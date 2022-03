Studencu odobreno preuzimanje Lonije, due dilligence pri kraju

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja danas je objavila da je omiška tvrtka Studenac preuzela kutinski trgovački lanac Lonia. Točnije, u objavi stoji da je na prvoj razini 'odobrila namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Studenac nad poduzetnikom Lonia', čime su potvdili informaciji o preuzimanju.

- AZTN je odobrio preuzimanje Lonije i jedino što ja mogu reći jest da je due dilligence pri kraju. Hoće li se ugovor o kupoprodaji na koncu potpisati, to ovisi o dogovoru vlasnika Lonie i Studenca, ja o tome ne bih htio nagađati. Jedino što je jasno iz AZTN-ovog odobrenja jest da je s 298 trgovina Lonie, Studencu odobrena koncentracija na domaćem tržištu. Ja sam osobno ugovorom vezan sa starim vlasnikom do kraja godine i po mojoj procjeni sve zahtjeve vlasnika i nadzornog odbora u ove četiri godine mandata sam ispunio. Ne vjerujem da će me novi vlasnici zadržati na poziciji na kojoj jesam - rekao je za Lider Dragan Munjiza, direktor Lonia trgovine.

U objavi AZTN-a stoji da je: 'riječ o horizontalnoj koncentraciji na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije na kojima će poduzetnik Studenac preuzeti tržišne pozicije poduzetnika Lonia.'

Osim navedenih tržišta, isključivo je stjecatelj Studenac, prisutan na tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na područjima Splitsko-dalmatinske, Istarske, Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Dubrovačko-neretvanske županije.

AZTN je temeljem potpune prijave koncentracije, utvrđene strukture mjerodavnog tržišta, postkoncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka koncentracije u smislu koristi za potrošača i drugih raspoloživih podataka i saznanja, ocijenio da nije riječ o zabranjenoj koncentraciji u smislu odredbe članka 16. ZZTN-a.

Neslužbeno se može doznati da je Lonia prodana po cijeni od 20 do 60 posto vrijednosti godišnjeg prometa, koji iznosi oko 900 milijuna kuna, premda za 2020. (zadnje službeno) prihodi iznose oko pola milijarde kuna

Inače, Studenac je u vlasništvu poljskog investicijskog diva Enterprise investors, koji je u Hrvatskoj već kupio pekarski lanac Pan Pek te zadarske Sonik markete, porečke Istarske supermarkete i biogradski lanac Bure. Studenac ima oko 650 prodajnih mjesta diljem Hrvatske, a naveliko otvara trgovine po Zagrebu. U prošloj je godini ostvario 1,85 milijardi kuna prihoda.