Turisthotel je možda tek prva meta bogate Tankerske plovidbe

Hoće li i koliko poreza na ekstraprofit zadarska tvrtka morati platiti, tek će se vidjeti, ali zato je sasvim jasno da novca ima i da ga želi produktivno upotrijebiti, što sve žešća bitka za uspješnu turističku kompaniju zorno ilustrira. Ne nedostaje sredstava, inflacija bukti, biznis ide, porezi prijete...

Sudeći prema suprotnim stajalištima Uprave Tankerske plovidbe, na čijem je čelu Mario Pavić, i sadašnje jedine članice Uprave Turisthotela Meri Matešić Sičić, preuzme li nakon obvezujuće ponude zadarski brodar poznatu zadarsku hotelsku tvrtku, dogodit će se promjena u Upravi, a možda i revidirati neki planovi, prije svega ulagački. No, dok traje obvezujuća ponuda, nijedna strana ne želi za Lider išta reći. Barem nam je to javio Pavić, a Matešić Sičić nije reagirala na naš upit.

Iako nemamo poslovne rezultate od prošle godine, očito je Tankerska plovidba nastavila jako dobro poslovati, što je, doduše, možda dovodi i u poziciju plaćanja ekstraprofita jer je 2021. završila na 80,3 milijuna eura prihoda (602 milijuna kuna). To je dvostruko više od minimuma koji neka tvrtka mora imati da bi bila obvezna platiti taj porez. Dodatni uvjet je 20 posto veća dobit od četvorogodišnjeg prosjeka (2018. – 2021.), gdje je Tankerska također ozbiljan kandidat s obzirom na to da joj je 2018. dobit iznosila 7,9 milijuna eura (59 milijuna kuna), a sljedećih godina je više nego udvostručena.

Ta 2018. snižava četverogodišnji prosjek, pa ako je dobit lani bila i veća nego prethodnih godina, država bi mogla biti sretna što ima Tankersku plovidbu. No, treba ipak biti oprezan s tom tvrdnjom jer su Tankerskoj plovidbi 2021. dosta porasli troškovi poslovanja.

Izvjesno je ipak to, a što ćemo kasnije vidjeti u analizi Liderova analitičara Nikole Nikšića, da je Tankerska plovidba iznimno likvidna tvrtka, ima novac koji mora negdje plasirati. Poput Mesne industrije Braća Pivac, koja je godinama novac usmjeravala u Kraševe dionice, a u zadnje vrijeme i Podravkine, u Tankerskoj su u zadnjih godinu dana uvidjeli da je Turisthotel sjajna meta za preuzimanje.

Tankerska je plovidba 18. siječnja objavila da je preuzela 14,61 posto udjela u Turisthotelu. Vrijednost tih dionica bila je 88 milijuna eura. S obzirom na to da je u drugoj polovini prošle godine započela kampanju kupnje Turisthotelovih dionica, već je tada imala 24,5 posto udjela, a na tadašnje Liderovo pitanje planira li Tankerska nastaviti kupovati dionice, Pavić je odgovorio da su stali na korak do 25-postotnog udjela da ne bi morali poslati obvezujuću ponudu za preuzimanje. Očito nije želio o tome govoriti vjerojatno svjestan otpora koji pružaju Matešić Sičić i predsjednik Nadzornog odbora Turisthotela Frane Skoblar, kojeg inače smatraju glavnim i najutjecajnijim protivnikom Tankerske kao vlasnika. Ipak, najnovijom akvizicijom u siječnju Tankerska plovidba stekla je ukupno 39,34 posto udjela kompanije.

Koliki će na kraju biti njezin vlasnički udio u Turisthotelu znat ćemo valjda potkraj travnja jer obvezujuća ponuda traje 28 dana od dana objave na stranicama Zagrebačke burze i Narodnih novina (18. siječnja nastala je tek obveza ponude Tankerske plovidbe, a ne objava), s tim da prvi dan ponude počinje teći od dana kasnije objave. U Narodnim novinama još nije objavljena ponuda, ali ona koja je objavljena na stranicama Zagrebačke burze jasno sugerira da bi Matešić Sičić mogla brojiti posljednje dane u Turisthotelu postane li zadarski brodar njegov većinski vlasnik.

U ponudi piše da je namjera Tankerske plovidbe dodatno ekipirati Upravu Turisthotela stručnjacima iz područja turizma i financija. Dalje stoji da s obzirom na veličinu i poslovnu djelatnost Turisthotela u Tankerskoj smatraju neprimjerenim da ga vodi jednočlana Uprava. Iako se, što je i očekivano, u objavi nije navelo da će Matešić Sičić biti smijenjena (nego će se Uprava dodatno ekipirati), sukobi dviju uprava jasno sugeriraju da u Tankerskoj razmišljaju u tom smjeru. Pogotovo nakon najave isplate predujma dividendi Turisthotelovim dioničarima, poteza zbog kojeg je Pavić telefonski upozoravao Matešić Sičić da ga ne bi smjela napraviti nakon što je nastupila obveza Tankerske da objavi ponudu. Čak je Matešić Sičić prijavila Pavića zbog navodne prijetnje tijekom tog telefonskog razgovora.

Povlačenje s burze

Iako je Uprava Turisthotela i prethodnih godina donosila odluke o isplati predujma dividendi dioničarima, najava da će to Matešić Sičić učiniti i ove godine uzburkala je duhove u Zadru. Ona je to najavila, gotovo smo sigurni, u konzultaciji sa Skoblarom. Njega smo uspjeli dobiti telefonom, ali iako je bio ljubazan, uz ispričavanje nije uopće htio govoriti ni o čemu, pa ni o tome je li najavljeni predujam dividendi i isplaćen dioničarima.

Na stranicama Zagrebačke burze nije objavljena obavijest o isplati predujma, a budući da je najavljivana, pa otkazivana sjednica Nadzornog odbora na kojoj je trebala biti donesena takva odluka, može se pretpostaviti da predujam dividendi nije isplaćen. Znači li to da je urodio pritisak čelništva Tankerske plovidbe te su se Skoblar i Matešić Sičić povukli na pričuvne položaje, možemo samo nagađati.

U svakom slučaju, bez obzira na to, ponovimo, što su i prethodnih godina isplaćivani predujmovi dividendi, dodatni razlog za takav potez čelnih ljudi Turisthotela bio je da se dioničarima koji bi mogli prodati dionice Tankerskoj ukaže na to da je vrijednost dionice mnogo veća od ponuđenih 610 eura (unatoč tome što je to najviša cijena dionice Turisthotela u povijesti). No, pitanje je koliko je to u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava nakon što je nastupila obveza javne ponude za kupnju Turisthotelovih dionica.

Što se tiče planova Tankerske, preuzme li Turisthotel, namjerava ga povući sa Zagrebačke burze. Usput budi rečeno, potkraj prosinca prošle godine s burze su povučene i dionice Tankerske Next Generation (TNG), tvrtke u vlasništvu Tankerske plovidbe, što je očito politika koju zastupa ta kompanija. U svakom slučaju, plan je da se Turisthotel preoblikuje iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Moguća je revizija planova ulaganja nakon što se obavi dubinsko snimanje. Naime, prema sadašnjim planovima Turisthotela, predviđena su ulaganja od 113 milijuna eura, a neto stanje novca i novčanih ekvivalenata na kraju prošle godine u toj tvrtki bilo je približno 40 milijuna eura.

Ipak, ne isključuje se ni mogućnost akvizicija drugih hotela, ne samo u Zadarskoj županiji, nego i u cijeloj Dalmaciji. Što se pak zaposlenih tiče, tu ne bi trebalo biti promjena.

