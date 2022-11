Silvio Kutić (Infobip): Prelazimo iz faze eksponencijalnog u fazu profitabilnog rasta

Nedavna Liderova lista top 10 milijardera, odnosno najvećih kompanija u domaćem vlasništvu prema konsolidiranim rezultatima poslovanja, p kazala je da je prvi hrvatski jednorog Infobip, zahvaljujući rastu prihoda većem od 70 posto, skočio na sedmo mjesto na listi najvećih hrvatskih kompanija. No godinu velike ekspanzije (četiri akvizicije u godinu dana) obilježio je i veliki gubitak od 1,15 milijardi kuna. O financijskim rezultatima i strateškom smjeru razvoja Infobipa razgovarali smo sa suosnivačem i predsjednikom Uprave Silvijem Kutićem u njegovu uredu u kampusu u Vodnjanu, iz kojeg pogled puca na Brijune. Kutić, koji još uvijek drži više od 50 posto vlasništva Infobipa, sa sjedištem u Londonu, vrlo je opušten i pristupačan sugovornik. Druga dva velika suvlasnika su njegov brat Roberto, operativni direktor, i Izabel Jelenić, tehnički direktor, a u vlasničku strukturu 2020. ušao je investicijski fond One Equity Partners ulaganjem 200 milijuna dolara.

Lani ste povećali prihod na 9,13 milijardi kuna, više od 71 posto, ali i učetverostručili gubitak, koji je premašio milijardu kuna, a imali ste i negativnu EBITDA-u. Kako se to dogodilo?

– Infobip je od početka bio bootstrapping tvrtka, financirajući se bez vanjskoga kapitala, i bili smo pozitivni sve do 2020. godine kada smo zabilježili svoju prvu vanjsku investiciju. Bila nam je bitna, ne za poslovanje, nego da bismo mogli napraviti sve te akvizicije u posljednje dvije godine. Do 2020. stalno smo imali pozitivnu EBITDA-u. U 2021. smo mnogo investirali u rast i imali negativnu EBITDA-u od 17 milijuna eura. Zašto? Zato što su svi naši konkurenti mnogo ulagali i tržište se ubrzavalo. Zato smo se i mi ubrzavali, odlučili ući u veliki investicijski ciklus te smo samim time imali mnogo veće troškove u marketingu, prodaji, inženjerstvu. Tehnološka industrija, naročito iz Silicijske doline, obično ide prema dosta agresivnom rastu, okrenuta je prema akviziciji korisnika, i to po cijenu negativne EBITDA-e. Koristi se novcem svojih investitora i onda u nekom trenutku kada prijeđe profitabilnost bilježi ogromne profite. U takvoj smo industriji da su naši najveći konkurenti tvrtke iz Silicijske doline koje već dugi niz godina tako posluju. Prošle smo godine podigli 500 milijuna dolara kreditnog financiranja, a prije toga smo dobili investiciju od 300 milijuna eura. Isto tako, prošle godine smo krenuli dosta agresivno u ekspanziju i rast poslovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, a imali smo relativno jaku bilancu u smislu investicija. Investicije u marketing i prodaju moramo smjestiti tamo gdje i pripadaju, a to je EBITDA, zbog čega se i vidi negativna EBITDA, ali ove godine su se tržišta normalizirala i vidimo da i naši konkurenti moraju prijeći u taj profitabilni rast. Nama je taj prelazak lak jer smo tu filozofiju već imali od 2006. do 2021. tako da se od ove godine vraćamo na self-sustainable način rasta.

Što podrazumijeva faza profitabilnog rasta i jeste li onda završili fazu eksponencijalnog rasta?

– Fazu eksponencijalnog rasta započeli smo 2020. kada smo krenuli s akvizicijama, investicijama i ubrzanim zapošljavanjem, a početkom 2022. krenuli smo u profitabilni rast. To i dalje podrazumijeva rast, ali uz profitabilnost. U našoj industriji je prije vrijedilo načelo ‘rast pod svaku cijenu‘. Mi smo uvijek bili pozitivni, a naši su glavni konkurenti, recimo, rasli putem financijskih tržišta. Uzimali su investicije mnogo ranije, izlistali su se na burzi prije šest-sedam godina, dizali su kapital u vrlo dobrom trenutku, kad su valuacije bile visoke, i tako ubrzavali svoj rast. No sada jako mnogo tvrtki također prelazi u taj profitabilni rast. Vidjeli ste da tehnološke kompanije masovno otpuštaju, svi gledaju kako i na koji način imati optimalnu organizaciju. Tu se sada vide naše prednosti u odnosu na te kompanije. Mi nismo išli prema takvim otpuštanjima, ali smo već početkom ove godine usporili zapošljavanje.

Ove i iduće godine imat ćete pozitivnu EBIT- DA-u? Imate li projekcije kada ćete ostvariti neto dobit?

– Sada smo profitabilni na razini EBITDA-e i 2023. želimo povećati tu profitabilnost.

Kakvi će biti rezultati u pogledu prihoda, koliki rast očekujete u ovoj novoj fazi?

– Želimo rasti i dalje. Ove ćemo godine imati 25-po- stotni rast prihoda u odnosu na godinu ranije, a slično tako i iduće godine. Sljedeće tri do četiri go- dine želimo biti u rastu.

Jeste li potrošili novac koji ste prikupili inve- sticijom One Equity Partnersa i kreditnim financiranjem?

– Velik smo dio novca investirali u strateške akvizicije. Zabilježili smo dvije jako velike akvizicije ame- ričkih tvrtki, Open Marketa i Peerless Networka, tvrtke Anam u Irskoj te dvije manje u Hrvatskoj. I uza sve to imamo jaku bilancu.

Najavljivali ste IPO i to potkraj ove godine. Jeste li sada odustali od izlaska na burzu ili ste i dalje u pripremama?