Svjetske burze prošloga tjedna pale, inflacija i dalje povišena

Na svjetskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica pale jer inflacija ne popušta tako brzo kako su se ulagači nadali, pa se čini da su procjene na tržištu o tempu smanjenja kamata središnjih banaka bile preoptimistične.

Na Wall Streetu je Dow Jones pao 0,9 posto, na 38.686 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,5 posto, na 5.277 bodova, a Nasdaq indeks 1,1 posto, na 16.735 bodova.

Kretanje indeksa u posljednje vrijeme ponajviše ovisi o oscilacijama tehnološkog sektora i makroekonomskim podacima.

Tehnološki sektor već dulje razdoblje predvodi po rastu, no postavlja se pitanje koliko je taj rast, potaknut euforijom u vezi razvoja umjetne inteligencije, održiv.

Stoga u posljednje vrijeme cijene dionica u tehnološkom i komunikacijskom sektoru prilično osciliraju.

Uz to, tržište se kreće ovisno o makroekonomskim podacima, ponajviše onima koji ukazuju na kretanje inflacije.

Cijene su dionica mjesecima rasle zahvaljujući špekulacijama da će američka središnja banka ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, što bi podržalo rast gospodarstva.

No, te su špekulacije splasnule jer svi posljednji makroekonomski podaci pokazuju da su inflacijski pritisci u SAD-u i dalje pojačani, a da je tržište rada i dalje snažno.

Zbog toga čelnici Feda već dulje vrijeme ponavljaju da bi kamatne stope mogle ostati povišene dulje razdoblje nego što se očekivalo.

No, na tržištu se ipak nadaju optimističnijem scenariju, prema kojemu bi Fed do kraja godine smanjio kamate u dva navrata, počevši od rujna.

Unatoč lošoj izvedbi indeksa na Wall Streetu u ovom tjednu, u cijelom svibnju cijene su dionica snažno porasle.

Nasdaq indeks skočio je gotovo 7 posto, S&P 500 oko 4,8, a Dow Jones 2,4 posto. Tijekom svibnja sva tri indeksa dosegnula su rekordne razine.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,5 posto, na 8.275 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,05 posto, na 18.497 bodova, a pariški CAC 1,3 posto, na 7.992 boda.

Unatoč tome, indeksi su zabilježili rast u svibnju. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica osvojio je u proteklom mjesecu 2,3 posto.

Podršku tržištima pružale su procjene da će Europska središnja banka već u lipnju početi smanjivati kamatne stope.

To će ECB vjerojatno i učiniti idućega tjedna, no posljednji podaci pokazali su da je inflacija u eurozoni u svibnju porasla s 2,4 na 2,6 posto, što znači da se ne može očekivati agresivniji tempo smanjenja kamata ECB-a do kraja godine.