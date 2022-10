Tržište bakra pred nestašicom jer potražnja premašuje ponudu

Globalne zalihe bakra pale su na opasno niske razine, upozoravaju iz Trafigure, jednog od najvećih svjetskih trgovaca robom. Tržište bakra danas radi sa zalihama koje pokrivaju 4,9 dana globalne potrošnje i očekuje se da će ovu godinu završiti na 2,7 dana, rekao je na FT Mining Summitu Kostas Bintas, jedan do voditelja trgovanja metalima i mineralima u Trafiguri. Podsjećamo, zalihe bakra obično se broje u tjednima.

Cijena bakra, koji se koristi u svemu, od vjetroturbina, električnih žica do električnih vozila, trenutno se kreće oko 7.400 dolara po toni, dakle oko 30 posto niže u usporedbi s početkom ožujka, kada se trgovalo iznad rekordnih 10 tisuća dolara po toni. Ograničene zalihe povećavaju rizik od iznenadnog skoka cijena ako dođe do velikih povlačenja i žurbe među trgovcima da osiguraju zalihe, prenosi Financial Times.

Jaki dolar i strah od globalne recesije utječu na cijene bakra, a rukovoditelji u globalnoj industriji metala tvrde da ograničena ponuda na tržištu i dalje podržava cijene.

- Iako se toliko pozornosti pridaje slabostima u sektoru nekretnina u Kini, potražnja za infrastrukturom i bakrom povezana s električnim vozilima, to samozatajno nadoknađuje - rekao je Bintas na Summitu.

Dodao je da situacija nije drugačija u Europi jer regija ubrzava svoju tranziciju na obnovljive izvore energije dok se pokušava odviknuti od ruskog plina, što dovodi do povećanja potražnje za bakrom.

- Nije slučajno da je EU odlučila istaknuti cilj udvostručenja svojih solarnih kapaciteta od 2030. do 2025. Sve to zahtijeva puno bakra. Pogledajte električna vozila posvuda, iznenađujuće ih je puno. To je također puno bakra. Kao rezultat toga, smanjivali smo zalihe tijekom ove vrlo teške godine - komentirao je Bintas.

‘Svi industrijski materijali biti će u suficitu sljedeće godine‘

Međutim, neki ‘bakreni medvjedi‘ vjeruju da će energetska kriza u Europi i usporavanje kineskog tržišta nekretninama, gdje se metal koristi u ožičenju, vodovodu i fasadama, utjecati na potražnju.

Marcus Garvey, voditelj robne strategije u Macquarieju, rekao je da će tržište bakra iduće godine dostići višak od 600 tisuća tona kako raste ponuda iz Latinske Amerike i ostalih područja.

- Svi industrijski metali prijeći će u suficit sljedeće godine - rekao je, navodeći utjecaj globalne makroekonomske krize.

Prošlog su tjedna zalihe bakra u skladištima Londonske burze metala naglo pale. Analitičari Peel Hunta kazali su da se ‘trgovci u Kini bore ne bi li osigurali metal jer su šangajske dionice nedavno pale i trgovci grabe što mogu‘.

Zalihe bakra u skladištima koje vode burze kao što je LME ne daju potpunu sliku zaliha bakra u opskrbnom lancu, s obzirom da će brojni industrijski korisnici držati vlastite rezerve metala.

Ipak, vidljive dionice mogu imati velik utjecaj na raspoloženje na tržištu.

- Svakako nemamo problema s prodajom bakra. Zapanjujuće je koliko su financijska tržišta negativna prema ovoj industriji, a opet je fizičko tržište tako tijesno - rekao je izvršni direktor Freeporta Richard Adkerson ulagačima tijekom konferencijskog poziva, objavio je Reuters.

Jonathan Price, izvršni direktor tvrtke Teck Resources koja se bavi rudarenjem bakra, rekao je da je ‘makro pogled vrlo nepovezan s temeljnim fizičkim osnovama tržišta bakra‘.

Bintas, koji je prošle godine predvidio da će cijene bakra doseći 15 tisuća dolara po toni, rekao je da se bakar prodaje zbog straha od recesije, ali očekuje da će ‘vrlo brzo‘ ponovno vidjeti ‘strukturno određivanje cijena‘ nakon što strahovi nestanu.

- S obzirom na nestašicu bakra koja se sada događa, mislim da je pošteno pretpostaviti višu cijenu od onoga što imamo danas. Hoće li to biti više od 15 tisuća dolara? Mislim da će vrijeme pokazati - zaključio je.