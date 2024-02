Traži li Fortenova strateškog partnera za cijelu poljoprivredu ili samo za Belje?

Premda je Fortenova u utorak objavila da je slanjem informativnog materijala na adrese više potencijalno zainteresiranih kupaca počela ispitivati interes za moguću prodaju poslovnog područja poljoprivreda, postoje indicije da možda nije njezina namjera odjednom prodati cijeli poljoprivredni segment, već ponajprije njegov krunski dragulj, kompaniju Belje, odnosno njezin dio.

U Sudskom registru, naime, nedavno je osvanula bilješka da je odlukom Skupštine Belja plus odobren Ugovor o podjeli i preuzimanju koji su sklopile uprave Belja plus, kao tvrtke koja se dijeli i dalje postoji, i dosad neaktivne Fortenovine tvrtke Aisle 40, kao preuzimatelja, pri čemu je dio imovine, obveza i pravnih odnosa Belja plus prenesen na Aisle 40 (odvajanje s preuzimanjem). Iz Fortenove nismo dobili odgovor na upit što se pod tim konkretno podrazumijeva pa možemo samo nagađati da je riječ o ‘čišćenju‘ Belja kako bi se njegova bilanca ‘uglancala‘ za eventualnu prodaju. Takve odluke nisu donesene (ili možda samo još nisu provedene) za druge Fortenovine poljoprivredne kompanije: PIK Vinkovci, Vinku i Vupik.

U svakom slučaju, mogućnost da se u postupku ispitivanja interesa s neobvezujućim ponudama pojavi mnogo više zainteresiranih mnogo je veća ako se strateški partner traži samo za očišćeno Belje nego za cijelo poslovno područje poljoprivrede. Za razliku od prošlogodišnjega međunarodnog procesa ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u Fortenova Group MidCo-u, koji je zaključen bez ponuda, izgledi da bi se ovoga puta mogli pojaviti interesenti s kvalitetnim ponudama mnogo su veći.

Pod kvalitetnim neobvezujućim ponudama Fortenova podrazumijeva one koje će, osim plaćanja fer cijene, biti spremne dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju i očuvanju zaposlenosti i tradicije poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj.