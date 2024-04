Tvrtke i karijere: Dušan Šešok postavio sina na čelo Elke, vlasničke promjene u Živom napitku Darija Šarića

U Sudskom je registru objavljeno da je Vlasnik zagrebačke ELKE, slovenski poduzetnik Dušan Šešok, još krajem 2023. postavio za predsjednika Uprave sina Matiju Šešoka umjesto Davida Kubale.

Miroslav Vorkapić nije više suvlasnik i direktor ŽIVOG NAPITKA, koji je ostao u vlasništvu Darija Šimića i slovenskih AVTOMATA ŠTEFANČIČ.

Luka Hrboka ušao je u Upravu BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC, pa je dosadašnja jedina članica Uprave Sandra Uzelac promovirana u predsjednicu Uprave.

Claus Peter Mayer novi je član Uprave ADIDASA CROATIA umjesto Mathieua Nounagnona Sidokpohoua.

Berislav Saraja izabran je za novog predsjednika NO-a ČAZMATRANS PROMETA umjesto pok. Marijana Mitrovića.

Matiji Varvoušu opozvana je prokura u INETECU – INSTITUTU ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU.

Jonathan Ambroso novi je direktor u DUCALU iz Jalžabeta umjesto Darija Segata.

U Sudskom je registru provedeno da je Ivana Starčić od lipnja prošle godine direktorica u FLO VENEERU iz Petrinje umjesto Nevena Žužića.

Direktor DATA-BAKA iz Brdovca Goran Kolarić ušao je u vlasničku strukturu obiteljske tvrtke koja se bavi proizvodnjom poboljšivača i gotovih koncentrat-smjesa za pekarsku industriju.

Osnivači BENDIXA iz Vinkovaca Ante Bilić Martinčević i Ana Bilić-Martinčević povukli su se iz vlasničke strukture, a Marina Bilić Martinčević direktorsku poziciju zamijenila je preuzimanjem prokure. Sad je jedini vlasnik Krešimir Bilić Martinčević, koji je i direktor.

Tvrtka EUROPAN prenijela je 7000 eura temeljnoga kapitala (od 24.270 eura) na novoosnovanu tvrtku EUROPAN GUŠTI.

Nakon pripajanja karlovačkoj DRVONI iz Sudskog je registra izbrisana DRVO TRGOVINA iz Kukuljanova (Bakar).

Dario Gaiamonna nije više suvlasnik M-BOX INTERNATIONALA iz Plešca (Čabar).

Otvoren je predstečajni postupak za HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS iz Križa. Ročište za ispitivanje tražbina zakazano je za 11. srpnja.

Igor Trbušić, Kristijan Gomboc i Marin Futač ušli su u vlasničku strukturu zagrebačkog SOLUSA, koji sad ima sedmero suvlasnika.

Ivanu Kaporu produljen je mandat privremenog upravitelja samoborskog ENERGO METANA do imenovanja Uprave, a najkasnije do kraja travnja. Prvi privremeni mandat nakon ostavke direktora Antuna Oklopčića dobio je u srpnju prošle godine – do kraja listopada, nakon toga dobio je prvi ‘produžetak‘ do kraja veljače, a kako Uprava još nije bila formirana, sad je dobio još dva mjeseca.

Tvrtka VELVET INGERIENTS iz Valbandona promijenila je naziv u DOMAK DISTRIBUCIJA nakon što je vlasnički udjel tvrtke GIDRAN u većinskom mađarskom vlasništvu preuzela tvrtka DOMAK. Vlasnik DOMAKA Ante Ljubić pridružio se suvlasniku Milanu Puljizu i na direktorskoj poziciji umjesto GIDRANOVA Igora Kovinčića.

Zdravka Sučić povukla se s direktorske pozicije u svojoj tvrtki SANAC iz Rugvice koja pruža usluge gradnje, održavanja i savjetovanja u području graditeljstva i šumarstva.