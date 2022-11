Tko je turski Yildirim koji je preuzeo Petrokemiju i kakvi ga izazovi očekuju

I dok je hrvatska javnost još uvijek iznenađena sinoćnom viješću da je turska grupacija Yildirim preuzela tvrtku Terra Mineralna Gnojiva, koja ima većinski udio u kutinskoj Petrokemiji, Davor Rakić, glavni sindikalni povjerenik Sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske kaže da ta vijest nije nikakva novost ni sindikatima niti radnicima Petrokemije. Oni su, naime, još prije godinu dana najavljivali tu akviziciju.

– Bili smo prvi koji smo to objavili prije godinu dana, i na našim internetskih stranicama, i radnicima Petrokemije dopisima, i medijima. Bilo je razgovora o tome. Poslije toga smo doživjeli sprdnje, a na kraju je ispalo i tako kako smo najavili. To što je većina saznala sad, to je žalosno – rekao je Rakić te dodao da su za preuzimanje znali od samog početka, čak i prije nego što je saznala Uprava.

I zbilja, na njihovim stranicama od 24. svibnja 2021. stoji vijest da ‘prema provjerenim i pouzdanim informacijama Ina i PPD namjeravaju svoje udjele u vlasništvu Petrokemije prodati‘.

U protekle dvije godine otkako traju pregovori, Rakić kaže da su se u kutinskoj tvornici umjetnog gnojiva nagledali konzultanata, pravnika i stručnjaka za financijske poslove koji su dubinski snimali sve aspekte poslovanja. Inženjeri su obilazili pogone, a u posjeti je bio i jedan od braće Yildirim.

Tvrtku Yildirim, koja je razvojem diverzificirana u istoimenu grupaciju, vode braća Ali Riza i Robert Yuksel Yildirim, druga generacija obitelji koji su na čelu tvrtke od 1995. godine. Cijela grupacija djeluje u sektorima mineralnih gnojiva, energetike, metalurgije i rudarstva, a svoj su portfelj, osim Terra Mineralnih Gnojiva, početkom ove godine podebljali i akvizicijom albanske tvrtke Albchrome Holding za proizvodnju kroma. Prije dva mjeseca su od austrijske kompanije Borealis preuzeli udio u tvrtki Rosier, koja također proizvodi umjetno gnojivo.

– Očekujemo i vjerujemo da ćemo se uskoro naći s predstavnicima grupe, s nekim od vlasnika, pa ćemo imati više informacija – rekao je Rakić koji u financijski iznos transakcije nije upućen.

Svaka kriza je prilika

Da se o ovoj transakciji u poslovnim krugovima već duže vrijeme špekuliralo svjedoči i Robert Jurišić, direktor tvrtke S-Grain BI za posredovanje u trgovini, posebno poljoprivrednom burzovnom robom, koji je i sam bio iznenađen ovom viješću.

– Iznenađem sam trenutkom u kojem se transakcija odvija, s obzirom na to da se globalno nalazimo u jednom vrlo nestabilnom geopolitičkom i makroekonomskom okruženju. Međutim, to je ujedno i dokaz da se u krizama javljaju prilike na tržištu za preuzimanja i preslagivanja – ističe Jurišić te dodaje da se u ovakve akvizicije ne ulazi gledajući kratkoročnu sliku i situaciju na tržištima.

– Grupacija Yildrim je ozbiljna kompanija, s velikim iskustvom u proizvodnji i trgovini diljem svijeta u raznim industrijama. Za Petrokemiju je dobro da ju preuzme netko iz biznisa, netko tko razumije problematiku proizvodnje i trgovine mineralnim gnojivima i netko tko će znati i moći restrukturirati, modernizirati i optimizirati proizvodne procese prema zahtjevima tržišta i moderne poljoprivredne proizvodnje.

Hoće li se ova akvizicija pokazati uspješnom u budućnosti ponajviše će ovisiti o tome koliko će novi vlasnik uspješno moći provesti modernizaciju tvornice, premostiti izazove opskrbe plinom po konkurentnim cijenama, sačuvati i povratiti tržišne udjele koji su u padu na domaćem i susjednim tržištima te eventualno otvoriti nova regionalna tržišta na kojima će zauzeti značajniji udio – komentira Jurišić.

Cijene plina poremetile proizvodnju

Na mineralna gnojiva, koje usko koreliraju s kretanjima na burzama, utječe snažan rast cijena plina u posljednjih godinu dana. Zbog toga je i Petrokemija stopirala svoju proizvodnju, kao i mnoge druge tvornice umjetnih gnojiva u Europi.

– Tako je u jednom trenutku proizvodnja u Europi pala na samo 35 posto instaliranog kapaciteta. Pad cijene plina na burzama posljednjih tjedana omogućio je povratak dijela proizvodnih kapaciteta, ali i dalje ne na razine od prije dvije godine. Istovremeno, visoke cijene mineralnih gnojiva dovele su očekivano do pada potrošnje, odnosno reducirane gnojidbe. Trenutne su cijene i do tri puta veće od višegodišnjeg prosjeka, s velikom neizvjesnošću kako će se one kretati u narednih šest mjeseci ili godinu dana – pojašnjava Jurišić.

Rakić se, pak, ne slaže s tim tvrdnjama. Ističe da se proizvodnja u Europi nije pomakla nabolje i da su cijene plina još uvijek prevelike. No gnojiva ne manjka, ima ga iz država poput Omana i Turske, a i više ga se uvozi.

Kao i svi radnici Petrokemije, koji unatoč stopiranju proizvodnje i dalje primaju plaću i nisu dobili otkaze, Rakić očekuje da čim bude moguće proizvodnja u Petrokemiji ponovno krene.

Kupnja cijele Petrokemije?

Iz Centra za restrukturiranje i prodaju, koji u Petrokemiji drži udio od 17,9 posto, kratko su komentirali aktualnu situaciju.

– Nakon okončanja procesa promjene vlasništva nad društvom Terra mineralna gnojiva, regulirat će se odnosi s novim vlasnikom, tj. tvrtkom Yildirim iz Turske i zauzeti smjer kojim će postupati CERP – javljaju.

O cijelom se slučaju danas oglasio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, rekavši da će Vlada vidjeti hoće li zadržati svoj udio u Petrokemiji, budući da su iz Turske iskazali želju za kupnjom cijele Petrokemije. Napomenuo je da se radi o snažnoj i specijliziranoj kompaniji te da će o svemu računa voditi ministar gospodarstva Davor Filipović, kao i svi nadležni.

– Turska grupacija Yildirim pregovara sa suvlasnicima Petrokemije i oni očito od njih žele preuzeti udio i nastaviti funkcionirati kao kompanija koja proizvodi mineralna gnojiva, što je i bit – rekao je premijer.

Iz Yildirim grupe nisu odmah komentirali preuzimanje, no ako odgovor stigne, naknadno ćemo ga objaviti.