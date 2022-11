Tvrtke i karijere: Rajić promijenio još jednog čelnika Ralu Logistike, pojačanja u Upravi Generali osiguranja…

Mato Zadro više nije predsjednik Uprave RALU LOGISTIKE, a zamijenio ga je Mario Mesaroš, dosadašnji član Uprave. Ujedno odlazi s pozicije predsjednika Uprave LURA GRUPE čija je članica RALU LOGISTIKA, no za sada se ne zna tko će ga zamijeniti na toj poziciji. Zadro je otišao nakon četiri godine upravljanja RALU LOGISTIKOM i pet godina LURA GRUPOM, što je svojevrsni rekord u RALU LOGISTICI s obzirom na to da je osim njega od 2010. vlasnik Luka Rajić promijenio čak trojicu čelnih ljudi. Zadro će nastaviti raditi na mjestu savjetnika Uprave do kraja godine.

Vice Češljar i Zvjezdan Karlić imenovani su novim članovima Uprave GENERALI OSIGURANJA.

HGSPOT INFORMATIKA promijenila je naziv u KRATOS VAPE nakon što joj je i tvrtka vlasnica promijenila naziv iz INTONAT u HGSPOT GRUPA. Također, Krešimir Vidaković imenovan je novim direktorom umjesto Saše Lončara i Marka Lekića.

Ivica Crnković, Zoran Škorić, Marko Tadić i švicarski STILTON GROUP HOLDING preuzeli su vlasništvo nad PROJEKTGRADNJOM PLUS iz Gornje Vrbe od tvrtke OSIJEK-KOTEKS. Inače, Tadić i Škorić su u Upravi OSIJEK-KOTEKSA i zajedno drže većinski paket dionica.

Ivana Sever postala je nova članica Uprave OTP LEASINGA.

Tvrtka MARAŠ, u vlasništvu Šime Maraša, smanjila je svoj temeljni kapital s 24,68 milijuna kuna na 11,570 milijuna te je donijela odluku kojom je prenijela dio svoje imovine na novoosnovane tvrtke MARAŠ PROIZVODNJA, MARAŠ BETON i MARAŠ LOGISTIKA, a tom odlukom nije prestala djelovati.

Helmut Oberndorfer napustio je mjesto direktora sisačkog OBERNDORFERA.

Petar Tot potpuno je preuzeo vlasništvo nad TS PROM GOSPODARSKIM VOZILIMA nakon što je Marijan Tot napustio vlasničku strukturu tvrtke.

Austrijska tvrtka NAUTIC CHARTER ALLIANCE postala je suvlasnica BAVARIA YACHTING SERVIS, PUTNIČKE AGENCIJE iz Tkona.

Jadranka Posavec Buđanovac, Jadranka Jelenić Vincek i Jadranka Tašler postale su nove suvlasnice varaždinske SIGE. Tvrtka sada ima ukupno petero suvlasnika.

Davorin Aleksić imenovan je novim direktorom SMART SENSEA.

Ivan Petrović postao je novi član NO-a SAMOBORSKE BANKE umjesto Romana Malarića.

Ivan Beus preuzeo je vlasnički udio i direktorsku poziciju Srečka Jurića u tvrtki GRAND iz Županje. Draženu Vincetiću dodijeljena je prokura u tvrtki.

Michael Akihiko Washinushi napustio je mjesto direktora FRESHBOOKSA na kojem je bio tek godinu dana.

Dosadašnji član NO-a zagrebačke NOVE ORTOPEDIJE Mario Končić postao je novi direktor tvrtke umjesto Ivice Petrinca.