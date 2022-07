Tisućama brodića najveći hrvatski mali brodograditelj kani zavladati Mediteranom

U tri godine proizvođač malih brodica-glisera Rand Shipyard razvio se od ‘startupa‘ do tvrtke koja ima 130 zaposlenih. Osnivači iz Splita, u zamjenu za udjele u njegovoj tvrtki, vlasništvo su prepustili danskom biznismenu Carlu Kaiu Randu i sad vode posao u Španjolskoj i Hrvatskoj. Planiraju stvoriti flotu za najam i ne misle usporiti dok na godinu ne proizvedu 4000 plovila

Događa se često da i ne znamo kakve sve mogućnosti za razvoj biznisa imaju domaći poduzetnici dok se ne popriča s nekima od njih, kao što je Davor Paić. U tri godine od osnivanja proizvođač malih brodica-glisera Rand Shipyard, tvrtka koju Paić vodi zajedno s kolegom i prijateljem Fabjanom Viđakom, razvio se od startupa do tvrtke koja ima 130 zaposlenih. I tek su se zahuktali jer planovi su mnogo veći, ne samo u proizvodnji, nego žele razviti i segment najma brodica. Paić je po struci pravnik, a Viđak građevinski inženjer, a počeli su razvijati posao brodograditelja. Doduše, Rand Shipyard je u vlasništvu danskog biznismena Carla Kaia Randa, komu su njih dvojica prepustila tvrtku u zamjenu za udjele u tvrtki Rand Boats (ima brodogradilište u španjolskom gradu Almeríji) te još neke benefite, kako bi lakše dobili financijske potpore iz Danske. Primjerice, iz jednog je tamošnjeg fonda Rand Shipyard povukao 30 milijuna kuna.

Cijelu priču vodi taj splitski dvojac koji, unatoč tome što je prepustio vlasništvo Randu, tvrtku doživljava i dalje kao svoju. Tako nam je djelovao Davor Paić dok smo s njim razgovarali (Viđak nije mogao doći jer je njegova obitelj upravo tih dana dobila prinovu). Suradnja njih dvojice traje već dulje od deset godina. Počela je u splitskoj tvrtki Arista jahte (tada u vlasništvu stranih investitora Dona Marshalla, Arthura Hugesa i Geoffreyja Ronalda Mayhilla), a prvi projekt koji je ta tvrtka radila je superjahta Amadeus završena 2008. u Splitu. Kasnije je ugovorena suradnja s još nekim brendovima – Nissi Yachts, Rand Boats te dva modela za Bavariju.

– Fabjan je vodio jedan projekt, a ja sam vodio cijelo vrijeme razvoj i nabavu. Osim toga, dogovorili smo suradnju s Carlom Random, koji je tada taman započinjao posao i tražio je u Europi brodogradilište koje bi radilo za njega. Došao je u Split, dogovorio se s Donom Marshalom i tako smo počeli surađivati. Paralelno je počinjala i suradnja s drugim brendovima koji su željeli uspostaviti serijsku proizvodnju, ali se dogodilo da je Bavaria otišla u stečaj, što smo i mi poprilično osjetili, pa se ta priča s tim stranim investitorima počela raspadati – priča Paić.

U međuvremenu, svjesni situacije, pola godine ranije on i Viđak osnovali su tvrtku Advanced Solutions tražeći neku svoju priču. Rand je otišao u Španjolsku proizvoditi brodove, koje je Viđak nastavio projektirati, ali i voditi proizvodnju iz Splita često putujući u Španjolsku. Paić se u sljedećih godinu i pol dana više dao na obnovu i popravak brodova te pružanje usluga čarterima. Prirodom posla s Random su stalno bili u kontaktu, on je nastavio dolaziti u Split, pa su se dogovorili da ipak zajednički osnuju tvrtku Rand Shipyard 2019., koju su potom prepustili Randu. Zaposlili su prvih četvero ljudi iz prošlih tvrtki (dva montera, električara i stolara) i dogovorili s bivšim kooperantom suradnju izrade kompozita. Počeli su u listopadu te godine i završili je s 1,1 milijun kuna prihoda. Sljedeće godine već je bilo 22 zaposlenih i 5,6 milijuna kuna prihoda (gradili su brodice od 18 stopa, odnosno 5,5 metara), da bi lani završili na 27,8 milijuna kuna i stotinu zaposlenih (danas više od 130). Nastavili su voditi i proizvodnju u Španjolskoj. Paić smatra da broju zaposlenih treba dodati i one koji rade za njihova kooperanta Brzoglas iz Kaštela, koji ima 70 zaposlenih, a 30 njih radi praktično samo za Rand Shipyard. Osim toga, s još jednom tvrtkom dogovorili su suradnju u vezi s izradom kompozita zbog rasta proizvodnje.

