Tvrtke i karijere: Nova smjena na čelu DPD-a, promjene u nadzoru AD Plastika i LNG-a Hrvatska…

DPD CROATIA dobila je Upravu kojom predsjeda Boris Brković, a član je Miloš Malaník. Krešimir Delija više nije direktor. To je druga smjena na čelu tvrtke za direktnu paketnu distribuciju, koju je do lipnja punih 13 godina vodio Igor Jakovljević, a Delija je bio privremeno rješenje iz tvrtke, do dolaska Brkovića, koji do 2018. devet godina bio na čelu konkurentskog OVERSEASA, a u međuvremenu je bio na menadžerskim pozicijama u INTEREUROPI i FORTENOVI.

Dosadašnji zamjenik predsjednika NO-a tvrtke AD PLASTIK Ivica Tolić imenovan je predsjednikom umjesto Sergeya Bodrunova, koji ostaje član, a Bože Plazibat novi je zamjenik predsjednika NO-a.

Nenad Švarc imenovan je predsjednikom NO-a LNG-a HRVATSKA umjesto Ivana Andročeca.

Karol Maár od 1. kolovoza obnaša funkciju člana NO-a tvrtke HTP KORČULA umjesto Berislava Martića.

VILSTROJ iz Buzeta se dijeli, a da ne prestaje, i to odvajanjem i prijenosom dijelova svoje imovine, obveza i pravnih odnosa na tvrtku HOTEL FONTANA.

Borni Šimcu dodijeljena je prokura u HOTELU LERO.

Antonu Hočevaru opozvana je prokura u PEKARNI PEČJAK INT.

Austrijske tvrtke ZORN GESELLSCHAFT i MÜHMAN HOLDING ušle su u vlasničku strukturu tvrtke SMW umjesto tvrtke SMW METALLVERARBEITUNG.

Igor Magić preuzeo je direktorsku funkciju u tvrtki BELMET 97 od Martina Marčinka.

Nakon zatvaranja stečajnog postupka iz Sudskog je registra izbrisan PROJEKT HORIZONT.

Marku Paveliću opozvana je prokura u BALKANU EXPRESSU.

Đurđica Šimunić više nije u vlasničkoj strukturi tvrtke ŠIMUNIĆ PROMET.

APIPHARMI je pripojen APIS MUNDI.

Anti Duspari opozvana je prokura u CERERI iz Smilčića (grad Benkovac).

Ivanka Sulimanec nova je direktorica STRUJIĆA iz Draganovca umjesto Josipa Sulimanca.

Neven Lucić pridružio se Frani Čupiću u vlasničkoj strukturi COMITER TRGOVINE.

Otvoren je te istodobno i zaključen stečajni postupak nad tvrtkom YACHT & FUN CROATIA.

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA iz Daruvara pripojena je bjelovarskim VODNIM USLUGAMA.

Ravnatelj ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju VITA Ivica Gojsalić pridružio se Mirjani Gojsalić u vlasničkoj strukturi.

Nataši Kralj dodijeljena je prokura u HITROJ PRODUKCIJI DOKUMENATA.

Vladimir Mihaljević imenovan je članom Uprave MULTIPLUS CARDA.

Mario Vrdoljak imenovan je partnerom u odvjetničkom društvu BARDEK, LISAC, MUŠEC, SKOKO I PARTNERI umjesto Vedrane Vučković.

Davoru Golubu dodijeljena je prokura u HD MONTU.