Span ulazi u fintech, s partnerima osnovao novu tvrtku Fintech Digital Services

Jedna od vodećih hrvatskih softverskih kompanija Span objavila je na Zagrebačkoj burzi da je s još dva osnivača, varaždinskim Identity Consortiumom i Karfijamom, osnovala osnovala novu tvrtku – Fintech Digital Services. Temeljni je kapital novoosnovane tvrtke 20 tisuća kuna, a udjeli su podijeljeni tako da Spanu i Identity Consortiumu pripada 35 posto te Karfijamu 30 posto.

Za Span, koji je prošle godine izašao na burzu i zabilježio rekordne poslovne rezultate, ovaj potez označava ulazak u vrlo propulzivno područje financijske tehnologije. No, o planovima se zasada ne zna puno jer nijedna od tri uključene tvrtke nije htjela iznositi detalje do početka svibnja kada je predviđeno predstavljanje Fintech Digital Servicesa.

Span, na čelu s Nikolom Dujmovićem, je postao jedna od najvećih IT kompanija u Hrvatskoj i prva tehnološka dionica izlistana na zagrebačkoj burzi unazad dva desetljeća. U 2021. su imali rast prihoda od 26 posto na 767,3 milijuna kuna. Operativna dobit grupe porasla je 35 posto na 42,5 milijuna kuna, a neto dobit skočila je za 222 posto na 24 milijuna kuna. Najbrži rat bilježi se u segmentu infrastrukturnih usluga, cloud i kibernetičke sigurnosti. Osim što je jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima, Span je i jedan je od najvećih izvoznika koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu.

Identity Consortium ​tehnološki je startup ​fokusiran na digitalnu transformaciju uz istodobno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka građana. Prvi i zasad jedini hrvatski regtech osnovao je 2018. je Robert Ilijaš, a danas su objavili pokretanje Identyum NOW web portala za koji Ilijaš vjeruje da je početak digitalne transformacije Hrvatske. Identyum je sveobuhvatno rješenje za digitalni identitet tj. platforma i ID Wallet koji omogućujeu tvrtkama i građanima da se lako i vjerodostojno identificiraju u digitalnom svijetu, zakonski valjano i učinkovito potpisuju digitalnu dokumentaciju korištenjem mobilnih uređaja, sigurno pohranjuju svoje osobne podatke te da imaju potpunu kontrolu nad tim podacima. Novi Identyum NOW portal tvrtkama i građanima omogućava jednostavno korištenje osnovnih funkcionalnosti Identyum platforme s potpuno automatiziranim procesom registracije te bez potrebe za integracijom pozadinskih IT sustava tvrtke s platformom.

Treća tvrtka suosnivač Fintech Digital Servicesa je Karfijam iza koje stoji Milan Horvat, poznati investicijski stručnjak i poduzetnik te direktor FIMA Plusa. Pionir našeg tržišta kapitala posljednjih nekoliko godina posebno je posvećen digitalnoj ekonomiji i tržištu kriptovaluta.