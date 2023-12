Suvlasnici Importanne Centra protiv Zovka: Podvrgnuti smo nepravednim poslovnim praksama

Importanne centar, prvi zagrebački shopping centar, danas se pretvara u mjesto na kojem vladaju netransparentne, neetične i nepravedne poslovne prakse koje već godina oštećuju i tegobno tlače poduzetnike, smatraju manjinski vlasnici ovog poslovnog prostora.

Kako bi se oduprli ovakvom načinu poslovanja te transparentno upravljali svojim poslovnim prostorima suvlasnici su, zajedno s Udrugom Glas poduzetnika te odvjetnicama Ljiljanom Maravić Pirš i Višnjom Drenški Lasan sazvali konferenciju za medije na kojoj su istaknuli da im tvrtka Importanne d.o.o. na čelu s Cirilom Zovkom nameće plaćanje pričuve u različitim visinama što zakonom nije dopušteno, a kao jedan od glavnih problema navode i oduzimanje zajedničkih dijelova poslovnog prostora bez pitanja.

– U dobroj smo namjeri, kao prvi hrvatski poduzetnici, kupili od Zovka i navedene tvrtke Importanne d.o.o. poslovne prostore u Importanne centru za koje plaćamo najskuplje održavanje u Republici Hrvatskoj punih 30 godina, a da nam isti nikada nisu na uvid dali niti jedan jedini račun na temelju kojih nas prekomjerno i tegobno zadužuju čitav niz godina. Ista imovina, najskuplje plaćena ikad u RH po m2, sustavno je devastirana, neodržavana i obezvrijeđena – kažu vlasnici lokala i suvlasnici Importanne centra.

Na konferenciji za medije okupilo se 153 mala poduzetnika od ukupno dvjesto koliko ih ima u Centru.

– Ispred svih suvlasnika bismo htjeli reći da suvlasnici ne daju svoje poslovne prostore dokle god su živi. Oni danas brane svoju imovinu i imovinu njihove djece i unuka koju su skupo platili. Zadnjih nekoliko godina su podvrgnuti netransparentnom poslovanju većinskog vlasnika i upravitelja Centra – rekla je Maravić Pirš na konferenciji.

Podnesena kaznena prijava

– Trgovačko društvo Importanne kao većinski vlasnik i trgovačko društvo Importanne Centar kao upravitelj nikada u ovih 30 godina nije tražio suglasnost i jednog vlasnika za poduzimanje poslova koji predstavljaju izvanrednu upravu. Za te poslove je potrebna stopostotna suglasnost suvlasnika. Ne samo da suvlasnici do lipnja nisu vidjeli etažni elaborat, vjerojatno kako bi utvrdili koliko zaista njihovi poslovni prostori imaju kvadrata, i to zato jer im Importanne d.o.o. unatoč tome što su platili svoje poslovne prostore ’90-ih godina nije dao izjavu kako bi mogli prenijeti svoje vlasništvo u zemljišnim knjigama. Nekim suvlasnicima to nije učinio do danas – rekla je odvjetnica dodajući da suvlasnici još nisu vidjeli elaborat o etažiranju, isprave temeljem kojih su upisani poslovni prostori te isprave kojim je utvrđeno zajedničko vlasništvo poslovnog prostora.

Kako je rečeno, u svibnju je bio sastanak s Upravom gdje je Zovko izjavio da će se potruditi da donesu odluke kako bi i garaže počele plaćati zajedničku pričuvu.

– Imali ste prilike čuti da je nedavno Zovko javno izjavio da je on većinski vlasnik i da ima oko 18 tisuća kvadratnih metara prostora pa bi po toj računici većinski vlasnik bio dužan platiti oko 240 milijuna eura pričuve koju nije platio. Molimo da nam dostavi dokaze da je plaćao pričuvu jer su to naplaćivao svim ostalim suvlasnicima – rečeno je na konferenciji.

Ovo nije samo sukob između poduzetnika i uprave, kažu suvlasnici, već i prikaz stanja države u kojoj vladaju nepravedne i nezakonite prakse koje dugi niz godina guše hrvatskog poduzetnika.

– Sve spomenute institucije pozivamo na odgovornost i na temeljitu istragu kako bi se konačno osigurala zaštita prava malih poduzetnika i spriječila daljnja devastacija njihova poslovanja kao i gradskog proračuna – poručili su poduzetnici Importanne Centra.

Drenški Lasan je izvijestila da je u ime 114 suvlasnika podnijela kaznenu prijavu protiv tri fizičke osobe - Cirila Zovka, Denisa Zovka i Nives Zovko, te protiv dvije pravne osobe - Importanne d.o.o. i Importanne centar d.o.o. Prijave su podnesene zbog ‘osnovane sumnje‘ počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja poslovnih isprava i utaje poreza.