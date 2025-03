Tvrtke u Hrvatskoj oprezne, ali planiraju dalje ulagati i zapošljavati

Istraživanje AmChama pokazuje da dvije trećine ispitanih tvrtki u 2024. bilježi bolje poslovne rezultate u odnosu na godinu ranije

Poslovno okruženje u Hrvatskoj tijekom prošle je godine bilo bolje nego godinu ranije, a iako su čelnici tvrtki generalno oprezni u predviđanjima, u 2025. godini planiraju daljnja ulaganja i zapošljavanja. Pokazuje to istraživanje Američke gospodarske komore (AmCham) provedeno među 152 od ukupno 360 članova uprava domaćih i međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj, članica AmChama, u razdoblju od 9. prosinca 2024. do 10. veljače 2025. godine. Uglavnom su to velike multinacionalne kompanije koje dobro posluju u Hrvatskoj, ali među njima ima i startupova, malih te obiteljskih tvrtki.

Dvije trećine ispitanih tvrtki u 2024. bilježi bolje poslovne rezultate u odnosu na prethodnu godinu, a polovica ih je povećala broj zaposlenika. Kako je istaknula Rina Musić, predsjednica Vijeća upravitelja AmChama, slične rezultate očekuju i za 2025. godinu.

Inflacija i dalje izazov

Gotovo su sve tvrtke povećale plaće, dvije trećine plaće je uskladilo sa stopom inflacije, dok ih 38 posto u tome nije uspjelo. Većina tvrtki povećala je plaće zaposlenika od 10 do 20 posto.

A osim inflacije, glavni ograničavajući faktori za poduzetnike u 2024. godini bili su nedostatak odgovarajuće radne snage i oporezivanje rada. Najviše su osjetili pogoršanje u cijeni rada te dostupnosti i kvaliteti radne snage.

S druge strane, najveća poboljšanja u razdoblju od pet godina ispitanici vide u rastu potražnje za robama i uslugama, povoljnijim uvjetima financiranja te mogućnosti trgovinske razmjene.

Andrea Doko Jelušić, direktorica AmChama, kao pozitivan segment istaknula je da više od polovice ispitanika planira povećati plaće u skladu sa stopom inflacije, a više od 30 posto i iznad stope inflacije tijekom 2025. godine kako bi zadržali konkurentnost na tržištu rada i privukli najbolje talente.

Na današnjem predstavljanju rezultata istraživanja sudjelovali su i članovi Vijeća upravitelja AmChama Anita Letica, predsjednica Uprave Philip Morris Zagreb, Stjepan Roglić, potpredsjednik Nadzornog odbora Orbica u Hrvatskoj, te Dunja Maronić Filaković iz tvrtke AbbVie.

Kako je objasnio Roglić, u zadnjih desetak godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju poslovni trendovi su povoljni i članice AmChama sve više ulažu i zapošljavju u Hrvatskoj.

– Orbico je u zadnjih pet godina iznad prosječno podizao plaće i zapošljavao radnu snagu s većim stupnjem školske spreme – istaknuo je Roglić.

Bojazan od carina postoji s obje strane bare

No, među europskim, a time i hrvatskim tvrtkama postoji realna bojazan od uvođenja američkih carina na uvoz njihovih proizvoda koje je ponovnim dolaskom na čelo SAD-a najavio Donald Trump. S obzirom na to da Orbico obavlja logističke poslove za američke tvrtke od kojih većina ima lokalne tvornice u Europi, na te se proizvode najavljene američke carine neće odnositi, dodatno je pojasnio Roglić.

Međutim, kako je objasnila Doko Jelušić, strah od carina postoji i ‘s druge strane bare‘.

– To je pitanje važno za nas u Europi, jer će carine, ako se uvedu, opteretiti hrvatski i europski izvoz. No, one u velikoj mjeri zabrinjavaju i kompanije u SAD-u, pogotovo mala i srednja poduzeća. Dok su neke Trumpove najavljene politike objeručke prihvaćene, kao što je recimo rezanje poreza ili smanjenje regulatornog opterećenja, najave carina zabrinule su poduzeća, jer se boje da će to povećati inflatorne pritiske u SAD-u, smaniti njihovu konkurentnost te opteretiti mogućnost rasta i dodatnog zapošljavanja – objasnila je Doko Jelušić.

Hrvatska inače ima znatan deficit u trgovinskoj razmjeni s SAD-om. Amerika izvozi u Hrvatsku robe u vrijednosti od gotovo milijardu eura, dok je naš izvoz u Sjednjene Države negdje oko 600 milijuna eura.

– U svakom slučaju, najbolja solucija bila bi da do carina niti ne dođe i da se eventualni disbalanci koji se tiču deficita i suficita uspiju riješiti na drugi način – poručila je Doko Jelušić.