Sofascore Eye uskoro izaziva VAR

Sofascore, hrvatska tvrtka koja je razvila cijeli platformu praćenja sportskih rezultata u stvarnom vremenu za niz popularnih sportova, od nogometa do tenisa, itekako se oslanja na umjetnu inteligenciju. Kako je objasnio Karlo Knežević, voditelj tima za umjetnu inteligenciju, analitiku i informacije, Sofascore chatu svakodnevno može pristupiti 23 milijuna mjesečno aktivnih korisnika te pisati poruke na različitim jezicima ili pismima. Kako bi, prije svega, sprječili nepoželjni govor, koriste vlastiti, interno razvijen Sofascore AI chat filtar koji razumije sadržaj i kontekst poruka te uspješno otklanja nepoželjne poruke. I to nije njihov jedini AI alat, razvijaju nešto puno sofisticiranije i zanimljivije.

- Projekt koji je trenutno u fazi razvoja jest semantička obrada sportskog video sadržaja. Naime, Sofascore želi razviti računalni sustav, Sofascore Eye, koji može gledati snimku nekog sportskog događaja te iz snimke dobiti mnoštvo informacija, poput broja prijeđene udaljenosti na nogometnoj utakmici ili broja ispravnih serviranja na teniskom meču. Još jedan primjer koji bih izdvojio jest sustav preporuke sadržaja, Sofascore recommender, koji neprekidno prati način na koji korisnik koristi Sofascore aplikaciju te uči koji sadržaj bi korisnika više zanimao.

Na temelju stečenog znanja, Sofascore Recommender korisniku nudi one sportske događaje, sportaše ili natjecanja koja bi ga zanimala. Pomoću ovakvog sustava, Sofascore aplikacija dodatno se može približiti korisniku pružajući mu personaliziran sadržaj - rekao je Knežević i dodao da su u Sofascoreu dosad sva rješenja sami razvili zbog vrlo specifične domene posla ili s ciljem optimalne učinkovitosti korištenja resursa.

U Sofascoreu se, nastavalja Knežević, uvijek razmišlja na velikoj skali: više desetaka milijuna korisnika, više različitih uređaja na kojima korisnicima prikazujemo sadržaj te dostupnost sadržaja na cijelom planetu, a jedan od glavnih izazova u implementaciji tehnologija umjetne inteligencije su skalabilnost, brzina i točnost.

Izvori financiranja za AI projekte

Za tu je tvrtku bitno da sva rješenja koja razvijaju moraju biti održiva na velikom broju korisnika, a posebno u trenucima velike navale korisnika, kao što je npr. svjetsko nogometno prvenstvo. Dodatno, s obzirom na sklopovska ograničenja kod korisnika (npr. zemlje trećeg svijeta), vodi se računa da implementacija bude energetski i memorijski učinkovita.

- Dodatan izazov je količina podataka za učenje modela umjetne inteligencije. Iako Sofascore raspolaže s više od 1000 TB podataka, određena rješenja zahtijevaju vrlo specifične uzorke na kojima bi se umjetna inteligencija mogla učiti - ističe Knežević.

No, postoje i izazovi drugačije prirode, a jedan od vodećih su kadrovi. Naime, hrvatski visokoobrazovni sustav svake godine proizvede više stotina inženjera računarstva iz područja računarske znanosti. Takvi studenti susreli su se tijekom svog školovanja s područjima umjetne inteligencije kao što su strojno učenje, duboko učenje, računalni vid, raspoznavanje uzoraka, obrada prirodnog jezika i sl. No, ni to nije jamac da osoba može ponuditi kvalitetna rješenja iz domene umjetne inteligencije.

- Ako poslodavac želi kvalitetna rješenja u području umjetne inteligencije, onda će morati zaposliti osobu s iskustvom, koju će skuplje plaćati. S druge strane, studenti koji nakon studija žele primijeniti znanje iz domene umjetne inteligencije u industriji, teško pronalaze takve prilike u Hrvatskoj ili zbog manjka IT firmi koje koriste umjetnu inteligenciju ili zbog nedovoljnog radnog iskustva - tumači Knežević.

Još jedan od izazova za razvoj AI rješenja u industriji su i izvori financiranja. Izvori financiranja za projekte umjetne inteligencije u privatnom sektoru mogu uključivati državne potpore, rizični (venture) kapital, ulaganja poslovnih anđela, crowdfunding i privatni kapital.

Tvrtke također mogu same financirati svoje projekte umjetne inteligencije putem vlastitih prihoda ili dobiti. Dostupnost financiranja može se razlikovati ovisno o konkretnom projektu, tvrtki i/ili drugim okolnostima. Osim svega navedenog, također su dostupna i sredstva EU, no važno je napomenuti da se dostupnost i vrsta financiranja mogu mijenjati tijekom vremena.