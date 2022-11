Tržište nekretnina počelo je usporavati, ali kriza iz 2010. sigurno se neće ponoviti!

Manji je broj transakcija nego u drugoj polovici prošle godine, ali do korekcije cijena nekretnina neće skoro doći

Hrvatsko tržište nekretnina počelo je usporavati! Cijene kvadrata i dalje rastu, ali broj je transakcija, u usporedbi s drugom polovicom prošle godine, blago pao, potvrdili su Lideru u čak tri agencije za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina.

Usporavanje potražnje primijetio je Dubravko Ranilović, član Uprave agencije Kastel Nekretnine i predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK. Dolazi do promjena, manje se nekretnina prodaje, no to još ništa ne znači, naglašava Ranilović koji ne želi ići toliko daleko i tvrditi kako će ta prva promjena u dugogodišnjem trendu rasta predstavljati početak pada cijena kvadrata niti tektonskih poremećaja na tržištu ili bilo kakve krize koja bi podsjećala na onu iz 2010. godine.

- I dalje vlada značajan interes za kvadratima u novogradnji iz prostog razloga što je broj takvih nekretnina na tržištu ograničen, a broj ljudi s novcem kojeg žele investirati postojan. Naši građani standardno su konzervativni po pitanju investicija i najsigurniji su kad investiraju u nekretnine i tu tako skoro ne treba očekivati neke velike promjene. Problem su cijene kvadrata koje se traže za starogradnju, a tu dolazi do balona jer dio investitora ipak nije spreman platiti tražene cijene za stanove u starim zgradama, pa radije odgađaju kupnju, a kupci odgađaju prodaju dok ne dođe netko spreman platiti njihovu cijenu – rekao je Ranilović koji unatoč svemu ne očekuje da će cijene kvadrata, pogotovo ne u Zagrebu i na obali, uskoro početi padati.

Iste trendove primijetio je i Boro Vujović, vlasnik i direktor Opereta nekretnina.

- Manji je promet, manji je broj transakcija, ali i dalje rastu cijene, što je jako indikativno – kaže Vujović te naglašava istu stvar kao i Ranilović – to ne znači da dolazi kriza nalik onoj prije desetak godina.

- Kriza se i dalje ne osjeti, barem ne u našoj branši, a mislim da ne treba očekivati nekakve značajne padove cijena na tržištu nekretnina. Možda će doći do korekcije cijena kvadrata, no one jamačno neće pasti na razine kakve su imale prije sedam-osam godina – rekao je Vujović.

Ne pada prodaja luksuznih nekretnina

Sergio Serdarušić, vlasnik i direktor agencije Eurovilla, koja je specijalizirana za prodaju mahom luksuznih nekretnina, navodi kako na tržištu kojeg on zastupa nema čak ni pada transakcija. Kad su luksuzne nekretnine u pitanju, kako u Zagrebu tako i diljem obale, nekretnine se kupuju i prodaju jednakim intenzitetom kao i prethodnih mjeseci.

- Nismo zabilježili nikakve promjene u trendu transakcija kad su luksuzne nekretnine u pitanju – rekao je Serdarušić dodavši kako u Zagrebu skupu novogradnju i luksuzne stanove i kuće na najpoželjnijim lokacijama u gradu najviše kupuju domaći kupci, tek je jedan posto stranaca, dok je situacija na moru ipak nešto drugačija.

- Na obali nekretnine i dalje kupuju i domaći ljudi, ali i sve veći broj kupaca iz Slovenije, Italije, Austrije, a jedini novi trend koji smo zabilježili jest sve veći interes Skandinavaca za naše nekretnine uz more – rekao je Serdarušić.

Patrick Franolić, izvršni direktor u međunarodnoj tvrtki Spiller Farmer specijaliziranoj za savjetovanja i posredovanja pri zakupu trgovačkih i uredskih prostora, prodaji zemljišta i objekata te savjetovanju investitora i developera u zahtjevnim projektima, također navodi da je došlo do suzdržanosti na tržištu stambenih nekretnina. I kao i ostali Liderovi sugovornici odmah odbacuje mogućnost da se radi o prvoj krizi, već naglašava kako je to samo – usporavanje.

- Ne kupuje se više pošto-poto – objašnjava nove trendove na tržištu Franolić čija je specijalnost ipak u području nešto drugačijih nekretnina, a i tu ima novih trendova.

- Tržište uredskih prostora je stabilno, u tijeku je izgradnja tri nova projekta u Zagrebu i potražnja je i dalje jaka, jednako kao i prethodnih mjeseci i godina. Jedina je novost veća potražnja za uredskim prostorima u starijim zgradama u centru metropole koji se zakupljuju na godinu, dvije, a glavni je zakupac odnosno predvodnik tog trenda država odnosno državne i javne institucije – istaknuo je Franolić. Naime, nakon potresa država je uspjela dogovoriti financiranje obnove iz EU fondova, a prvo će se, čini se Franoliću po impulsima s tržišta, obnavljati nekretnine u vlasništvu države i državnih institucija.

I prema njegovom mišljenju nema straha da će se na domaćem tržištu nekretnina ponoviti 2010. godina kad je prodaja naglo pala i kad je preko noći na tržištu ostalo na stotine neprodanih stanova. Trenutno se jako malo gradi, navodi, a gotovo cjelokupna novogradnja prodaje se i prije nego što je projekt dovršen, rijetki su projekti koji ostaju neprodani po dovršetku, a i ti stanovi jako brzo nađu svoje kupce.

- No, došlo je do značajnog poskupljenja na tržištu i premda se cijene rada i sirovina stabiliziraju, one neće dugoročno pasti na razine od prije pet i više godina, tim više što su značajno poskupjela i zemljišta – naveo je Franolić. On kaže i to da se primjerice više u Hrvatskoj neće graditi novi trgovački centri, jer je to tržište itekako zasićeno, ali da će, zaključuje, tržište i dalje vapiti za novim logističkim projektima.