U Hrvatsku stižu superbogati kupci nekretnina iz cijelog svijeta, ova splitska agencija će biti ekskluzivni partner

Forbes Global Properties, globalno udruženje magazina Forbes koje okuplja vodeće agencije na tržištu luksuznih stambenih nekretnina u 23 zemlje svijeta, širi svoj biznis u Hrvatsku, a za partnera i ekskluzivnog zastupnika Forbesa odabrali su splitski Broker Real Estate Croatia, agenciju s više od 30 godina staža u nekretninskom biznisu, doznaje Lider. Ovo je nastavak Forbesovog probijanja na tržište Mediterana te središnje i jugoistočne Europe, gdje su lani ušli kroz partnerstva s agencijama u Turskoj, Portugalu i Cipru.

Prvog dana ožujka u Splitu će biti i službeno predstavljanje ovog partnerstva, koje bi trebalo ne samo povećati promet Brokeru, već i hrvatske luksuzne nekretnine dodatno približiti globalnom tržištu, kupcima milijunašima koji su željni novih destinacija za ulaganje ili uživanje u godišnjem odmoru. Potvrdio nam je to Ivica Vulić, direktor tvrtke Broker Real Estate Croatia, koja je na tržištu od 1993. godine.

– Mi smo jedna od agencija s kojom je Forbes pregovarao u Hrvatskoj, i pokazalo se da smo najbolji izbor za njihovo širenje u Europi. Mi smo jedna od agencija s najvećom ponudom na obali, i jedan od lidera na području Dalmacije, naša ponuda se proteže od Zadra do Dubrovnika i po svim otocima, gdje se zapravo i nalazi većina naše ponude, i to je ono što stranci traže. Također, većinu naših kupaca čine stranci, mi smo jedna od prvih agencija koja je prodala nekretninu stranim državljanima, godinama smo na globalnom tržištu – kaže nam Ivica Vulić.

Agencija osim luksuznih vila za prodaju i najam u ponudi ima i više od 100 investicijskih projekata, a od partnerstva s Forbesom dakako očekuju porast broja upita kupaca. Forbes Global Properties naime pruža brendiranje i marketinške usluge vodećim svjetskim tvrtkama za nekretnine, trenutačno u 23 zemlje na više od 500 lokacija (u SAD-u, Aziji, Australiji, Kanadi, na Karibima, Meksiku, Bliskom istoku, Novom Zelandu i Europi), a u svojoj ponudi imaju nekretnine koje koštaju od 2 milijuna eura na više. Kao član ove ekskluzivne mreže, Broker dobiva pristup Forbesovoj publici koja broji više od 150 milijuna imućnih potencijalnih kupaca, agenata i prodavača nekretnina diljem svijeta.

U manjim zemljama kao što je Hrvatska politika je da imaju jednog ekskluzivnog zastupnika, s tim da je Broker uspio dogovoriti da se kod nas oglašavaju nekretnine vrijedne od milijun eura naviše. Na Forbesovim stranicama tako će stajati selekcija oglasa po izboru ekipe Brokera, koju čini 25 ljudi.

– Uspjeli smo ih uvjeriti da imamo puno nekretnina koje su jeftinije od 2 milijuna eura, što je inače njihova granica, no radi se o sjajnim nekretninama i prilikama za kupnju, i bilo bi šteta da ne uđu u ponudu za potencijalne kupce s Forbesovog popisa. Nama se tu otvaraju brojne nove prilike i otvaranje novih tržišta s kojih nam dolaze kupci. Trenutačno najviše kupaca imamo iz Poljske, Češke, Njemačke, Slovenije, ima nešto Francuza. To su kupci koji ili investiraju ili kupuju za sebe, nekretnine za odmor – kaže nam Vulić.

Primjerice, španjolskim partnerima od početka suradnje s Forbesom promet je porastao za 50 posto, no tek treba vidjeti što će se zbivati s hrvatskim tržištem, koje je zadnjih godinu dana u padu.

– Puno je elemenata koje utječe na kretanje tržište, od visine kamata na kredite do inflacije. Kako vidimo i čujemo od kolega, na obali je zadnjih godinu dana primijetan pad broja upita kupaca za 20-30 posto, i svi se jako trude da se to popravi. Mogućih razloga je niz, neki prodavatelji su prenapuhali cijene, neki kupci možda čekaju da padnu cijene. Neki će stoga morati spuštati cijene ako misle prodati, no cijene nekih kvalitetnih nekretnina neće sigurno padati u narednom periodu – zaključuje Ivica Vulić.