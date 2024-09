Sabol: Umjetna inteligencija je trenutačno precijenjena, ali se podcjenjuje potencijal kojeg će imati za deset godina

Posljednji dio 16. Liderovog Dana velikih planova obilježila su dva okrugla stola; o upravljanju rizicima i održivosti te o prilikama i opasnostima razvoja poslovanja. Panel o upravljanju rizicima dao je uvid kako preusmjeravanjem financijskih tokova doći do održivih ulaganja te kako uspostavljanjem održivosti u upravljanju rizicima i doradom postojećih poslovnih planova voditi poslovanje u uvjetima krize.

Na panelu je govorio Tomislav Miletić, generalni direktor P & C Automobil Importa (Grupa Emil Frey) koji je istaknuo da europska autoindustrija direktno zapošljava preko 2,5 milijuna ljudi, a indirektno oko 13 milijuna pa ne čude velika ulaganja u autoindustriju.

– Velika je to posljedica i utrke oko električnih automobila koja se vodi s Kinom – izjavio je Miletić dodajući da EU ima za cilj u 2025. povećati svoj udio u proizvodnji električnih vozila što je poprilično izazovno jer je riječ o tržištu koje ovisi o volji proizvođača.

Ipak napomenuo je da električna vozila jesu budućnost, ali da će u toj budućnosti veliku ulogu igrati Kina. Na pitanje moderatorice Gordane Gelenčer što se očekuje u autoindustriji u nadolazećem razdoblju Miletić je odgovorio da projekcije nisu najbolje.

- Ne bih htio remetiti zabavu, ali projekcije u ovom trenutku nisu pretjerano optimistične u kontekstu velikih promjena industrije. U našem poslu velikim djelom sudjeluje i rent-a-car, a neke naše interne projekcije pokazuju da tržište sljedeće godine treba ostati na istoj razini kao i ove što je dobro - dokle god je nekakav stabilan rast to je dobro – poručio je Miletić.

Sandra Vučurović, direktorica Marsha McLennana Srbija istaknula je da se kod kompanija razvija svijest da je potrebno upravljati rizicima. Također, izjavila je da je iznimno važno sagledati kompaniju za koju radite analizu da biste adekvatno sagledali rizike kojima je kompanija izložena kako bi na kraju kvalitetno predložili odgovarajuće osiguranje za pojedinu tvrtku.

- Svaka industrija je priča za sebe, a ono što je osnova su imovinska osiguranja i osiguranja od odgovornosti – rekla je Vučurović dodajući da menadžmenti kompanija jesu svjesni rizika s kojima se suočavaju, no da osvijeste da postoji izazov tek kada se dogodi šteta.

Na panelu o rizicima govorio je i Ivić Vodopija, direktor Maerska za istočnu Europu, koji je naglasio da je potencijal Jadranskog mora ogroman za logistiku. Osvrnuo se i na činjenicu da Hrvatska sada ima čak četiri prometna koridora te je izjavio da nas ‘to stavlja na željezničku mapu‘, no dodao je da sami koridori ne znače puno nego je važnije ono što će se sada događati preko njih.

– Fenomenalno je imati koridore, ali bolje bi bilo da imamo kvalitetnu egzekuciju i da se ide koridorima koji ne ometaju putnički prijevoz – rekao je Vodopija koji je govorio i o nesigurnostima u logistici kojih će, tvrdi, uvijek biti i uvijek su postojali, no da je važno mijenjati industriju kako ne bi imali tako velik utjecaj na izvoznike kao do sada.

Rizik nekorištenja umjetne inteligencije

Na posljednjem panelu, o prilikama i opasnostima razvoja poslovanja, govorili su predsjednik Uprave Studenca Dragan Baškarad, osnivač Photomatha Damir Sabol te članica Uprave Kamgrada Mirjana Igrec.

Osnovni cilj ovog panela bio je dati praktične smjernice poduzetnicima i menadžerima koji izrađuju poslovne planove za 2025. godinu, odnosno niz procjena o tome kakva će biti sljedeća poslovna godina, tako da svatko može odabrati kombinaciju znakova koji mu se čine najvažniji.

Baškarad je rekao da u Studencu vrlo optimistično gledaju na sektor maloprodaje te smatra da je njihov dosadašnji razvoj to i potvrdio.

- Mi smo se intenzivno razvijali u proteklom razdoblju, a s promjenom vlasništva smo ušli u intenzivan rast i razvoj – rekao je Baškarad koji je dodao da se o Studencu danas govori ‘kao o trgovini iz susjedstva‘ te da su se u protekloj šest godina pozicionirali kao vodeći lanac na domaćem tržištu. Kazao je i da maloprodaja u Hrvatskoj ima ogroman potencijal te da rast, kakav je ostvario Studenac, do sad nije zabilježen u hrvatskoj maloprodaji. Dugoročno, rekao je Baškarad, žele biti vodeći trgovački lanac u regiji.

Sabol je kao glavne prilike za sljedeću godinu u IT-ju istaknuo umjetnu inteligenciju i strojno učenje.

- Vlak (za njih) je pobjegao u Europi, a ne samo u Hrvatskoj. Vidimo da su ga sustigli u SAD-u i Kini te je činjenica da Europa nije dobro reagirala i to zato što u SAD-u postoji sustav koji to može financirati, sklonost riziku i rizični kapital koji to podržava – izjavio je Sabol dodajući da su oni u svojim proizvodima godinama koristili umjetnu inteligenciju i strojno učenje samo o tome nisu govorili, no vidjeli su ove tehnologije kao priliku za iskorak na tržištu.

- Rizik je ne koristiti umjetnu inteligenciju u poslovanju jer će netko od vaših konkurenata to iskoristiti na tržištu – objasnio je Sabol dodajući da se, unatoč trenutačnom hype-u i činjenici da je umjetna inteligencija trenutačno precijenjena, podcjenjuje potencijal kojeg će umjetna inteligencija i strojno učenje imati za desetak godina.

Igrec je kao tri ključne prilike u građevini istaknula javne natječaje koji se očekuju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, natječaje kompanija u čije su vlasništvo ušli mirovinski fondovi te daljnju digitalizaciju procesa pomoću kojih trebaju pospješiti svoje poslovanje. Ipak, kao glavni izazov navela je manjak kvalitetnog radnog kadra, a dodala je da u Kamgradu imaju 60 posto stranih radnika što donosi i brojne izazove.