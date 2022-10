Span grupa u prvih devet mjeseci bilježi 11 posto veće prihode i 162 posto veću dobit

U prvih devet mjeseci 2022. godine Span grupa zabilježila je 650,7 milijuna kuna konsolidiranih prihoda, što je povećanje od 11 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pri tomu je dioničko društvo Span uprihodilo 549 milijuna kuna i zabilježilo rast od 143,4 milijuna kuna, odnosno 35 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Span grupa ostvarila je ukupno 39,4 milijuna kuna dobiti, što je rast od 162 posto, dok je društvo Span s ukupno 39 milijuna kuna dobiti zabilježio rast od čak 276 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Poslovni prihodi grupe Span povećali su se za 65,4 milijuna kuna u promatranom periodu, od čega su prihodi u segmentu IT usluga s visokom dodanom vrijednošću su rasli 73 milijuna kuna, dok prihodi u segmentu upravljanja softverskom imovinom i licenciranja bilježe pad od 7,6 milijuna kuna. Smanjenje prihoda proizlazi iz pada prihoda na tržištu Ukrajine s obzirom na to da je Microsoft omogućio njihovim korisnicima u Ukrajini korištenje svojih proizvoda i usluga bez naknade u periodu od 1. travnja do 31. prosinca 2022.

Društvo Span u istom je periodu ostvarilo rast prihoda od 143,4 milijuna kuna, odnosno 35 posto. Rast dolazi iz poslovnih prihoda koji su rasli 142,7 milijuna kuna. Najsnažniji rast prihoda zabilježen je u segmentu Infrastrukturnih usluga, Cloud i Cyber Security te iznosi 83 posto.

Rast troškova poslovanja

Ukupni konsolidirani troškovi poslovanja rastu 41,59 milijuna kuna, odnosno 7 posto u odnosu na devet mjeseci 2021. godine. Rast troškova osoblja najveći je generator ukupnog rasta troškova te on iznosi 42,7 milijuna kuna i rezultat je većeg broja zaposlenih te jednokratnih troškova proizašlih iz dodjele dionica zaposlenicima Ekobita.

Porast troškova osoblja prati porast prihoda u segmentu IT usluga s visokom dodanom vrijednošću. Prosječan broj zaposlenih u Grupi u promatranom razdoblju 2022. iznosi 676, dok je prošle godine prosječan broj zaposlenih u Grupi iznosio 527.

Troškovi robe i usluga manji su za 11 milijuna kuna i rezultat su manjih troškova robe i usluga na tržištu Ukrajine, dok ostale članice Span Grupe bilježe rast direktnih troškova uzrokovanih rastom prihoda ostatka Grupe.

Ostali poslovni troškovi Grupe povećali su se za 9,9 milijuna kuna pod utjecajem većeg obujma poslovanja i većeg broja zaposlenih.

Ukupni troškovi društva Span porasli su za 118,3 milijuna kuna odnosno 31 posto. Najveći rast proizlazi iz direktnih troškova robe i usluga u iznosu od 82,5 milijuna kuna.

Troškovi osoblja društva Span porasli su za 26,7 milijuna kuna, odnosno 35 posto. Prosječan broj zaposlenih u Društvu u promatranom razdoblju iznosi 518, dok je prošle godine prosječan broj zaposlenih u Društvu iznosio 428. Većina novih zaposlenika zapošljavana je u segmentima usluga s visokom dodanom vrijednošću.

EBITDA veća za 68 posto

Značajan rast EBITDA-e prati porast prihoda od IT usluga s visokom dodanom vrijednošću. EBITDA Grupe prije jednokratnih stavki u devet mjeseci povećala se u odnosu na prošlu godinu za 22,5 milijuna kuna, odnosno 68 posto te iznosi 55,4 milijuna kuna.

Jednokratne stavke EBITDA-e Grupe iznosile su 3,5 milijuna kuna i odnose se na troškove proizašle iz Plana dodjele dionica zaposlenicima Ekobita definiranim u kupoprodajnom ugovoru, operativne troškove proizašle iz akvizicije koji se uglavnom odnose na troškove konzultanata te rezervirane troškove ESOP programa dodjele dionica zaposlenicima.

Span će svakom radniku koji tijekom trogodišnjeg razdoblja zadrži u svom vlasništvu jedan ili više ESOP paketa dodijeliti 25 posto dionica u odnosu na broj dionica koje radnik drži u sklopu ESOP paketa. Po isteku prve godine od datuma javne objave rezultata bit će dodijeljeno 5 posto ukupnog broja dionica, a po isteku druge i treće godine po 10 posto.

