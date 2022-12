Stella Litou u RTL-u prva žena na čelu jedne televizijske kuće u Hrvatskoj

Stella Litou nova je predsjednica Uprave RTL-a HRVATSKA. Na toj su se poziciji ove godine prije nje izmijenili Marc Puškarić, Branko Čakarmiš i Tonko Weismann. Posljedica je to preuzimanja ove medijske kuće, koju je od njemačke grupacije RTL preuzeo nizozemski CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES (CME).

Čakarmiš je od lipnja bio na dvije funkcije – uz vođenje RTL-a HRVATSKA ostao je na čelu najveće slovenske medijske kuće PRO PLUS (s najgledanijim televizijskim programima POP TV i Kanal A), koja je također u vlasništvu CME-a. No, to je bilo privremeno rješenje. Nakon ljeta, u listopadu, Čakarmiša mijenja Tonko Weismann, koji je nakon preuzimanja postao izvršni dopredsjednik, a na RTL-u HRVATSKA od 2005. godine obnašao je niz važnih pravnih i drugih upravljačkih pozicija.

Jučer je u Sudskom registru objavljeno da je Stella Litou nova predsjednica Uprave RTL-a HRVATSKA, ali i CME ADRIJE, što podrazumijeva odgovornost za operacije u Sloveniji i Hrvatskoj. Tako je postala prva žena na čelu jedne televizijske kuće u Hrvatskoj.

Litou je cijelu karijeru provela u medijskom i zabavnom sektoru i bila je posvećena prvenstveno programu i stvaranju sadržaja. Posljednjih je godina obnašala vodeće funkcije unutar ANTENNA GRUPE u rodnoj Grčkoj, gdje je bila generalna direktorica Ant1TV-a/Mak TV-a. Prije toga četiri je godine radila kao direktorica programa PRO TV-a u Rumunjskoj te kao voditeljica Odjela strategije i razvoja MTG-a u Sofiji, i ima iskustvo rada u javnim i u privatnim medijima.