Zašto nijedan neuspjeh nije potpun neuspjeh: iskustva hrvatskih poduzetnika

U strahu od neuspjeha neki ljudi i kad imaju dobre ideje niti ne pokušavaju ostvariti ih, a drugi koji dožive neuspjeh izgube samopouzdanje i odustanu zauvijek. No ima i onih koje ni nekoliko neuspjeha nije zaustavilo na putu do cilja. Jedan od njih svjetski je uspješan poduzetnik Silvio Kutić, suosnivač i suvlasnik Infobipa, koji nije odustao čak ni nakon nekoliko početnih neuspjeha. U intervjuu koji je prije nekoliko godina dao za Lider izjavio je: 'Ne opterećujem se uspjehom ili neuspjehom.’ Kutića je takav stav doveo do svjetskog uspjeha, Infobip je postao prvi hrvatski jednorog i vrijednost mu je premašila milijardu dolara.

Serijski poduzetnik Hrvoje Prpić, predsjednik Hrvatske nacionalne udruge za e-mobilnost Strujni krug, također priznaje da su njegovu karijeru obilježili i neuspjesi.

– Imao sam jako puno neuspjeha. Dapače, imao sam ih toliko da je teško izdvojiti koji je bio veći, a koji manji. Mogu ih jedino razdvojiti na one koji su me financijski puno ili manje koštali. Gledamo li na male i česte neuspjehe, njih je tijekom karijere bio ogroman broj. Od manjih pogrešnih poslovnih odluka do moja dva najveća neuspjeha, iz mojeg osobnog kuta. Prvi neuspjeh bio je kad sam radio kao savjetnik uprave HGspota i nismo uspjeli tu tvrtku izvući iz dugova u koje je zapala. Drugi neuspjeh bio je što sam morao zatvoriti Trillenium unatoč tome što smo iza sebe imali tada najveću online trgovinu odjeće na svijetu, ASOS – kaže Prpić.

Iz neuspjeha je naučio da ne postoji besprijekorna karijera i da će se kad-tad naletjeti na poraz. No ne treba se toga uplašiti jer porazi su normalna svakodnevica, bitno je samo da je pobjeda više nego poraza.

– Nakon svakog poraza treba ustati i nastaviti koračati dalje s istim samopouzdanjem kao i prije. Niti jedan neuspjeh nije potpun neuspjeh. Svaki poduzetnik će iz neuspjeha izaći puno iskusniji nego prije i ako se kao osoba usporedi sa sobom s početka poduzetničke karijere, shvatit će koliko je sada pametniji i iskuniji nego prije. Nakon što dođe do tog zaključka neka si postavi pitanje: ako sam onako naivan ušao u poduzetništvo i toliko toga napravio, koliko ću toga napraviti drugi put sad kad znam toliko više nego tada? – kaže Prpić.

Neuspjeh te gradi i priprema za još veće stvari

Nekoliko neuspjeha imao je i Daniel Ackermann, CEO Degordiana, koji misli da su neuspjesi dobri jer mnogo naučiš, otkriješ neke probleme, ali i dobiješ nove ideje.

– Degordian nije moj prvi pokušaj. Prije njega je bilo čak pet drugih, svi odreda neuspješni, no iz svakog sam mnogo naučio. Ustvari, drugog projekta ne bi bilo da nije bilo prvog neuspjeha, trećeg projekta ne bi bilo da nije bilo drugog neuspjeha, što znači da ni Degordiana isto tako ne bi bilo da nije bilo svih tih neuspjeha ranije – kaže Ackermann.

Još kao srednjoškolac bavio se web dizajnom, primjerice prodao je web za tisuću kuna na Ugljanu, ali je više potrošio na putovanje do tamo, nego što je zaradio. Onda je shvatio da je bolje programirati sustave i uspio dogovoriti posao za 27 tisuća kuna. Za to vrijeme i mladog studenta, to je bio velik novac. Na kraju je količina posla bila toliko velika da je radio za tri kune po satu.

– Onda sam otkrio da je bolje raditi projekt za sebe i biti vlasnik nečega i napravio 'daj5' – studentsku preteču Facebooka. Ponovno nije bilo lako i nije išlo briljantno. No s 'daj5' otkrio sam Facebook oglašavanje koje nitko još nije koristio te napravio Degordian, tvrtku koja je tada bila specijalizirana za Facebook. Od te je tvrtke uskoro nastala nekolicina njih koje danas zapošljavaju oko 300 ljudi – ističe Ackermann.

Dodaje da bi svatko sigurno volio biti cijelo vrijeme uspješan te da je svaki korak stoposto uspješan i bez greške. Ali nije tako, a možda je i dobro da nije.

– Neuspjeh te gradi, razvija i priprema za još veće stvari – naglašava Ackermann i podsjeća kako je jako zanimljiv slučaj bio sredinom osamdesetih godina prošloga stoljeća kada je Apple smjenio Stevea Jobsa kojemu je to bio najteži dan u životu.