Akvizicija Ekobita povećala dobit

Dobit nakon oporezivanja prije jednokratnih stavki Grupe povećala se za 20 milijuna kuna, na 40,6 milijuna kuna.

Jednokratne stavke neto financijskog rezultata Grupe iznosile su 2,3 milijuna kuna i odnose se na akviziciju Ekobita. Financijski prihodi nastali su kao pozitivna razlika u cijeni Ekobitovih vlastitih udjela, tj. razlika između cijene po kojoj ih je otkupio Span i one po kojoj ih je stekao Ekobit u 2017. godini.

U promatranom periodu dobit nakon oporezivanja nakon jednokratnih stavki Grupe povećala se za 24,3 milijuna kuna, na 39,4 milijuna kuna. Društvo Span bilježi rast dobiti nakon oporezivanja prije jednokratnih stavki za 24 milijuna kuna, na 39,9 milijuna kuna.

Društvo Span bilježi rast dobiti nakon oporezivanja nakon jednokratnih stavki za 28,6 milijuna kuna, na gotovo 39 milijuna kuna.

Centar kibernetičke sigurnosti

Marijan Pongrac, član Uprave Spana i direktor za tehnologiju, istaknuo je ovogodišnje Spanovo otvaranje Centra kibernetičke sigurnosti u suradnji s izraelskim Cybergymom. Objasnio je da broj kibernetičkiih napada kontinuirano raste, pri čemu raste i potreba za stručnim i kvalitetnim kadrovima. U Europi trenutno nedostaje 200.000 kibernetičkih stručnjaka, a potrebno je i educirati ljude o kibernetičkim prijetnjama.

– Nije dovoljno samo osigurati što je moguće bolji softver za kibernetičku zaštitu i vjerovati da će sustav sam raditi. Iza svakog kibernetičkog napada stoji vojska obučenih kibernetičkih kriminalaca – stvarnih ljudi. Kvalitetan softver pomoći će nam u prepoznavanju napada i alarmiranju naših stručnjaka koji će se boriti s prijetnjom. Međutim, kad neprijatelj jednom uđe u kuću, nije ga nimalo jednostavno ni jeftino izbaciti van; a o reputacijskoj šteti da ne govorimo. Za to je potrebna cijela vojska ljudi na našoj strani, stručnjaka koji kronično nedostaju na tržištu, ne samo Hrvatske već cijele Europe i cijelog zapadnog svijeta.

Upravo zbog nedostatka profesionalaca na tržištu mijenja se i paradigma kupac i pružatelj usluge. Kompanije koje kupcu mogu pružiti potrebne usluge ograničene su kapacitetom i izrazito su tražene u današnje vrijeme. U svijetu je zadnjih godina uobičajena stvar da kompanije unaprijed plaćaju mjesto na incident respond listi cybersec kompanija, da mogu računati da će im one uskočiti u pomoć u kritičnom trenutku. Ako unaprijed ne rezerviraju svoje mjesto na listi, teško da će moći kupiti potrebnu uslugu kad im zatreba, a interno nijedna kompanija nema dovoljno resursa za izbacivanje napadača i saniranje štete.

Span Centar kibernetičke sigurnosti želi dati svoj doprinos podizanju svijesti o kibernetičkoj opasnosti kroz ekspertna školovanja i konzalting za tehničko osoblje, ‘awareness‘ treninge za ostale skupine zaposlenika, kao i za Table Top vježbe za menadžment. Ekspertna školovanja pokrivaju obrambene, ali i napadačke tehnike, jer se kvalitetna obrana jedino može naučiti kroz poznavanje napadačke tehnike – naveo je Pongrac.

Novi Microsoft program

Krajem rujna Microsoft je uveo promjenu u certifikacijama partnera. S 30. rujna 2022. godine ukinuo se Microsoft Partner Network Silver/Gold kompetencije, koje je zamijenio novi program Microsoft Solution Partner. Kako je naglasio Pongrac, Span je potpuno spreman za ovu promjenu.

– U sljedeće razdoblje Span ulazi s čak pet od mogućih šest Microsoft Solution Partner statusa, a to su Infrastructure (Azure), Security, Modern Work, Digital & App Innovation (Azure), Data & AI (Azure). Dodatno, nastavljamo svoj razvoj s 12 naprednih specijalizacija – naveo je Pongrac.