Start u pedesetima: Kad si zaražen poduzetničkom idejom, ne prestaješ razmišljati o tome

Pravo vrijeme za ulazak u poduzetništvo ne postoji. Netko je spremniji s dvadeset godina nego što će netko drugi biti s pedeset. Pitanje je individualno, ali jedno je sigurno: za poduzetnički pothvat nikad nije kasno te se sva pravila i izazovi poslovnog svijeta mogu savladati putem.

Takav dojam odaju ljudi koji su nakon dugogodišnjih karijera i nakon pedesete godine života odlučili pokrenuti nešto svoje, bilo da je riječ o poduzetnicima koji su se u tom svijetu našli prvi put, onima koji su svoju bivšu tvrtku prodali pa se bacili u neki drugi biznis, bilo onima kojima je tvrtka propala, ali i dalje ne gube nadu. No, razlozi koji nekog u zrelim godinama natjeraju da napusti uhodan biznis i upusti se u otvaranje novog ili se pak odvaži na to prvi put razlikuju se od čovjeka do čovjeka.

Nema boljeg izbora

Jedan od poduzetnika s dvije uspješne tvrtke iza sebe, jednom koju je osnovao u ranim tridesetima, a drugom u ranim pedesetima je i Stjepan Talan, vlasnik i direktor varaždinske tvrtke Solvis za proizvodnju solarnih panela. Prije nego što se o obnovljivim izvorima energije uopće počelo govoriti, radio je u svojoj struci, u farmaciji. Deset je godina proveo u ljekarni prije nego što je pokrenuo svoju prvu tvrtku Medifarm, jednu od prvih privatnih distribucija lijekova u Hrvatskoj.

Nakon petnaest ju je godina iz više razloga odlučio prodati njemačkoj kompaniji Phoenix, i to baš 2008. godine, prije velike ekonomske krize. Kako kaže, u Hrvatskoj je u to vrijeme, a slično je i danas, tržište bilo neuređeno i svodilo se na iznimne napore za pravodobnu naplatu isporučenih lijekova.

– Općenito, trgovinu sam uvijek smatrao manje izazovnom i razmišljao sam o proizvodnji, koja je zahtjevnija i rizičnija – objašnjava Talan svoje motive za novi početak u potpuno drukčijoj industriji.

Ljubav prema izazovima vukla ga je dublje u poduzetničke vode, ali ovaj put u novom smjeru. Izbor obnovljivih izvora energije mu, kaže, nije bio težak. Motiviralo ga je praćenje trendova, nove tehnologije, zelena industrija, pa i atraktivna profitabilnost.

– Otkako sam ušao u poduzetništvo, nikada nisam pomislio da ima nešto izazovnije, kreativnije, tj. da postoji bolji izbor za mene. Prije toga, između 80-ih i 90-ih, žarko sam želio takvo što, ali, nažalost, u prošlom sustavu to nije bilo moguće. Nakon prodaje Medifarma pet sam godina proveo na funkciji regionalnog menadžera tvrtke Phoenix u Hrvatskoj. I zaključio da to nije moj poziv te da je najbolje da se vratim poduzetništvu – govori Talan o svemu što je prethodilo otvaranju Solvisa.

Stisnite zube, duboko udahnite i krenite

Poduzetnika koji se nisu libili proširiti svoje vizije na druge industrije, i to nakon zavidnih karijera, ima još. Odluka o pokretanju biznisa ne donosi se preko noći, ona dugo tinja kao temperatura u zaraženom tijelu, ali jednom kada si zaražen, ne prestaješ o tome razmišljati, slikovito opisuje poduzetnik Željko Brigljević svoje osjećaje iz 2007. godine kada se zasitio vođenja svoje tadašnje poznate tvrtke MakroMikro za prodaju informatičke opreme, tinti i tonera.

Osnovao ju je još 1990. godine, a sedamnaest godina poslije, unatoč tomu što je bio jedan od začetnika i lidera u svom području, počeo je razmišljati o njezinoj prodaji i ulasku u nove poduzetničke pothvate.

Iza vrata Garderoba Concept Storea u zagrebačkoj Martićevoj ulici sakrila i oživjela želja jedne poduzetnice, bivše financijašice, da ima potpunu slobodu kreiranja svakoga radnog dana. Riječ je o Ani Ivančić, koja je nakon 25 godina zavidne korporativne karijere u financijskom sektoru odlučila potpuno promijeniti i branšu i tempo rada. I nikada nije požalila što se posvetila onomu što najviše voli – modi.

– Jedini savjet koji bih dala onomu tko razmišlja o pokretanju vlastitog posla, a nedostaje mu još samo ona mrvica snage, kao kad prvi put skačemo na glavu u more, bio bi da stisne zube, duboko udahne i krene. Za većinu stvari trebat će mnogo truda i odricanja, ali zato će se neke stvari posložiti gotovo same od sebe. Samo treba vjerovati – naglašava Ivančić.