Svjetske burze pale drugi tjedan zaredom

Na svjetskim su burzama cijene dionica pale i prošloga tjedna, drugoga zaredom, jer bi kamate u zemljama zapada mogle ostati povišene dulje razdoblje nego što se očekivalo i jer poslovni rezultati kompanija nisu baš impresivni.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna pao 2,1 posto, na 32.417 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,5 posto, na 4.117 bodova, a Nasdaq indeks 2,6 posto, na 12.643 boda.

Oštar pad cijena dionica ponajviše je posljedica podataka o daljnjem stabilnom rastu američkog gospodarstva, čak i ubrzanju.

Naime, prošloga je tjedna objavljeno da je u trećem tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao 1,2 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, kada je uvećan za 0,5 posto.

U odnosu na treće lanjsko tromjesečje, porastao je za 2,9 posto, nakon 2,4-postotnog povećanja u razdoblju od travnja do lipnja.

To pokazuje da najveće svjetsko gospodarstvo i dalje stabilno raste, pa i brže nego što se očekivalo.

To je dobra vijest, no to je podržalo strahovanja da bi kamate američke središnje banke mogle biti dodatno povećane i da bi se mogle na povišenim razinama zadržati dulje nego što se očekivalo.

- Gospodarske pokazatelje ulagači gledaju kroz leće agresivnog Feda. Dobri podaci dovode u pitanje tezu koja prevladava na tržištu - da će središnja banka iduće godine početi smanjivati kamate - kaže Greg Bassuk, direktor u tvrtki AXS Investments.

Podaci pokazuju i da inflacija u SAD-u popušta, no još je daleko od ciljane razine Feda od 2 posto. Najveće je pitanje, kažu analitičari, koliko će Fed biti agresivan u nastojanju da spusti inflaciju na tu razinu.

Među najvećim su gubitnicama prošloga tjedna bile dionice nekih od najvećih tehnoloških kompanija, kao što su Meta Platforms i Alphabet.

Kvartalni rezultati tih divova u skladu su ili bolji od očekivanja analitičara, no ili su podbacili u nekom segmentu poslovanja ili su objavili slabije nego što se očekivalo procjene budućeg poslovanja, pa su njihove dionice bile pod pritiskom.

Doduše, cijene dionica tih tzv. ‘sedam veličanstvenih‘, među kojima su i dionice Applea, Amazona, Microsofta i Tesle, ove su godine snažno porasle, pa njihov pad ne čudi previše.

- Posljednjih dana sve se vrti oko ‘sedam veličanstvenih‘, a čini mi se da nema tih rezultata koji bi zadovoljili ulagače. Stoga se može vidjeti da dio investitora povlači dobit iz tog sektora, koji je ove godine najviše porastao, i ulažu ga u druge sektore - kaže Scott Ladner, direktor u tvrtki Horizon Investments.

Dosad je više od 150 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo kvartalna poslovna izvješća, pri čemu je njih 80 posto ostvarilo veću dobit nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 2,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok se na početku mjeseca očekivao rast od 1,6 posto.

Ulagači nisu skloni riziku i zbog toga što se plaše eskalacije sukoba između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamasa.

U takvim okolnostima ulagači se povlače iz rizičnijih investicija, kao što su dionice, i traže utočište za svoj kapital u investicijama koje se smatraju sigurnijima u nesigurna vremena.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. No, blaže nego na Wall Streetu jer je ulagače ohrabrila Europska središnja banka, koja je na redovnoj sjednici ostavila kamatne stope nepromijenjene i poručila da inflacija u eurozoni popušta.

Londonski FTSE indeks skliznuo je prošloga tjedna 1,5 posto, na 7.291 bod, dok je frankfurtski DAX oslabio 0,8 posto, na 14.687 bodova, a pariški CAC 0,3 posto, na 6.795 bodova.