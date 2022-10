Stipe Režić (Mushroom Cups): Svatko normalan bi odustao nakon stotina neuspješnih pokušaja ekstrakcije gljiva u kavu

Među brojnim negativnim trendovima koje je za sobom donijela pandemija koronavirusa, procvat internetskih trgovina, kao i porast brige za mentalnim zdravljem, ističu se kao one pozitivne. Posebno je to pomoglo poslovanju splitske tvrtke Mushroom Cups koja proizvodi ni manje ni više nego kavu s gljivama. Za razliku od obične kave, ekstrakt gljiva doprinosi postepenom razbuđivanju bez naglih energetskih padova, a obogaćuje kavu i brojnim nutrijentima.

To potvrđuje i Stipe Režić, osnivač i direktor tvrtke, koji je priču o organskim kavama s peruanske visoravni s dodatkom gljiva lisičarki iz hrvatskih šuma pokrenuo i prije pandemije, još 2017. godine, zajedno s partnerima Tonijem Trivkovićem, Antom Dagelićem i Mortenom Smalbyem.

– Kava s gljivama našla se kao super alternativa ljudima koji se žele osjećati dobro bez da redaju šalice obične kave koja im uništava probavu i budi anksioznost – objašnjava Režić prednosti ove kave koja se proizvodi u pogonu kod Karlovca, ali raste u dalekom Peruu.

– Naša kava stiže s organske farme na peruanskoj visoravni, a gljive otkupljujemo od hrvatskih berača gljiva te tri različita proizvođača gljiva s organskim certifikatom. Zrna kave se nakon uvoza obrađuju i pretvaraju u instant kavu, a nad gljivama se vrši proces dvostruke ekstrakcije s kojom osiguravamo bioraspoloživost tvari koje ljudski želudac ne može samostalno razgraditi. Konačno, instant kavu i ekstrakte gljiva miješamo u predefiniranim omjerima i punimo u jednokratne vrećice koje osiguravaju svježinu i trajnost sastojaka – objašnjava direktor.

U splitskom uredu, van proizvodnje, njihovo troje zaposlenika bavi se digitalnim marketingom i svakodnevnim operacijama, a jedan je zaposlenik u skladištu.

Usavršavanje i rast

Ovaj nadasve inspirativan projekt 85 posto je financirao europski Fond za inovativnost malih gospodarstava, dok su prije godinu dana u crowdfunding kampanji na Kickstarteru prikupili dodatnih 22.000 dolara sredstava.

Iako je u početku bilo teško napraviti instant verziju kave, konstantnim usavršavanjem proizvoda dogurali su do brojnih europskih, pa čak i do američkog tržišta. Stoga se danas njihove četiri vrste kave – za vježbu, fokus, oporavak i opuštanje – osim na web shopu, mogu naći i na policama u SAD-u. U kavi se, kažu, ne osjeti okus gljiva.

Vrijednost izvoza koja čini 50 posto njihovog prometa konstantno je u porastu, a ukupni prihodi su im prošle godine iznosili malo više od milijun kuna.

– SAD izvozimo skoro dvije godine. Za logistiku koristimo Amazonovu infrastrukturu i to od prvog dana funkcionira dobro. Baš jučer mi je prijatelj poslao sliku iz San Francisca gdje je ostao šokiran kad je ušao u random trgovinu na putu i vidio naše proizvode izložene na polici. To su stvari koje nas baš jako vesele i nadamo se da će ovakvi susreti biti sve češći – iskreno će Režić, uz objašnjenje da je na stranim tržištima trošak oglašavanja skuplji, ali je kupovna moć jača pa su rezultati slični onima na domaćem tržištu.

Sto pokušaja

Borba s konkurencijom na tržištu neminovna je, no njihova je prednost što, naime, jedini na tržištu koriste divlje, a ne uzgojene gljive.

– Gljive koje rastu u prirodnom, šumskom okruženju moraju se boriti sa surovom okolinom što čini njihov kemijski sastav neusporedivo boljim – kaže Režić.

– Ekstrakcijski proces koji koristimo optimiziran je pune dvije godine sve dok nismo uspjeli pogoditi optimalan omjer izlaganja gljiva alkoholu i vrućini da se bioaktivni sastojci oslobode, a ne unište. Danas to sve skupa izgleda super jer smo se uhodali, ali

Prilično sam siguran da bi svako normalan odustao nakon stotina neuspješnih pokušaja ekstrakcije i formulacije proizvoda. Ali eto, bili smo fanatici u svojoj želji da pokažemo što se sve s gljivama može i naposljetku se isplatilo – kaže Režić, inače bivši hrvatski košarkaški reprezentativac, koji je na ideju o pokretanju biznisa s gljivama došao zbog vlastitih, ali i očevih zdravstvenih problema koje su upravo uz pomoć gljiva uspjeli prebroditi.

Sljedeći je čaj

Iako su do sada odolijevali povećavanju cijena svojih proizvoda, trenutna kriza s energentima i sirovinama će ih uskoro na to natjerati. Dio poskupljenja anuliraju i ukidanjem besplatne poštarine koja je do sada bila dostupna za gotovo sve narudžbe s njihove internetske trgovine.

Taj ih korak, pak, tjera na daljnji rast na inozemnim tržištima, kao i uvođenje nekih novih proizvoda. Za sada su gljive dodali i u kakao, a uskoro će kupcima s gljivama ponuditi – čaj.

– Trenutno radimo na čaju osnaženom gljivama. Na razvoju nam pomažu znanstvenici s dva fakulteta i svašta smo uspjeli postići, tako da mislim da će čaj biti pun pogodak – zaključuje direktor.