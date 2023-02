SoftBank, jedan od najvećih ulagača u Rimac Grupu, na startupima izgubio milijarde dolara

Softbank, jedan od posljednjih velikih, institucionalnih investitora u tvrtku Mate Rimca Rimac Grupu, objavila je nedavno kako je u prošloj godini izgubila milijarde dolara u investicijama u startupove. Naime, SoftBank Vision Fund 2 je investicijski fond u rizični kapital u vlasništvu Softbanka, velike japanske multinacionalne tvrtke koja je poznata po ulaganju u Uber, WeWork, Slack i mnoge druge tehnološke tvrtke.

Isto tako, taj je fond početkom prošle godine, zajedno sa Goldman Sachs Asset Managementom, dijelom Goldman Sachsa, u Rimac Grupu uložio 500 milijuna eura. Inače, Vision Fund 2 samo je jedan investicijski fond japanskog Softbanka koji je u startupove ulagao putem svoja tri institucionalna igrača, Vision Fund 1 i Vision Fund 2 te Latin America Funds, a kako se zasad čini najviše je gubitaka ostvareno na južnoameričkom tržištu i u fondu Vision Fund 2. Baš onaj koji je pomogao Rimcu u sufinanciranju gradnje kampusa.

Više discipline za osnivače

Softbank je tako objavio neto gubitak od 783,4 milijarde jena odnosno 5,9 milijardi dolara u prosinačkom tromjesečju, što je daleko ispod procjena analitičara koji su očekivali da tvrtka ostvari dobit od 205,9 milijardi jena. Na konferenciji za novinare prošlog tjedna, glavni financijski direktor SoftBanka Yoshimitsu Goto rekao je da je tvrtka u "obrambenom modu" i da se priprema za tri različita scenarija. SoftBank predviđa da bi se tržište moglo početi oporavljati linearno ove godine, što je scenarij broj jedan, ili do druge polovice ove godine, scenarij dva, ili pak posrtati do početka 2024. što je treći ili najgori scenarij.

No, to ne znači da nemaju očekivanja od startupa u koje su uložili. SoftBank je nastojao uvesti, rekao je Goto, više discipline u svoje portfeljne tvrtke u proteklih godinu dana jer je prikupljanje novca postalo iznimno teško, no, objasnio je, kako neki osnivači jednoroga ne žele prihvatiti niže procjene u novim raspravama o financiranju.

Ovo je, inače, četvrto tromjesečje zaredom u kojem je SoftBank Grupa izgubila novac, što je mnoge potaknulo da ospore temeljnu tezu o japanskom investicijskom divu koji je uložio više kapitala na tehnološka tržišta globalno nego bilo tko drugi u proteklom desetljeću. Samo su u prethodnom tromjesečju izgubili 10 milijardi dolara, premda lideri kompanije, ističu kako je vrijednost njihova portfolja veća od 37 milijardi dolara, no investitori i dioničari Softbanka ipak traže rekalibriranje strategije ulaganja.

Još ima kapitala

Inače, SoftBank se 2017. uključio u ulaganje u startupove s Vision Fund-ovima uloživši više od 144 milijarde dolara u stotine tvrtki diljem svijeta, pa tako i u Rimac Grupu. No, čini se kako su investicije doživjele svojevrsni fijasko zbog oštrog pada na tehnološkom tržištu.

Stalni gubici velika su glavobolja za Masayoshija Sona, osnivača i izvršnog direktora SoftBank grupe. Budući da su dani jeftinog kapitala iza nas, SoftBank bi mogao imati problema s prikupljanjem novca za sljedeće investicije, koje ipak zasad ne dolaze u pitanje. Naime, prema informacijama koje su objavili u tvrtki, Softbank još ima oko 6,5 milijardi dolara za investiranje, no pita se i ulagače i dioničare.

Da se staje na loptu dokazuje i činjenica da je Softbank koji je na vrhuncu ciklusa rasta ulagao više od 20 milijardi dolara po kvartalu, sada ulaže po tromjesečju tek oko 300 milijuna dolara. Oko 49 posto svih Softbank ulaganja sada je u startupovima s više od milijardu dolara prihoda, takav je barem narativ koji stiže iz Japana.

Valjda podsjetiti kako je razlog Softbankova ulaganja u Rimac Grupu bila ‘rastuća globalna potreba za elektrifikacijom‘, a sredstvima od investicije se financirala izgradnja kampusa u Svetoj Nedelji, u ulaganje u talente, razvoj, proizvodnju baterija i druge slične aktivnosti.