Tvrtke i karijere: Radoš napustio Upravu Pevexa, smjena direktora u Ini industrijskim servisima…

Jure Radoš napustio je nakon pet i pol godina Upravu PEVEXA, u kojoj je bio odgovoran za maloprodaju. Karijeru je započeo u KONZUMU, gdje je prošao niz zaduženja, od direktora za Unapređenja prodaje, do direktora za poslovna područja Maloprodaje i marketinga, te Tradinga i Category managementa. Jedno vrijeme bio je i u MERCATORU S u Srbiji, a od 2014. do 2016. godine bio je i člana NO-a MULTIPLUS CARDA. Od 2017. ima vlastitu tvrtku PETRIFICUS, kojom i upravlja. Početkom 2020. osnovao je, s partnerima, tvrtku FAMILY CITY koja stoji iza projekta Family fun and home Mall i predstavlja novi format shopping centra za uređenje interijera i zabavu. Prošle je godine s istim partnerima Slavenom Stojiemć, Igorom Smolom, Krešimirom Derjanovićem i Mihovioml Soldom osnovao i FUN CITY registriran za poslovanje nekretninama.

Hrvoje Glavaš postao je novi direktor INA INDUSTRIJSKIH SERVISA umjesto Gorana Pavlovića.

Tvrtka MEDIA VAL promijenila je naziv u VAL GRUPA KOMUNIKACIJE.

Lucas Merwan Haldeman postao je novi direktor zagrebačke TRI PLUS GRUPE.

Ivan Josipović i Zoran Šimko napustili su vlasničku strukturu tvrtke AGRO-TOVARNIK. Tvrtka sada ima ukupno 53 suvlasnika. Također, Josipović je napustio mjesto predsjednika NO-a u tvrtki ARATOR, čija je vlasnica tvrtka AGRO-TOVARNIK, a mjesto na čelu NO-a preuzeo je Vladimir Šomoljanski.

Tihomir Škrtić imenovan je novim direktorom tvrtke DSV HRVATSKA umjesto Dalibora Vukelića.

Tvrtka TECH DANA DISTRIBUTION CROATIA promijenila je naziv u TD SYNNEX CROATIA.

Marcelo Miller Passos imenovan je novim predsjednikom Uprave tvrtke CARISTRAP EUROPE iz Mihovljana, koja je u američkom vlasništvu, a Joseph John Italiano i Mihai Dan Cojocaru imenovani su članovima Uprave. Omar Abuaita smijenjen je s mjesta direktora tvrtke.

Zoran Radovčić zamijenio je Katicu Radovčić u vlasničkoj strukturi tvrtke INTERCOMMERCE, EXPORT – IMPORT iz Umaga.

Ivan Banović postao je novi predsjednik NO-a splitske tvrtke CIAN umjesto Martina Bućana, a Srđan Šaban i Grgo Bućan postali su novi članovi NO-a umjesto Ive Bućana i Šime Jozipovića.