– S nama je cijelo vrijeme radila kolegica Ane Špar, koja je vodila nabavu, imali smo vanjsko knjigovodstvo, ali kako smo se počeli razvijati, u 2020. počeli smo se ekipirati u uredu i u proizvodnji, dovodeći ljude na temelju ranije suradnje s njima. Počeli smo raditi na novim modelima, uveli smo model od 23 stope, pa od 19 i 22 stope. Imamo i model Escape od 30 stopa, a uskoro počinjemo proizvoditi Arhipelago od 31 i Solaris od 33 stope – nabraja Paić.

U 2021. dobili su 5,5 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz EU natječaja Zeleno i digitalno, a ukupna vrijednost projekata bila je 15 milijuna kuna. Angažirali su i konzultante – Meta Consulting iz Splita te Fidelis savjetovanje i Vitea Consulting u vlasništvu Helene Jurčić Šestan, koja je, kaže, dosta pridonijela stabilizaciji financija. Funkciju glavnog financijskog direktora Rand Shipyarda, kao akvizicija iz AD Plastika, preuzela je nedavno Katja Zelić. Jurčić Šestan ostala je kao vanjski savjetnik. Nije to bila jedina akvizicija, jer, veli, brzo su shvatili da im nedostaju stručnjaci, koje je vrlo teško naći s obzirom na to da je u Dalmaciji jako malo proizvodnih tvrtki. Doveli su ljude koji su imali veće iskustvo od njih u toj proizvodnji, i to iz tvrtke AD brodovi, koji su praktično stvorili gotovo sve stručnjake koji se bave proizvodnjom malih brodova. Sad ih stvara Rand Shipyard, veli, a tu su i još neke akvizicije iz AD Plastika. Paićeva je funkcija širenje razvoja i novi projekti. Viđak je pak zadužen za tehnički dio i razvoj plovila, za kojeg naš sugovornik kaže da je riječ o jednom od najboljih studenata, s rektorovom nagradom Sveučilišta u Splitu, i tvrdi da nije upoznao čovjeka njegove struke s tolikim sposobnostima – jako je precizan i posvećen poslu. Ljudske resurse, tj. HR pojačali su Marinom Šušnjar, koja je taj posao radila u splitskom škveru sve do njegova kraha. Iz škvera su uzeli i tri mlađa inženjera, priča Paić i nastavlja da je nevjerojatno koliko je kvalitetnoga mladoga kadra škver imao, što ga je, priznaje, iznenadilo, a koji je rukovodilo jako velikim brojem ljudi. Iz AD brodova doveli su i Igora Marasovića za voditelja proizvodnje, kao i voditelja nabave Denisa Miletovića, koji je prethodno radio taj posao i u AD Plastiku, gdje je uvodio i ERP (također i u tvrtki Draco).

– Kao startup narasli smo brzo na više do stotinu zaposlenih, doživjeli smo situaciju da nam je hitno potreban kontroling, što kvalitetniji kadar u praćenju i projektiranju, naročito u planiranju. Sada smo te pozicije popunili kvalitetnim kadrovima i bez problema smo u stanju rasti – ove godine trebali bismo proizvesti više od 200 brodica, ali s našim kapacitetom, uz dodatni broj ljudi u montaži, sigurno smo u stanju u jednoj godini rasti na 500 brodova – misli Paić.

