF-a označilo bi značajnu prekretnicu na putu legitimiranja bitcoina kao investicijskog instrumenta institucionalne razine. Osim što bi koristio tradicionalnim ulagačima, ETF bi imao pozitivne implikacije za širu industriju digitalne imovine. Na kripto tržištu primjetna je očita korelacija cijena između bitcoina i drugih kriptovaluta. Dakle, kako bi bitcoin mogao dobiti veće priznanje putem ETF-a, mogli bismo također očekivati ​​ubrzanje komercijalnih aktivnosti povezanih s altcoinima, DeFi-em i Web3 prostorom, kao i tvrtkama koje posluju unutar tih industrija.

Pojava spot bitcoin ETF-a pruža golemu priliku i za bitcoin i za širi ekosustav digitalne imovine. To bi moglo otvoriti pristup bitcoinu za tradicionalne puteve ulaganja, dok bi potencijalno privuklo banke da aktivno sudjeluju u industriji digitalne imovine. Nadalje, to bi moglo značiti povećano sudjelovanje reguliranih burzi i kvalificiranih skrbnika, kao i mogućnost komercijalnog rasta u različitim sektorima unutar prostora digitalne imovine.

Milan Horvat smatra da za kriptovalute i nema drugog puta osim ulaska u mainstream financije. - Digitalna imovina je sastavni dio digitalne ekonomije i sasvim je sigurno da će se u budućnosti sva financijska imovina digitalizirati i tokenizirati - kaže Horvat.

I Nikola Škorić smatra da je ulazak kriptovaluta u mainstream financije prirodan tijek stvari. - Vidljivo je da u kriptozajednici postoji snažna struja koju zabrinjava što bi izloženost kriptovaluta mogla ugasiti temeljne principe na kojima kriptovalute počivaju – decentraliziranost i kontrolu nad sredstvima. Ulazak financijskih divova poput BlackRocka i Vanguarda te bi principe mogli oslabiti - mišljenja je Škorić.

U konačnici, odobrenje spot bitcoin ETF-a moglo bi poslužiti kao potvrda da je bitcoin stvaran, otporan i tu je da ostane.