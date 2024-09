Teret upravljanja financijama Fortenove prebačen je na Damira Spudića

Fortenova je prije nekoliko dana objavila da je ‘sukladno namjeri povećavanja efikasnosti u upravljanju i donošenju odluka’ Upravni odbor Fortenova grupe donio odluku prema kojoj se broj izvršnih direktora smanjuje s donedavnih sedam na samo dvojicu – Fabrisa Peruška, kao glavnog izvršnog direktora te Damira Spudića, kao izvršnog direktora za financije Grupe. Istodobno, Spudić ujedno postaje i izvršni član Upravnog odbora Fortenova grupe.

Ne bi bilo ništa neobično u tome što je Pavao Vujnovac, od prije dva mjeseca većinski vlasnik Fortenove te odnedavni predsjednik njezina Upravnog odbora, odlučio reducirati sastav izvršnih direktora kompanije, pri čemu je ključna novost promjena glavnog financijskog direktora, da se to ne događa svega manje od tri mjeseca prije no što Fortenovi istječe rok za podmirenje 1,2 milijarde eura duga investicijskoj tvrtki HPS Investment Partners.

Ovako se može steći dojam da James Pearson, koji je upravljao financijama Fortenova grupe četiri godine, za koje je vrijeme proživio scile i haribde spašavajući kompaniju od toga da ne prijeđe u ruke najvećeg vjerovnika, smijenjen jer nije osigurao novog investitora s kojim bi Fortenova riješila dug. Umjesto Pearsona sad je taj teret prebačen na leđa dugogodišnjeg Vujnovčeva suradnika, financijskog mahera Damira Spudića.

U protekle tri godine Spudić je bio neizvršni člana Upravnog odbora Fortenove, a u tom je razdoblju također bio član Uprave i glavni financijski direktor tvrtke Energia naturalis (ENNA) te glavni financijski direktor ENNA grupe. Ujedno je član Nadzornog odbora Pevexa te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora kompanije ENNA Fruit.

Nakon što su početkom ljeta iz vlasničke strukture Fortenove izbačeni sankcionirani ruski suvlasnici, riješen je predzadnji preduvjet za to da bi se Fortenova grupa u vrlo kratkom roku mogla refinancirati na tržištu novca. Zadnji je preduvjet za to je da na tržištu novca već postoji poznati investitor (ili grupa njih) s kojim je Fortenova daleko odmaknula u pregovorima oko uvjeta refinanciranja. Pretpostavljamo da Pearson nije došao do te faze, jer bi u suprotnom ovih dana bila objavljena vijest, ako već ne zaključenju ugovora o novom zajmu, barem o pismu namjere ili nečem sličnom, a ne o promjeni financijskog direktora.

Smanjivanjem broja izvršnih direktora većina dosadašnjih izvršnih direktora ostaje na pozicijama direktora u Fortenova grupi. Gordana Fabris je direktorica ljudskih potencijala Grupe, Hido Lajtman direktor za pravne poslove i usklađenost Grupe i prokurist, Marin Dokozić direktor za maloprodaju Grupe, a Damir Leko, direktor za poljoprivredu Grupe.

Osim Pearsona, iz upravljačke strukture Fortenova grupe otišao je i Zoran Mitreski, koji ostaje predsjednik Uprave Konzuma.