Tvrtke i karijere: Nizozemci vraćaju Mainuscha na RTL, Martinović postala nova nadzornica u PBZ-u…

U Sudskom registru je i službeno potvrđeno preuzimanje RTL-a HRVATSKA kojeg prate i promjene garniture u Upravi i NO-u tvrtke. Naime, nakon što je nizozemska tvrtka CME MEDIA ENTERPRISES preuzela 100-postotni udio u vlasništvu medijske kuće od njemačkog RTL-a GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE, na mjesto predsjednika Uprave imenovan Branko Čakarmiš umjesto Marca Puškarića, koji je na toj poziciji bio od 2019. godine. Promjene su se dogodile i u NO-u u kojem je nekadašnji predsjednik Uprave Christoph Mainusch postao je novi predsjednik NO-a umjesto Elmara Heggena. Inače, Mainusch je na mjestu predsjednika Uprave bio od 2004. do 2009. godine, a potom je preselio u nadzornike pa je do 2013. bio član NO-a. Osim toga, u periodu kada je CME MEDIA ENTERPRISES bila vlasnik Nove TV, odnosno od 2013. do 2018. godine Mainusch je bio na mjestu predsjednika NO-a te tvrtke. Dušan Švalek imenovan je zamjenikom predsjednika NO-a umjesto Nevena Vrankovića, Igor Draguzet, Deborah Ann Quesnell i Pavel Vrabec postali su novi članovi Odbora, a Andreas Klaus Fischer prestao je biti član. Inače, ugovor o preuzimanju bio je potpisan još u veljači ove godine, a preuzimanje RTL-a tada je procijenjeno na vrijednost od 50 milijuna eura.

Srpska tvrtka ETER CONSULTING Dejana Čakajca ušla je u vlasničku strukturu GERMANIA SPORTA i time postala njezin treći suvlasnik uz Čakajca i Petra Stepanovića.

Zdravka Demeter Bubalo postala je nova predsjednica NO-a INA MALOPRODAJNIH SERVISA umjesto Darka Markotića, a Tibor Imre Süle novi član NO-a umjesto Vedrane Janjić.

Nekadašnji glavni urednik HTV-a Miroslav Lilić imenovan je novim članom NO-a CROATIA RECORDSA umjesto Branimira Mihaljevića.

Nikolini Dežmarić-Krofak ukinuta je prokura u zagrebačkoj tvrtki ALPINA CRO.

Alfredo Banko preuzeo je vlasnički udio Viktora Banka u pulskoj tvrtki CESTA. Tvrtka ima ukupno 102 suvlasnika.

Norbert René Cyril Moussart postao je novi predsjednik NO-a ATALIAN GLOBAL SERVICESA CROATIA umjesto Morane Grgić, a Lionel Alexandre Pascual imenovan je njegovim novim zamjenikom.

Nataša Tekavčić imenovana je novom direktoricom tvrtke HIDROMONT INDUSTRIJSKA MONTAŽA iz Slavonskog Broda umjesto Vukosava Stanivuka.

Ivana Cindrić i Arija Paula Cindrić postale su ovlaštenice na poslovnom udjelu Gorana Cindrića u ZAVODU ZA ISPITIVANJE KVALITETE.