S novim većinskim vlasnikom Prosperus Growthom Yellow Submarine prelazi iz ‘food businessa‘ u ‘tech business‘

Krajem prošle godine fond rizičnog kapitala Prosperus Growth postao je većinski vlasnik tvrtke Yellow Submarine, lanca 16 restorana u Hrvatskoj u kojem se prodaje, kako su nam osnivači Dragoljub Božović i Aleksandar Lazinica rekli, premium burgeri, uz fokus na vrhunskom okusu, kvalitetnim domaćim namirnicama i organskim sastojcima bez aditiva. Riječ je o jedinoj hrvatskoj netehnološkoj tvrtki koja se 2020. godine našla na popisu 1000 najbrže rastućih kompanija Financial Timesa i koja od osnutka, prema tvrdnjama osnivača, bilježi prosječan godišnji rast prihoda od 60 posto.

Netom završena 2022. donijela je Submarineu prihod od 94,3 milijuna kuna te je dosegnuta magična brojka od milijun posluženih burgera, što je za tvrtku koja je svoj prvi restoran otvorila 2014. u Zagrebu značajan uspjeh. Već sama ta činjenica, kao i ona da su u Bukureštu otvorili svoj prvi restoran koji bi trebao biti odskočna daska za širenje u drugim zemljama, daju naslutiti zašto se društvo Prosperus - Invest koje upravlja fondom Prosperus Growth odlučilo za ulaganje u tu tvrtku preuzevši od dotadašnjeg većinskog vlasnika The Garden Brewery (većinski vlasnik od 2019.) te još neke manje udjele od drugih udjelničara ukupno 50,08 posto udjela.

Inače, Prosperus Growth do sada je ulagao u IT kompanije (Neos, SV Group), digitalno izdavaštvo (InTech Open), a ulaganje u Submarine mu je prvi iskorak u hospitality industriju. Prema riječima člana Uprave Prosperus – Investa Tomislava Tičića, fond je do sada od ulagača prikupio više od 59 milijuna eura, ulaže u male i srednje kompanije s potencijalom regionalnog rasta, a kroz program CROGIP podržali su ga Europski investicijski fond (EIF) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) investirajući 49,99 posto ukupnog kapitala fonda.

Ekspanzija poslovanja

- Od prvog dana djelovanja Prosperus Growtha nismo krili našu namjeru da investiramo u kvalitetne manje ili srednje kompanije iz naše šire regije, koje imaju potencijal rasta. Iznimno sam zadovoljan što smo dio Submarineove priče postali upravo u trenutku kad je krenula značajna regionalna ekspanzija, čiji start je obilježilo nedavno otvaranje Submarinea u Bukureštu. Prepoznali smo kvalitetu brenda, jedinstven DNK zasnovan na ponudi organskih i lokalnih namirnica, čime se Submarine pozicionira kao premium brend i radi iskorak ispred ostalih lanaca burgera. Definitivno je riječ o jedinstvenom proizvodu koji je kvalitetno diferenciran od ostatka tržišta, i tu osobinu je pretvorio u tržišni uspjeh. Sada je zajednički cilj daljnji rast i ekspanzija poslovanja – kaže Tičić.

Uz povrat investicije Tičić ističe da u Fondu žele i nešto više od toga. Naime, osnivači fonda traže nove kompanije s konsolidacijskim potencijalom u regiji koje od poduzeća male ili srednje veličine mogu značajno narasti. Upravo to žele i vide potencijal sa Submarineom. No Tičić ujedno naglašava da su osnivači Lazinica i Božović ostali duboko involvirani u brend koji su stvorili te u daljnje poslovanje kompanije.

Lazinica najnovijim ulaganjem u Submarine očekuje zapravo nastavak ulaganja na hrvatskom i rumunjskom tržištu te početak tranzicije iz ‘food businessa‘ u ‘tech business‘, odnosno značajna ulaganja u tehnologiju koja će omogućiti daljnji rast, održavanje kvalitete usluga i proizvoda, te pozicionirati Submarine kao lidera u svakom segmentu poslovanja. U svakom slučaju, takve nove investicije su potrebne što je prije moguće, kaže Lazinica, a strateške će odluke donijeti zajedno s novim većinskim suvlasnikom. Kad je pak riječ o ovoj godini, Lazinica vjeruje u nastavak uspješnog poslovanja.

- Daljnji rast u prihodima u Hrvatskoj, otvaranje novih lokacija s kojima zaokružujemo tržište, etabliranje Submarinea kao branda na rumunjskom tržištu te otvaranje još jednog međunarodnog tržišta – kaže Lazinica.

Propulzivni sektori

Inače, još u ranijem razgovoru Lazinica i Božović su nam rekli da je njihov koncept od početka bio taj da sve treba biti lokalno i što više organsko. Mnogi koji su znali da njih dvojica kreću u taj posao prije desetak godina nisu vjerovali da će uspjeti, pa su ih i prijateljski odgovarali od toga. No taj je dvojac vjerovao u uspjeh.

- U početku smo bili avangarda, čudili su nam se što to radimo, nisu vjerovali da ćemo uspjeti, pogotovo jer nismo iz ugostiteljske branše, a s druge strane takva vrsta restorana nije bila poznata u našoj zemlji, pa ga nitko nije mogao percipirati. Održavali smo sastanke s dobavljačima, ni njima nije bilo u potpunosti jasno što želimo – pričao je tada Lazinica.

S fondom je, vjeruju osnivači, perspektiva još bolja. A u što će pak fond još investirati, za sada Tičić ne može reći, no ipak dodaje kako vjeruje da će biti još dobrih investicijskih vijesti.

- Ranija ulaganja bila su u tehnološku kompaniju koja je svjetski lider na tržištu Open Access knjiga InTech Open te u dvije snažne domaće softverske tvrtke, SV Group i Neos. Osim spomenutih sektora, zanimljivi su nam i turizam, zdravstvo, farmaceutika, obnovljiva energija, roba široke potrošnje i upravljanje poslovnim procesima. Ali ne bismo se ograničili samo na ove industrije, to su tek industrije koje generalno smatramo propulzivnima. Naravno, potencijalna ulaganja ovisit će o konkretnim kompanijama – zaključuje Tičić.