Tomislav Grubišić (Bornfight): Model ‘venture buildinga‘ znatno povećava uspješnost ‘startupova‘

Nešto više od šest mjeseci tijekom prošle godine trajao je proces transformacije softverske tvrtke Bornfight iz agencijskoga poslovnog modela u tzv. venture building model, gdje tvrtka zahvaljujući svojem iskustvu i znanju pomaže razviti druge tvrtke (startupove), a zauzvrat ulazi u vlasničku strukturu tvrtke-klijenta, što s agencijskim načinom rada nije slučaj. Nedavno je predstavila svoj najnoviji venture building projekt – softversku platformu Swen za upravljanje kampovima, a prije toga i Elevien, platformu za gimnastička natjecanja, te Tabu, za analizu plaća u hrvatskom IT sektoru.

Tim nam je povodom Tomislav Grubišić, suosnivač i izvršni direktor Bornfighta, pobliže objasnio ‘venture building‘ kao relativno novi pojam na našim prostorima, a otkrio je i da je takva promjena, koja sada uključuje oslanjanje na investicije, bila vrlo izazovna. Novost je i da će svi zaposlenici Bornfighta, njih 90, imati pravo na udio u vlasništvu tvrtke, što Grubišić smatra imperativom za zapošljavanje ljudi u IT sektoru s obzirom na veliki nedostatak radne snage.

Možete li mi na konkretnom primjeru jedne od vaših platformi opisati kako funkcionira venture building poslovanje?

– Model venture building, koji se često naziva i venture studio ili startup studio model, najjednostavnije je opisati kao proces sustavnog pokretanja i razvoja novih tvrtki, startupova – od faze ideje ili nekakvoga minimalnog proizvoda, do uspjeha na tržištu. Venture building kompanije pokrivaju sve aspekte razvoja kompanija te funkcioniraju kao pravi suosnivači, a za to uzimaju određen postotak vlasništva u kompaniji.

Kod nas u Bornfightu radimo na startupovima koji su u potpunosti naši, ali i na onima koje smo osnovali s eksternim suosnivačima – to su uvijek ljudi koji su stručnjaci u domeni iz koje je startup. Primjerice, naš startup Elevien je platforma koja omogućava organizaciju i sudjelovanje na gimnastičkim natjecanjima putem mobilnih uređaja i suosnovali smo ga s gimnastičarima i sucima koji imaju dugogodišnje iskustvo. S druge strane, radimo i na startupu Tabu, koji je potpuno krenuo s našim ljudima i od internih ideja.

Za svaki startup na kojem radimo oformimo tim koji se sastoji od proizvodnih, dizajnerskih, razvojnih i ostalih potrebnih stručnjaka. Također investiramo te osiguravamo investicije u svoje startupove.

S kojim ste tvrtkama u suvlasništvu na vašim platformama?

– Obično su suosnivači privatne osobe, iako mogu biti i tvrtke. Naši suosnivači imaju jaka domenska znanja i dubinski poznaju problematiku iza svojih poslovnih ideja – ali trebaju tim i iskustvo u razvoju digitalnih proizvoda. Bornfight će im u tom razvoju pomoći svojom tehničkom i poslovnom ekspertizom, godinama iskustva u razvoju digitalnih poslovanja i timova te čvrstom partnerskom mrežom investitora. S razvojem proizvoda i dizanjem daljnjih investicija u vlasničku strukturu obično ulaze daljnji privatni investitori i ostale vrste investitora.

Dio vaših zaposlenika ostvaruje pravo na udio u vlasništvu tvrtke. Jeste li uspjeli provesti ESOP program, unatoč pravnim preprekama?

– Pravni problem nastaje jer nema jasne definicije u zakonu kako provesti ESOP program, iako se stalno govori o poboljšanju. U Americi to dosta jednostavno funkcionira. Bornfight je trenutačno u provođenju ESOP programa u kojemu mogu sudjelovati svi zaposlenici. Naši su zaposlenici uvijek imali jak osjećaj ownershipa zbog kulture i vrijednosti koje njegujemo unutar svojih tvrtki, a sada napokon imamo sustav kojim će svi oni moći zaista postati suvlasnici produkta/tvrtke u koje ulažu svoje znanje i vrijeme.

Koji je krajnji cilj venture buildera?

– Cijela ideja venture buildinga jest u što kraćem roku postaviti tvrtku na noge i dovesti je do uspjeha. To je ono što radimo: optimiramo taj proces te već u početku gledamo što sve trebamo napraviti da tvrtka što prije postigne nekakav exit ili drugi veliki milestone. Stvaramo tvrtke koje mogu samostalno funkcionirati, skalabilne su i mogu rasti. Klasično pokretanje i razvoj startup-kompanija govori o jednoj do dvije od 10 kompanija koje će uspjeti na tržištu, a ostale će propasti, suosnivanje s kvalitetnim venture builderima taj omjer dovodi do jedne od tri, pa čak i jedne od dvije. Sve iskustvo, ekspertiza i usluge koje venture builderi donose u odnos uvelike povećavaju šansu za uspjeh novoosnovanih kompanija.

Je li vam ESOP program donio prednosti u zapošljavanju, s obzirom na nedostatak radne snage u IT-u?

– Više bi nam odmoglo da nemamo ESOP program. To doslovno postaje standard na tržištu za profil ljudi koji tražimo. Naprosto je više jako teško bez ESOP programa zaposliti ljude, to je postala osnovna pretpostavka. Kod nas dolaze ljudi koji žele raditi u startupovima, među top-ljudima su na tržištu i sukladno tome trebaju i žele biti nagrađeni i udjelima u tvrtki u kojoj rade.

Velike rasprave se vode i o razini plaća, a vi ste platformom Tabu uspjeli maknuti tu stigmu. Koliko je ljudi popunilo vašu anketu?

– Trenutačno 20 tisuća ljudi aktivno sudjeluje u Tabuovoj anketi, a to je oko 60 posto cijeloga hrvatskog IT tržišta. Korisnici imaju mogućnost i kvartalno ažurirati podatke o plaći. Mnogi u IT sektoru već znaju za Tabu i koriste se njime u pregovorima za plaću. Kada traže novi posao, pokazuju poslodavcima kolike su plaće i to na neki način potplaćenima pomaže da shvate koliki su realni iznosi plaća na tržištu za njihovu poziciju.

Želimo da plaća ne bude tabu. Netko je sposoban pregovarati za bolju plaću, ali nisu svi. Ima mnogo sposobnih pojedinaca, ali nisu svjesni svoje vrijednosti na tržištu, ne pregovaraju i onda rade za nižu plaću. Tabu je nastao da svi sudionici na tržištu budu svjesni što je realno i da mogu tražiti ili ponuditi dobre uvjete. Brojni poslodavci žele omogućiti zaposlenicima kvalitetne financijske uvjete, zato je Tabu odlična platforma s pomoću koje to mogu pratiti.

