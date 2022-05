TEXIMP Novi Tehnološko-servisni centar u Zagrebu

Novootvoreni centar najveći je u grupaciji, prostire se na oko 3500 četvornih metara, a u njega su uložena 4,2 milijuna eura. Cilj je da postane centar teorijskog i praktičnog znanja o CNC-u u Hrvatskoj

Teximp, međunarodna kompanija specijalizirana za prodaju i servis strojeva za obradu metala, proslavila je četrdesetu obljetnicu postojanja otvorenjem novoga Tehnološko-servisnog centra (TTC) u Zagrebu. Novootvoreni centar najveći je u grupaciji, prostire se na oko 3500 četvornih metara i u njega su uložena 4,2 milijuna eura.

– Želimo da ovaj centar postane centar teorijskog i praktičnog znanja o CNC-u – rekao je na otvorenju Teximpov osnivač Vlado Vukoja.

Teximp je etablirana obiteljska tvrtka sa sjedištem u Zürichu koja isporučuje CNC strojeve i dijelove te širok opseg pripadajućih usluga i rješenja. Ima dvanaest podružnica u osam zemalja jugoistočne Europe i pruža potporu prilagođenu potrebama kupaca u raznim sektorima s pomoću mreže od deset tehnoloških i servisnih centara u kojima radi visokokvalificirano osoblje. Dosad je instalirao više od 6600 strojeva. U Hrvatskoj je Teximp tržišni lider i drži više od pedeset posto prodaje CNC strojeva.

Osim u Hrvatskoj, ima vlastite tehnološko-servisne centre u Češkoj, Slovačkoj i Bugarskoj, u Sloveniji se gradi novi centar, u Rumunjskoj je kupljeno zemljište, a u drugim zemljama u kojima posluje (Srbija te Bosna i Hercegovina) ima unajmljene prostore.

– Novi centar u Zagrebu omogućit će bolju uslugu kupcima i partnerima. Planiramo ubrzano zapošljavanje svih profila zaposlenika – rekao je Dag Materljan, direktor Teximpa Hrvatska.

Sve kompleksnija proizvodnja

Teximp ima tri segmenta poslovanja. Prvi je i najjači prodaja CNC strojeva kojom je Vukoja započeo poduzetnički put prije četrdeset godina u Švicarskoj. U strukturi prihoda Grupe prodaja novih strojeva tvori glavninu prihoda. U tom segmentu u posljednje se vrijeme primjećuje snažan porast potražnje za automatizacijom; više se ne traže samo strojevi nego uz njih i rješenje za automatizaciju.

– To znači da u Hrvatsku dokaze bolji poslovi i da su sve potrebnije napredne metode mjerenja. Danas se svaki drugi upit odnosi na beskontaktno mjerenje – rekao je Materljan.

Drugi je segment poslovanja, pokrenut prije nekoliko godina, Teximp Retro, koji se odnosi na potpunu renovaciju i ponovnu prodaju rabljenih strojeva, u čemu je tvrtka prva u široj regiji.

– Interes za rabljene strojeve, pogotovo poduzetnika početnika, vrlo je velik i taj segment raste oko dvadeset posto na godinu. Cijena takvih strojeva pedeset je i više posto niža od cijene novih – kaže Materljan.

Treći je, najnoviji segment Teximp Automation. To je prva Teximpova proizvodnja, custom made, po želji kupca. Riječ je o robotskim ćelijama koje razvija u suradnji s japanskim Fanucom, najvećim svjetskim proizvođačem robota.

Teximp je ekskluzivni zastupnik najvećih svjetskih proizvođača. U njegovu je portfelju najzastupljeniji američki Haas Automation, koji je donedavno tvorio oko 70 posto Teximpove prodaje, a u posljednje se vrijeme taj udio smanjuje u korist drugih dobavljača poput japanske Nakamure, švicarskog Tornosa itd. U Teximpov portfelj dobavljača stalno ulaze i nove kompanije; jedna od najnovijih njemački je proizvođač 3D pisača za metal OneClickMetal.

U Hrvatskoj Teximp na godinu proda od 70 do 80 različitih strojeva, a udio je Haas Automationa​ oko 70 posto. Trend je u posljednje vrijeme smanjenje udjela Haas Automationa u korist japanske Nakamure.

– Do prije nekoliko godina u Hrvatskoj smo prodavali samo Haasove strojeve; cijena je bila od 70 do 80 tisuća eura po stroju. Sada se mnogo više prodaju Nakamurini, koji su dvostruko skuplji. To znači da sve kvalitetniji, kompleksniji i zahtjevniji dijelovi za proizvodnju dolaze u Hrvatsku – istaknula je Snježana Bornatico Vukoja, vlasnica i financijska direktorica Teximpa.

U Hrvatskoj Teximp ima više od 300 kupaca, a najveći su Omco, na koji otpada četvrtina prodaje, zatim nekoliko tvrtki iz Grupe​ Končar​, HS Produkt, Rimac Automobili i drugi.

Grupa je lani ostvarila ukupan prihod od 85 milijuna eura. Prihod je u pretpandemijskoj, 2019. godini dosegnuo gotovo 100 milijuna eura, ali ​koronakriza uzela je danak i prouzročila pad prihoda od gotovo 50 posto 2020.

Ova godina počela izvrsno

– Ova je godina počela vrlo dobro, očekujemo izvrsne rezultate – rekao je Bornatico Vukoja dodavši da se ne planiraju širiti u nove zemlje.

– Sa svojim strojevima imamo mnogo potencijala za širenje postojećim tržištima i novim djelatnostima – istaknula je.

Najveće mu je tržište Rumunjska, a slijedi je Češka.

– Hrvatska je sve bolja i bolja. Trenutačno nam na nju otpada nešto manje od 10 posto u prihodima, ali raste i mijenja se struktura potražnje, što govori o kvalitativnoj promjeni strukture proizvodnje – kaže Bornatico Vukoja.

U Hrvatskoj su, dodaje Materljan, i u vrijeme korone prihodi blago porasli jer je metaloprerađivačka industrija imala izvrsne rezultate.

– Isporuka strojeva se udvostručila, naši su kupci zasuti narudžbama. Očito se velik broj poslova vratio iz Kine u Europu – ističe Materljan.

Teximp ukupno zapošljava 190 ljudi i u njemu očekuju da će za nekoliko godina imati 250 zaposlenih.