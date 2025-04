Tko zna bolje od bivših bankara koja IT rješenja trebaju bankama?!

Iako je Amplibit osnovan 2020. u jeku pandemije, suvlasnici su bili uporni u namjeri da razviju rješenja za bankarski sektor

Potkraj 2024. među dvadeset najbrže rastućih mladih tehnoloških tvrtki u Europi Deloitte je smjestio zagrebački Amplibit, koji je u godini dana na toj ljestvici narastao za 239 posto. Za osnivača, direktora i suvlasnika Vladimira Romanova to priznanje potvrda je ulaganja u inovacije, truda tima i predanosti u stvaranju informatičko-tehnoloških (IT) rješenja. Uspjeh je to veći što je tvrtka osnovana 2020., čime je u vrlo kratkom roku pokazala napredak i želju za uspjehom unatoč tadašnjim velikim izazovima na počecima poslovanja zbog koronakrize. Tako zamjetljivom postignuću nije se nadao ni Romanov kada je nakon godina rada i stjecanja iskustva u IT djelatnosti te rada u banci shvatio da bi mogao osnovati softversku tvrtku. Uvidio je da svojim znanjem i iskustvom može unaprijediti poslovanje i ponuditi inovativna rješenja na tržištu.

– I bio sam u pravu – ocijenio je Romanov, koji je ne oklijevajući pokrenuo Amplibit vlastitim sredstvima. Prihodima od odrađenih projekata osigurao je daljnje financiranje i ulaganje u razvoj tvrtke koja osmišljava IT rješenja za banke i financijske institucije.

Točnije, iznosi Romanov, omogućuje im bolju centralizaciju podataka, bržu obradu informacija i optimizaciju procesa, što pridonosi smanjenju troškova i povećanju efikasnosti. Objašnjava da je jedan od glavnih razloga za usmjerenost prema bankama i drugim financijskim institucijama taj što kolege i on imaju bogato iskustvo baš u tim područjima. Romanov voli reći da zato što znaju njihove boljke i izazove, znaju i kako im pomoći.

– Unutar financijskih institucija susrećemo se s izazovima koje nema nijedna druga industrija. Promjene su gotovo svakodnevne, a naša rješenja općenito igraju ključnu ulogu u optimizaciji poslovnih procesa, poboljšanju usluga te kvalitetnijem korisničkom iskustvu. Prepoznati smo kao stručnjaci u ovom sektoru, ali smo otvoreni i za suradnju s drugim industrijama. Izdvojio bih pri tome posebno naš projekt razvoja sustava za upravljanje eksternalizacijama u financijskim institucijama Arrango. Sustav je dao veliki doprinos u digitalizaciji i pojednostavnjenju procesa upravljanja eksternalizacijama. Razvili smo ga u ključnom trenutku, baš kad je na snagu nastupila regulativa za eksternalizacije koju je izdala EBA (European Bank Authority – europsko nadzorno tijelo za bankarstvo). Tad smo ga pravodobno ponudili financijskim institucijama. Do sada je bilo doista izazovnih projekata zbog njihove složenosti ili vremenskih rokova, ali veliki senioritet i iskustvo koje posjedujemo te timski rad omogućili su nam da ih lakše prebrodimo kad je bilo najizazovnije – rekao je Romanov.

Upornost se isplatila

Napominje da je vođen prijašnjim iskustvima imao jasnu viziju smjera poslovanja te je kako su prihodi rasli ulagao u jačanje Amplibitova tima. Prve dvije godine, nastavio je, bile su ključne jer je zbog koronakrize, nepoznatog brenda i prodaje bankama putem videopoziva posao bio gotovo nemoguć. Da bi se osigurala stabilnost, Amplibit je usporedo radio na projektima i za druge industrije. Osim toga, IT sektor je prolazio kroz val zapošljavanja i bilo je vrlo izazovno zadržati ljude, ali sredinom 2022. upornost se isplatila: dogovoreni su prvi dugoročni projekti, počeli su pregovori s bankama o Amplibitovim proizvodima te je tvrtka napokon počela rasti. Romanov je tako na čelu sa suvlasnicima Tomislavom Brečićem, Miljenkom Noršićem, Mateom Klarinom Petrinom i Gregorom Borisom Banušićem te vrhunskim timom stručnjaka pomno osmislio četiri rješenja koja klijentima olakšavaju, unaprjeđuju i pojeftinjuju poslovanje.

– ​Catago kao katalog proizvoda za banke omogućuje centralizirano upravljanje informacijama o financijskim proizvodima i uslugama čineći ih lako dostupnima i pretraživima. Navedeni Arrango je digitalni sustav za upravljanje eksternalizacijama u bankama i kreditnim institucijama koji poboljšava efikasnost i usklađenost s regulatornim zahtjevima. Vengo je platforma za upravljanje dobavljačima koja olakšava proces selekcije, upravljanja i optimizacije odnosa s dobavljačima u financijskim institucijama, a Libby kao platforma za upravljanje kreditnim obvezama klijenata banke i leasing-društava omogućuje sveobuhvatnu i ažurnu analizu kreditnih rizika klijenata iz portfelja. Sva naša rješenja sadrže dozu inovativnosti u sebi, ali izdvojio bih sustav koji su sufinancirali fondovi Europske unije za inovativna rješenja. Riječ je o Virtualnom dijabetologu, sustavu namijenjenom ordinacijama obiteljske medicine koji pomaže pri ranom otkrivanju dijabetesa tipa 2 i daje preporuku za terapiju – iznosi Romanov.

