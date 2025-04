Svijet strahuje od recesije: Kako u svemu prolaze plemeniti metali?

Do krize bi moglo doći već u lipnju, pa stručnjaci za plemenite metale otkrivaju kako bi se to moglo odraziti na burzovnu cijenu zlata

Nakon velike recesije tijekom 2008. i 2009. godine, svijet strepi od nove recesijske krize koju bi mogle pokrenuti Trumpove carine koje su trenutno na čekanju. Trumpova odluka o uvođenju carina mogla bi dovesti do eskalacije trgovinskih ratova, globalne recesije, a posljedično i do novih međunarodnih sukoba. Ekonomski stručnjaci napominju da bi do gospodarske krize moglo doći već u lipnju, dok stručnjaci za plemenite metale otkrivaju kako bi se takav razvoj situacije mogao odraziti na burzovnu cijenu zlata.

Kako se ova situacija odražava na zlato?

U takvim se okolnostima sve više ulagača okreće zlatu koje se kroz povijest pokazalo kao ‘sigurna luka‘ u nesigurnim vremenima inflacije i ratova. Cijena zlata je sredinom ožujka premašila povijesnu granicu od tri tisuće dolara za uncu, čime su potvrđena nagađanja stručnjaka u 2024. godini. Iako se cijena zlata od Trumpove objave radikalnog paketa carinskih mjera našla u padu, riječ je kratkoročnom pomaku, što dokazuje i najnovija spot cijena zlata. Zlato je u proteklim danima ponovno skočilo i njegova cijena za uncu sada iznosi rekordnih 3220 dolara, u odnosu na najnižu spot cijenu od 2960 dolara zabilježenu 7. travnja.

Iako je Trump pauzirao carine na 90 dana, novo zaoštravanje odnosa s Kinom uzrokovano Trumpovim prijetnjama o povećanju carina na uvoz iz Kine za 125 posto podiglo je geopolitičke tenzije i uzrokovalo pojačani rast cijene zlata, koji je ulagačima u zlato donijelo prinos od 8 posto samo u zadnjih 30 dana. Prema mišljenju stručnjaka, zlato i dalje ostaje u snažnom uzlaznom trendu te se očekuje rast prodaje, čak i ako se tržišno raspoloženje poboljša.

Što mogu očekivati ulagači u zlato?

- Trenutne globalne napetosti su ‘plodno tlo‘ za ulagače u zlato, s obzirom na to da zlatu raste vrijednost upravo u nesigurnim vremenima inflacije i ratova. Preporuka je da se barem 20 posto imovine investira u zlato koje ima povijesno utemeljenu sigurnost i stabilan rast vrijednosti od više od 9 posto godišnje. Uzmemo li u obzir razdoblje od 2020. do nas, tijekom kojih je svijet svjedočio pandemiji koronavirusa i početku ratova u Ukrajini te na Bliskom istoku, rast zlata iznosi nevjerojatnih 88 posto, što je potvrda teze da je zlato ‘‘sigurna luka‘‘ u nesigurnim vremenima - pojašnjava, direktor marketinga i razvoja u Auro Domusu, hrvatskoj tvrtki za trgovinu plemenitim metalima.

Nastave li globalne napetosti rasti, ulagači mogu očekivati nastavak pozitivnog trenda rasta cijene zlata, zbog čega je sada prava prilika za ulaganje u žuti metal. Naime, stručnjaci za plemenite metale imaju odlične prognoze za naredne mjesece. Lanac investicijskih banaka Goldman Sachs je povećao svoju prognozu cijene zlata, navodeći da će zlato do kraja 2025. godine dosegnuti cijenu od 3300 dolara po unci.

Bank of America također predviđa rast cijene zlata – stručnjak Michael Widmer napominje kako bi zlato u naredne dvije godine moglo dosegnuti cijenu od 3500 dolara, dok stručnjaci iz globalnog udruženja LBMA predviđaju kako bi cijena unce do 2030. godine mogla iznositi čak sedam tisuća dolara.

Nekoliko je razloga za optimistične brojke. Generalni direktor rafinerija i kovnica plemenitih metala Argor-Heraeus, Jörg Endres, na nedavno održanoj konferenciji o zlatu je kao prvi razlog naveo kontinuiranu potražnju središnjih banaka koje zlato kupuju kako bi diversificirale svoj portfelj i stvorile stabilan sustav. Također, kao razlog budućeg rasta cijene zlata Endres vidi u očekivanju da će doći do deprecijacije dolara, kao i to što je iskopanog zlata sve manje. Kao posljednji razlog, naveo je generaciju Z, objasnivši kako upravo najmlađe generacije vide zlato kao sigurno utočište za svoje prve investicije.

Raste li interes za zlatom u Hrvatskoj?

Prošle su godine Hrvati na investicijsko zlato potrošili više od 350 milijuna eura, u odnosu na 50 milijuna šest godina ranije. Iako još uvijek nisu poznati podaci za prvi kvartal 2025. godine na razini cijele Hrvatske, iz Auro Domusa ističu kako je ova godina značajno bolja od prošle.

- Hrvati nastavljaju s rekordnim kupnjama zlata. Interes je jači nego ikad. Prema internim rezultatima u prvom kvartalu, očekujemo rekordne rezultate - dodaje Žic.