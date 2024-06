Slatinska banka: Vlasnička previranja u banci s najvišim rastom imovine u prošloj godini

Promjene na listi najvećih pojedinačnih dioničara u Slatinskoj banci, u kojoj nitko već odavno nije prešao prag od deset posto, dugogodišnja su konstanta, ali ipak u zadnje vrijeme postaju sve zanimljivije. Donedavno najveći pojedinačni dioničar, bugarska tvrtka Sajbar Level, koja je u posljednjih godinu dana uspjela svoj udjel u Slatinskoj banci okrupniti na 9,22 posto, svoj je paket dionica nedavno prodala tvrtki Cset, registriranoj za poslovanje s nekretninama u Sloveniji. Osnivač Cseta je Inspire Investments, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, među čijim je suvlasnicima Dinko Novoselec, nekadašnji čelnik AZ fonda.

Prije nekoliko mjeseci na listu deset najvećih dioničara Slatinske banke, s udjelom od 3,37 posto, ušao je i predsjednik njezine uprave Andrej Kopilaš, zahvaljujući izdašnoj nagradi koju je Nadzorni odbor odlučio dodijeliti njemu i članu Uprave Oliveru Klesingeru za postignute rezultate u poslovanju. Njih dvojica nagrađena su s ukupno 5,46 posto vlasničkog udjela, koji je u tom trenutku na ZSE-u vrijedio oko 778 tisuća eura. Taj potez NO-a uznemirio je nekoliko manjih dioničara koji su zatražili izvanrednu reviziju poslovanja Slatinske banke.

No HNB-ovi podaci o poslovanju kreditnih institucija u prošloj godini otkrivaju da nagrada Upravi nije bez osnove, jer je Slatinska banka lani bila apsolutni rekorder prema rastu imovine među hrvatskim bankama. Njezina je imovina, naime, porasla 10,88 posto i to u okolnostima u kojima je prosjek tržišta bio u minusu od 1,51 posto. Od 20 kreditnih institucija, vrijednost imovine pala je u njih 13, a sve ostale, osim Slatinske banke, porasle su najviše do 2,63 posto.

Dodatno, među onima koje su imale rast imovine bio je Wüstenrot stambena štedionica, s čijim je austrijskim vlasnikom Slatinska banka potkraj svibnja zaključila ugovor o kupnji stopostotnog udjela. Ta će transakcija biti zaključena konačnim odobrenjem HNB-a i ECB-a, nakon čega će Slatinska banka biti vlasnik jedine preostale stambene štedionice u Hrvatskoj.