Osjećao se kao da je smijenjen iz tvrtke koju je on napravio. Bio je to veoma emotivan i težak trenutak za njega. Mislio je da je za njega svijet završio. Ipak, upravo mu je to pomoglo da sazrije i razvije se te, desetak godina nakon, ponovno preuzme Apple i razvije ga u najvrijedniju kompaniju na svijetu.

– Ne bojte se neuspjeha. Bolje je griješiti na početku, nego kasnije. Sve je to dio razvoja. Kad sam bio na početku i imao problema, otac mi je rekao da mi je to besplatni MBA, i to mi se baš urezalo u pamćenje. Tako i jest, svaka te greška uči i razvija, te je sasvim normalna – kaže Ackermann.

Tajna uspjeha - spremnost na pogreške

Neuspješnih faza u poslovanju imala je i poduzetnica Kristina Ercegović, vlasnica Zaokreta.

– Moja definicija uspjeha je živjeti po svom, provoditi kvalitetno vrijeme, biti mirna i sretna. Ako tako gledamo onda sam uspješna cijelo vrijeme, a gledamo li projekte i financije imala sam gafova. Tri puta smo pogriješili u izboru nositelja franšize za srpsko tržište. Odustali smo od Business cafea u niz gradova. Izabrala sam neke krive zaposlenike i dobavljače poslovne partnere. Nisam na vrijeme štedjela, nisam na vrijeme odbila neke klijente. Moja najveća lekcija i privatno i poslovno je - jasnoća i granice. Jasno definirati što i kako i postaviti granice – pravila igre – priznaje Ercegović i poručuje da neuspjeh ne treba shvaćati osobno jer je samo povratna informacija – naučiš i ideš dalje.

Što bi se trebalo naučiti iz poslovnog neuspjeha pojasnila je Inga Lalić, poslovna savjetnica i coach, vlasnica Re-forma grupe. Lalić tvrdi da postoje dva glavna razloga zbog kojih poduzetnici doživljavaju neuspjeh; prvi je strah koji ih paralizira i ne naprave ništa. Uvijek imaju gomilu razloga i izgovora zašto ne mogu proširiti posao ili pokrenuti novi projekt ili zaposliti još jednog djelatnika. Sad nije pravo vrijeme, inflacija je, čekat ćemo uvođenje eura…

Drugi razlog zbog kojeg doživljavaju neuspjeh je taj što ga ne doživljavaju dovoljno često. Mnogi poduzetnici uspiju do jedne točke, a zatim stanu i zadovolje se postignutim. Tako njihov biznis dostiže plafon i prestane rasti. U tom trenutku poduzetnik mora riskirati neuspjeh da bi njegov biznis ponovo počeo rasti.

– U današnjem svijetu koji se strahovito brzo mijenja ljudi koji ne riskiraju zapravo najviše riskiraju. Ako ne poduzimaju ništa, pregazi ih vrijeme. Zato je bolje poduzimati i činiti pogreške, jer se na tom putu najviše raste i uči. Tajna uspjeha je spremnost na pogreške i učenje iz njih. To je poduzetnički posao – kaže Lalić.

Dodaje da je posao poduzetnika postavljati stalno nove ciljeve, stvarati planove i strategije, predviđati moguće prepreke, griješiti i riskirati neuspjeh. Što više pogrešaka napravi to postaje iskusniji i pametniji te napreduje brže zahvaljujući učenju na pogreškama.

Kvalitete koje donosi neuspjeh

– Poduzetnici moraju naučiti mnogo toga, i to brzo. Nemaju luksuz sigurne plaće, nego moraju griješiti i brzo ispravljati pogreške i učiti. Ako izbjegavaju griješiti ili se prave da nisu pogriješili ili krive nekog drugog za svoje pogreške, tada proces učenja postaje pretežak i mnogim poduzetnicima biznis propada – ističe Lalić te pojašnjava da poduzetnici koji uspješno prevladavaju neuspjeh razvijaju pet kvaliteta.

Prva je da predviđaju probleme koji su neizbježni. Pozitivan stav i planiranje najgoreg daju im snagu za rješavanje svakog problema koji im se nađe na putu. Uvijek treba postaviti pitanje 'što ako?' i naći najmanje dva rješenje za svaki problem.

Druga kvaliteta je – prihvaćaje istine. Poduzetnici na nekoliko načina odgovaraju na probleme: odbijaju ih prihvatiti, prihvaćaju ih ili ih i prihvaćaju i pokušavaju ih riješiti. Uspješni poduzetnici rade ovo zadnje i suočavaju se sa situacijom ma kakva god ona bila.

Treće je vidjeti veliku sliku – uspješni poduzetnici moraju vidjeti veliku sliku. Ne smiju dopustiti da ih preplave emocije niti se izgubiti u pojedinostima da iz vida izgube ono što je važno. Većina ljudi vidi prepreke, malo ih vidi ciljeve. Idući korak je rješavanje jednog po jednog problema. Ne treba pokušati riješiti sve probleme odjedanput nego ih složiti po važnosti i hitnosti te rješavati jedan po jedan.

I na kraju ne treba odustati od svoje vizije – u viziji se nalazi motivacija koja daje snagu za uspješno nošenje sa svim problemima i pronalazak rješenja što i kako dalje.