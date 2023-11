Tvrtke i karijere: Ostavke u Fortenovinoj poljoprivredi, smjena na čelu LTH metalnog lijeva, četvrta promjena naziva Heliosa…

Ivan Boban podnio je s 1. listopadom ostavku na pozicije člana Uprave u FORTENOVINIM tvrtkama BELJU PLUS, VUPIKU PLUS, PIK VINKOVCI PLUS, EKO BIOGRAD PLUS I FELIX PLUS. Novi član uprava svih tih tvrtki umjesto Bobana je Ivan Begović.

Marina Klačmer Čalopa nova je dekanica varaždinskog FAKULTETA INFORMATIKE I ORGANIZACIJE umjesto Nine Begičević Ređep, koja je pak ušla u NO ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKE.

James Tyson Hagale novi je, četvrti član Uprave LPT-a iz Preloga.

Marko Žagar novi je direktor DECATHLONA ZAGREB umjesto Céliana Leocata i pridružio se Michelu Georgesu Martinu Kappleru, koji je na toj poziciji od 2014.

Iztok Plantarič novi je direktor LTH METALNOG LIJEVA iz Benkovca umjesto dosadašnje dvočlane Uprave u kojoj su bili Milivoj Jnežević i Jan Berčič.

Trgovac bojama i lakovima HELIOS HRVATSKA četvrti je put u 17 godina promijenio naziv i sad se zove KANSAI HELIOS CROATIA. Tvrtka je osnovana 2001. kao distributer proizvoda slovenske BELINKE pod nazivom BELINKA BELLES, pet godina poslije mijenja naziv u BELINKA HRVATSKA, od 2012. do 2015. posluje kao HG HELIOS, a zatim kao HELIOS HRVATSKA. Današnji, peti naziv, KANSAS HELIO CROATIA, zapravo je usklađenje s nazivom matične HANSAI HELIOS GRUPE. Osim slovenskih proizvoda, tvrtka je distributer i za zagrebački CHROMOS, koji posluje u sklopu iste grupacije.

Fabio Pampani novi je, treći član Uprave DOUGLAS PARFUMERIJA umjesto Agnieszke Violette Mosurek-Zave.

Suvlasnica NAUTIKA CENTRA NAVA Ingrid Ćosić povukla se s direktorske pozicije i kompletno operativno upravljanje prepustila osnivaču tvrtke Dariju Marijanu.

Mario Mihaljević i Dejan Bradara izašli su iz vlasničke strukture zagrebačkog distributera i veletrgovca prehrambenih proizvoda SELECT FOODA, pa sad suvlasništvo dijele Lena Lučin i Brankica Uzelac.

Aida Hodžić nije više u Upravi rovinjskog EUROTADEA.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN promijenio je naziv u SEMMELROCK.

Richard Milošovič i Damir Toplak novi su članovi NO-a riječkog distributera plina i toplinara ENERGA, a Miroslav Polak nije više zamjenik predsjednika NO-a.

Denis Marković novi je predsjednik NO-a DRVNE INDUSTRIJE KLANE umjesto Stefana Vecciolinija, a dosadašnja članica NO-a Mira Kulušić imenovana je zamjenicom predsjednika NO-a. U NO je ušla Dijana Marković umjesto Katije Cantaruti.

Dosadašnji član NO-a BC INSTITUTA Đuro Lukić novi je zamjenik predsjednika NO-a umjesto Borisa Varge, koji više nije u NO-a, a novi član je Vjekoslav Horvat.

Karlo Gjurić novi je član NO-a osječkog CESTINGA umjesto Martine Vrankić-Zovko.

Vinko Alujević novi je član NO-a splitske ČISTOĆE umjesto Jasne Tolić.

Damir Kaluđer novi je član Uprave SLATINSKE BANKE.

Nino Gotal pridružio se vlasniku zagrebačkog MEDICOMA Tomislavu Krsniku na direktorskoj poziciji.

Jeroen Van Heusden opozvan je iz Uprave porečke turističke agencije ROAN CAMPING HOLIDAYS.

Nada Popović, Marija Perić i Marko Škrtić ušli su u vlasničku strukturu IZGRADNJE FUTURE i preuzeli direktorske pozicije od dosadašnjeg direktora i osnivača Darka Lovrića, koji je lani izašao iz suvlasništva. Njegov partner Timon Kordić ostao je suvlasnik i preuzeo prokuru.

Vjekoslavu Koščaku dodijeljena je prokura u zagrebačkom PAULU HARTMANNU, a ukinuta je Ivanu Matiću.