Tvrtke i karijere: Smjena na čelu željezare ABS SISAK, Jaićev križevački Mljekar u predstečaju…

Davor Šošić imenovan je novim predsjednikom Uprave željezare ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK umjesto Marca Clementea.

Dragan Marković postao je novi član Uprave EKOBITA koji se bavi računalnim programiranjem.

Tvrtka PODRAVSKI MLIN iz Podravskih Sesveta pripojena je kutinskoj LONIJI. Podsjetimo i da je nedavno Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila da i samu LONIJU preuzme omiška tvrtka STUDENAC.

Otvoren je predstečajni postupak nad tvrtkom MLJEKAR iz Lemeša u vlasništvu Ivana Jaića, a za predstečajnog povjerenika imenovan je Jugoslav Puran. Prema financijskom izvješću, tvrtka u postupku treba podmiriti 14,2 milijuna kuna duga prema neosiguranim vjerovnicima i 479 tisuća kuna duga osiguranim vjerovnicima.

Bogusław Stanisław Sieczkowski postao je predsjednik novoosnovanog NO-a FIDELTE, tvrtke koja se bavi istraživanjima i eksperimentalnim razvojem u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima. Miłosz Kazimierz Gruca postao je zamjenikom predsjednika NO-a, a Edyta Barbara Jaworska i Mirosława Monika Zydroń nove članice. Tvrtka je kraće vrijeme imala NO 2004., kad je još bila u PLIVINU vlasništvu pod nazivom PLIVA – ISTRAŽIVAČKI INSTITUT. Poslije je taj istraživački centar mijenjao vlasnike i poslovao od 2006. do 2010. kao GlaxoSmithKline pa kao GALAPAGOS do 2013., otkad posluje pod današnjim nazivom FIDELTA. Od 2021. je u vlasništvu poljske SELVITE.

Nad tvrtkom GLAXOSMITHKLINE u vlasništvu WELLCOME LIMITEDA provodi se postupak likvidacije. Direktorske dužnosti razriješen je Andrii Volokha, a drugi direktor Jerzy Radomir Toczyski preuzeo je ulogu likvidatora.

Zoranu Kotromanoviću se u vlasničkoj strukturi AC KOTROMANOVIĆA pridružio i Vedran Kotromanović, kojem je dodijeljena i prokura u tvrtki.

Višnji Varunek dodijeljena je prokura u tvrtki STRABAG BRVZ.

Tomislav Majerović postao je novi direktor VODOPRIVREDE-ZAGORJE iz Klanjca umjesto Božidara Hitreca, a Draženu Bedekoviću dodijeljena je prokura u tvrtki. Također, Mario Bedeković postao je novi predsjednik NO-a umjesto Karmenke Brdsko, Damir Čopor postao je novi zamjenik predsjednika NO-a umjesto Zdenka Cipriša, a novim članom Odbora postao je Tomislav Harapin.

Nad tvrtkom DENF PROMET iz Sesveta u vlasništvu Lajosa Sinkovicsa proveden je skraćeni stečajni postupak. Postupak je pokrenut na prijedlog Financijske agencije zbog 70,8 tisuća kuna duga.

Tvrtka GITONE KVARNER iz Zagreba, u vlasništvu nizozemske tvrtke GITONE KVARNER B. V., preuzela je suvlasnički dio austrijskog LEOCORI CAPITALA GMBH u MAGNUM OPATIJI. Također, dosadašnja članica Uprave Antonela Tankosić prestala je djelovati na toj funkciji te je Johannes Böck ostao samostalni član Uprave tvrtke.

Melita Vuković postala je suvlasnicom GRAFOCENTRA iz Križevaca.

Tihana Bažant, Lena Habuš, Goran Karačić, Olindo Shehu i Damir Vukotić postali su novi suvlasnici PRAEVISIJA, a Sanja Petračić, Luka Vesnaver, Daria Pak, Adrian Hammer, Mario Tešanović i Gregor Skender napustili su vlasničku strukturu. Tvrtka sad ima ukupno 49 suvlasnika.