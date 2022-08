Softverska tvrtka Q među najboljima je na svijetu i diže prihode i broj zaposlenih za 50 posto

Unatoč velikoj neizvjesnosti koja je pratila osnivanje softverske tvrtke Q, jer su oba osnivača Dalibor Jurgec i Filip Ljubić imali po dvoje djece i velike kredite, nisu željeli odustati od svoga nauma. Nakon osnivanja 2013. godine radili su još za druge poslodavce i povremeno odrađivali poslove za Q, da bi dvije godine kasnije potpuno se odlučili posvetiti svojoj tvrtki. Kroz devet godina postojanja Q je lani tako dogurao do prihoda od 100 milijuna kuna i 300 zaposlenih. Ljubić očekuje da će ove godine prihodi narasti na više od 150 milijuna kuna, pa razmišlja o zapošljavanju još najmanje 150 djelatnika. Zbog iznimnog rasta poznata platforma za rangiranje Clutch zadnje dvije godine Q svrstava među 15 najboljih softverskih tvrtki na svijetu.

Veliki klijenti

Složena softverska rješenja izrađuju za klijente iz automobilske, farmaceutske, financijske i medijske djelatnosti te trgovine, telekomunikacija i osiguranja. U Q stranke obično dolaze na strateške radionice koje traju najviše pet dana i na kojima se do pojedinosti određuje što klijenti žele. Nakon toga Q izrađuje za njih aplikacije, web trgovine ili nešto drugo po odabiru, pa su recimo za britanski The Times napravili Times Expert Traveler, internetski portal na kojem korisnici mogu sami osmisliti odmor po želji.

- Za BBC sa Sveučilištem Cambridge napravili smo Pandemic App, aplikaciju koja simulira širenje smrtonosnih virusa koja je dospjela na prvo mjesto Apple i Google Playa i to prije nego što je širenje koronavirusa uopće počelo. Uz BBC i Times su nam sada klijenti također Novartis, Manpower Group, Smart, Vaillant te Hilti. Početak nam je zapravo bio težak, no ubrzo smo shvatili da nas tvrtke s kojima smo surađivali u Los Angelesu, Washingtonu i Luksemburgu jako cijene i to smo odlučili kapitalizirati. U prvoj fazi nismo imali ozbiljnijih prihoda, no odlučili smo sve karte staviti na Q, nakon čega smo radili za svjetske tvrtke poput Volkswagena i Facebooka. Volkswagenu smo izradili aplikaciju See More pomoću koje kupac može mobitel usmjeriti na bilo koji VW model i dobiti sve podatke o vozilu te mogućnost da u proširenoj stvarnosti razgleda automobil izvana i iznutra. Za Facebook smo radili 'onboarding' (upoznavanje novog zaposlenika s poslom i radom tvrtke) aplikaciju za zaposlenike. Riječ je o projektima koje smo radili na samim počecima i koji su nam poslužili kao odlična referenca za dalje – ističe Ljubić.

Otvaranje ureda u Europi

Ipak, najsudbonosniji za Q je bio poslovni put u Dubai kada su Jurgec i Ljubić

uspjeli dogovoriti četiri nova projekta bez kojih Ljubić smatra da Q ne bi vjerojatno ni postojao. Nije se radilo o velikim projektima, no tvrtki su iznimno koristili jer su nakon toga počeli rasti i raditi s klijentima iz cijelog svijeta. Danas je Q prisutan na 22 tržišta koja uključuju Švicarsku, Njemačku, Veliku Britaniju, Skandinaviju, Sjedinjene Američke Države i Saudijsku Arabiju.

- Nedavno smo otvorili ured u Londonu, a želimo pokrenuti još jedan ured, i to u Zürichu, s čime ćemo krenuti sljedeće godine. Time bismo imali dva jaka ureda u Europi što bi nam pomoglo da se pozicioniramo na svjetskom tržištu kao vrlo kvalitetan pružatelj informatičko tehnoloških usluga. U svemu tome nismo zaboravili na naše zaposlenike, pa trenutačno čak 87 posto naših djelatnika ima status promotora tvrtke – naglasio je Ljubić.

