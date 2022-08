Teslina podjela dionica u omjeru 3:1 može biti dobra vijest za male ulagače

Piše: Roko Kalafatić

Teslina višemjesečna utrka stala je prošloga petka zbog povlačenja dionica nakon sedam sesija rasta jer su dioničari u četvrtak odobrili podjelu dionica u omjeru tri za jednu. Takva će podjela, s ciljem privlačenja što većeg broja malih ulagača, sniziti Tesline dionice na raspon od 300 dolara.

Kompanija sa sjedištem u Austinu, u Teksasu, u nedavnom regulatornom podnesku je poručila da će svaki dioničar 17. kolovoza dobiti dividendu od dvije dodatne dionice za svaku koju već posjeduju, a iste će biti podijeljene nakon zatvaranja tržišta 24. kolovoza nakon čega 25. kolovoza kreće trgovanje po novoj podjeli.

Podjela dionica je najavljena još krajem ožujka

Podsjećamo da je Tesla svoj plan inicijalno objavila 28. ožujka na Twitteru, a odmak od četiri mjeseca između objave i glasanja pokazao se vrlo korisnim, s obzirom da je oporavak rasta dionica rezultirao rastom Nasdaq 100 indeksa za 19 posto u odnosu na najnižu razinu zabilježenu u lipnju. Tesla takošer nadmašuje tehnološku mjeru i široki S&P 500 indeks od preko 38 posto u odnosu na najnižu razinu krajem svibnja.

Kompanija je u petak u New Yorku zaključala 6.6 posto na 864.51 američkih dolara, a njene su dionice od kraja lipnja do prošlog petka porasle za čak 28 posto.

- Tempiranje podjele dionica Tesle ispalo je besprijekorno. Glasovanje dioničara dolazi u trenutku kada se čini da tržište ide u pravom smjeru - kazao je za Bloomberg Craig Irwin, analitičar Roth Capital Partnersa.

Teslin nedavni oporavak i rast od 32 posto u srpnju, naime, dolazi zahvaljujući otpornim rezultatima u drugom tromjesečju i malom poboljšanju zakona o klimatskim promjenama Bidenove administracije, čiji je cilj potaknuti korištenje čiste energije kroz niz poreznih poticaja.

Mali ulagači su zaslužni za skok dionica

Za dobre vijesti zaslužne su Tesline vjerne grupe malih ulagača, jer su upravo zbog njihovih kupnja dionice skočile u nebo uoči glasovanja o podjeli dionicama, prema podacima Vanda Researcha.

Ono što i dalje predstavlja veliki izazov za kmpaniju su rizici vezani uz poremećaje u opskrbnom lancu koji nisu sanirani, a napetosti između SAD-a i Kine i dalje rastu. Elon Musk je također uključen u potencijalno dugotrajan i vrlo skup pravni spor s Twitterom, a nedavna podjela dionica nije rezultirala značajnim poticajem za druge divove poput Alphabeta ili Amazona.

Podsjećamo da je ovo za Teslu druga podjela dionica u manje od dvije godine. Kompanija je 2020. godine izvršila podjelu dionica u omjeru pet za jednu, a to je dovelo do porasta cijene dionica od 60 posto od dana objave do datuma izvršenja. Već je općeprihvaćeno da tvrtka ima velik broj sljedbenika među maloprodajnim ulagačima, što je često čini dionicom s najviše naloga za kupnju na Fidelityjevoj maloprodajnoj platformi za trgovanje.

Iako takve podjele nužno ne utječu na poslovni model, one ostvaruju osjećaj pristupačnosti snižavanjem vlastitih cijena, posebno za male ulagače.