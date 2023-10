Tomislav Mišetić (Kaj tribaš): Pokrenuli biznis da ne moraju platiti skupu američku brodsku podlogu za gliser

Pozornost ljubitelja i graditelja plovila prije nekoliko je godina privukao Tomislav Mišetić i to zato što je tikovinu – koja se najčešće upotrebljava za oblaganje podova na vodenim ljubimcima – zamijenio manje poznatom i alternativnom plastičnom podlogom. Nekoliko godina poslije sve je manje onih koje takvo što iznenađuje jer bili su to tek počeci u kojima je Mišetić predstavljao svoj novi proizvod.

Tvrtka zanimljiva naziva Kaj tribaš osnovana je 2019. godine, a stoji iza brenda WonDeck, koji se bavi izradom deckinga (podloga za brod) od PE/EVA pjenastog materijala. Ime tvrtke zanimljiv je spoj dalmatinskih i zagrebačkih korijena njezinih osnivača – bračnog para Anne Marie Latinčić i Zaviše Hosta te braće Hrvoja i Tomislava Mišetića. Osim izradom deckinga za brodove, WonDeck bavi se i izradom obloga za bazene i vanjske tuševe, a ono što svaki proizvod tog novog domaćeg brenda čini drugačijim je personalizirana izrada. Upravo je osobno iskustvo dalo ideju za poduzetnički pothvat kada je Tomislav, tražeći rješenje za prekrivanje poda na vlastitom brodu, uvidio nedostatak ponude na našem tržištu. Naime, proizvod kakav je tražio pronašao je tek na američkom tržištu.

Nova poslovna prilika

– I prije no što smo pokrenuli poslovanje istraživao sam mogućnosti postavljanja deckinga na svoj gliser. To je bio razlog zašto sam u tom razdoblju mnogo istraživao o materijalima i mogućnostima te primijetio sličan proizvod na američkom tržištu. S obzirom na to da smo tada imali viška vremena, zaključio sam da je glupo plaćati skupi proizvod iz Amerike koji bih mogao napraviti sam. I krenuo sam, kupio takav materijal, a budući da su mi zbog tiskarskog posla mjerenje i rad na strojevima bili poznati, uspio sam napraviti potrebnu podlogu – objasnio je Tomislav.

S obzirom na to da nitko u blizini ne proizvodi ništa slično, braća Mišetić pokušaj su pretvorila u poslovnu priliku. Dodatan vjetar u leđa bila je i činjenica da im je prethodni posao bio vezan uz nautičku industriju, što im je otvorilo brojna vrata, ali i put do poslovnih partnera.

– Početak je izgledao pomalo kaotično. Naručili smo materijal i paralelno smo tražili rješenje za 3D skeniranje. Kada smo našli potreban stroj, sve je bilo lakše. U prvoj sezoni odradili smo već oko 30 brodova – rekao je Tomislav.

Nastavili su razvijati poslovanje, a najvažnije im je bilo adekvatno testiranje materijala i da imaju dvije sezone na brodovima. Proizvod se radi od materijala od kojeg se rade i tenisice, funkcionira na principu debele samoljepive naljepnice i upravo to je razlog zašto je tako jednostavan – i osmisliti i montirati ga mogu ljudi samostalno, bez majstora.

Poduzetništvo od malih nogu

Braća Mišetić od malih su nogu u poduzetničkom okružju. Još kao klinci motali su se po tiskari svoga oca, koju danas vode, a tako su i naučili sve ono što danas rade, ali i što su primijenili u pokretanju tog potpuno novog poslovanja. Upravo je ono što je mnogima bilo ogroman izazov – pandemija – njima otvorilo vrata za novi pothvat.

Budući da im je u tom razdoblju usporilo poslovanje u tiskari Team Print, koja je godinama njihov primarni biznis, taj pothvat bio im je dodatna zanimacija u pandemijskoj krizi. WonDeck je tako postao priča u koju su u tom trenutku mogli uložiti svu svoju energiju – od učenja do usavršavanja. U međuvremenu su svoj decking postavili na više od tisuću brodova, narasli na oko 100 tisuća eura prihoda u prošloj godini, kupili su novi CNC stroj te su trenutačno u razmišljanju da se presele iz unajmljenog prostora u Zagrebu u kojem su trenutačno.

Svjetski, a naše

Inače, za naziv brenda, prepričava Tomislav, odmah su odlučili da će biti strani jer su u startu imali ambiciju da postane prepoznatljiv i na stranom tržištu. No zanimljivo je da i već sada mnogi misle da je riječ o stranom brendu.

– Često odlazimo na sajmove i vani i u Hrvatskoj. I zanimljivo je da ljudi nerijetko pomisle da dolazimo iz neke strane države. Općenito, postoji ta percepcija da sve što je inovativno i dobro dolazi sa stranog tržišta, iako to nije tako. Pokušavamo promijeniti percepciju toga jer vjerujem da ono što dolazi iz Hrvatske i iz našeg poduzetništva nije loše. Naprotiv, mislim da imamo super stvari – istaknuo je Tomislav.

Zanimljivo je i da ih u tek nekoliko godina poslovanja nije zaobišla ni ponuda za prodaju, no Tomislav objašnjava da nemaju namjeru prodavati poslovanje, a s druge strane uvijek su otvoreni za partnerstva za koja vjeruju da poslovanju donose ozbiljnost i sigurnost.

O daljnjim poslovnim planovima, kao i trenutnim izazovima ovog domaćeg poduzeća čitajte u novim tiskanom ili digitalnom Lider.