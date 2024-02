Stavljanje umjetne inteligencije u središte poslovanja ključ rasta i konkurentnosti tehnoloških tvrtki

Prema najnovijim predviđanjima konzultantsko-revizorske kompanije EY, tehnološke tvrtke u 2024. godini očekuje novi rast poslovanja, unatoč brojnim makroekonomskim izazovima koji utječu na industriju. Zahvaljujući ulaganjima u umjetnu inteligenciju, koji se mogu primijeniti na gotovo sve operativne aktivnosti, uključujući optimizaciju lanca opskrbe, automatizaciju, upravljanje rizicima, usklađivanje s klijentima i razvoj novih poslovnih prilika, tehnološke tvrtke u ovoj će se godini moći fokusirati na inovacije, razvoj revolucionarnih tehnologija i plasiranje novih usluga.

- Generativni AI, odnosno GenAI uvodi novo doba digitalne transformacije. Stavljanjem umjetne inteligencije u središte svojih strategija, tehnološke tvrtke mogle bi prestići konkurente i repozicionirati svoje poslovanje. Naime, upravo koristeći GenAI kompanije mogu lakše identificirati i izraditi strategiju za ključne prilike, optimizirati strategije za privlačenje talenata te osigurati sigurniju etičku implementaciju umjetne inteligencije tijekom provođenja odgovarajućih procedura. Tvrtke se trebaju usredotočiti na specifične prilike, uzeti u obzir ranija ulaganja, ljudske te ostale resurse s kojima raspolažu - naglašava Andrijana Prskalo Maček, Senior Manager u Odjelu poslovnog savjetovanja u EY-u Hrvatska.

Kao dva od tri najznačajnija rizika u 2024. identificirani su geopolitički događaji i poremećaji u opskrbnom lancu pa sve veći broj tehnoloških tvrtki novu priliku vidi u tržištima u razvoju kao što su Indija i zemlje ASEAN-a (Saveza država Jugoistočne Azije), u kojima pokreću proizvodnju.

- Uspostavom sekundarnog lanca opskrbe u zemljama kao što su Singapur, Vijetnam, Malezija i Filipini, tehnološke tvrtke se osiguravaju po pitanju proizvodnje čipova. Uz to, u 2024. očekujemo više strateških saveza, budući da čak 89 posto izvršnih direktora planira neki oblik transakcije. Očekuje se veći broj malih do srednjih akvizicija koje će pomoći tvrtkama da pristupe intelektualnom vlasništvu i talentima, što će dovesti do razvoja novih usluga na dinamičnom tehnološkom tržištu - kaže Prskalo Maček.

Platforma kao poslovni model postaje standard u tehnološkom sektoru koji je ključan i za GenAI revoluciju. Kako se ističe u istraživanju EY-a, više od polovice tehnoloških tvrtki smatra da će im platformski model povećati angažman s korisnicima, ali i prihode i dobit. U tom kontekstu, upravo će tehnološke tvrtke s globalnom dosegom i platformskom strategijom imati koristi od temeljite i promišljene pripreme, s obzirom na novu minimalnu stopu poreza na dohodak od 15 posto.

Konačno, tehnološke tvrtke posebno bi se trebale usredotočiti na poboljšanje energetske učinkovitosti podatkovnih centara.

- Broj i veličina podatkovnih centara konstantno raste na korporativnoj i individualnoj razini, a podatkovni centri troše sve veću količinu električne energije. Pred nama je još veće ubrzanje potrošnje energije podatkovnih centara potaknuto golemom računalnom i pohranjivačkom snagom potrebnom za pokretanje inteligentnih sustava pa se očekuje da bi do 2027. umjetna inteligencija mogla trošiti jednako električne energije kao zemlja poput Nizozemske. Tehnološke tvrtke trebat će investirati i surađivati s dobavljačima energetske opreme kako bi razvile nove načine napajanja podatkovnih centara - kaže Prskalo Maček.

Iako tehnologije u nastajanju poput GenAI-ja nude mnoge prednosti kompanijama, one istovremeno stvaraju nove sigurnosne rizike.

- Tehnološke tvrtke koje su ulagale u napredne načine otkrivanja i odgovora na kibernetičke prijetnje bolje se nose s kibernetičkim napadima, a ulaganjem u postkvantnu kriptografiju tvrtke se dodatno mogu pripremiti za budućnost. Klasificiranjem podataka i sustava, tehnološke kompanije dodatno se mogu kibernetički osigurati i automatizacijom brže ublažiti ove rizike - zaključuje Prskalo Maček.