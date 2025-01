Saša Breznik ostaje aktivan u Agro invest grupi

Kako je najavljeno da Saša Breznik od 1. veljače više neće biti član Uprave Agro invest grupe te će nastaviti s radom na poziciji savjetnika Uprave, pitali smo kompaniju što je razlog toj odluci i tko ju je donio. Odgovorio nam je Marko Rašić, predsjednik Nadzornog odbora Agro invest grupe najavivši da će Breznik sudjelovati u nastavku razvoja poslovanja kompanije, bez obzira na promjenu funkcije.

- Obzirom na činjenicu da je Saša Breznik od 2016. godine na upravljačkim funkcijama u našem poslovanju u poljoprivredi i da je osnovna ideja bila da ostane tijekom jednog mandata, odnosno najduže do početka 2021. godine, nakon ove temeljne faze konsolidiranja i integracije našeg poslovanja kroz Agro Invest Grupu, u čemu je on dao izniman doprinos, sada će se u većoj mjeri posvetiti obitelji u Zagrebu. Naime, on je posljednjih devet godina uglavnom proveo u Slavoniji i to je osnovni razlog promjene funkcije u savjetnika Uprave, no i dalje će ostati s nama kako bi sudjelovao u nastavku razvoja našeg poslovanja, samo u ulozi koja ne zahtijeva stalno odsustvo od mjesta gdje živi s obitelji – rekao je Rašić.

Na naše pitanje je li funkcija savjetnika privremenog karaktera te da li je za Breznika planirana neka nova dužnost (funkcija), Rašić veli da još nisu u cijelosti razgovarali o nekom fiksnom periodu tijekom kojega će trajati ova nova uloga u poslovanju.

- Neovisno o tome što zasad nisu planirane nove funkcije, budući razvoj naših poslovnih aktivnosti moguće će dovesti i do nekih novih uloga – kaže Rašić.

A hoće li na Breznikovo mjesto u Upravi doći netko drugi, Rašić nije želio reći. Samo je dodao da će o svim budućim promjenama u upravljačkoj strukturi Agro invest grupe obavijestiti investicijsku javnost putem Zagrebačke burze.

Saša Breznik je imenovan za člana Uprave PP Orahovica 2016., a od 2017. do ožujka prošle godine bio je predsjednik Uprave te kompanije, da bi potom postao član Uprave Agro invest grupe u vlasništvu Stipe Matića. Preostali članovi Uprave su predsjednik Ivan Pandurević i članica Iva Brkić.