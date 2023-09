U Regionalnom distribucijskom centru OBŽ za voće i povrće visok interes proizvođača potvrdio opravdanost investicije

Krajem kolovoza u Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće u Osijeku počele su pristizati prve količine jabuka. Prihvat se obavlja na temelju do sada potpisanih ugovora s proizvođačima, kojima je osigurana popunjenost 72 posto ukupnog kapaciteta. U hladnjače je već spremljeno 1250 tona jabuka, sorti Gala i Jonagold, a narednih dana skladištenje će biti još intenzivnije. Visoka popunjenost kapaciteta ujedno je najbolja potvrda opravdanosti ove, još jedne, kapitalne investicije Osječko-baranjske županije, baš kao i činjenice da poljoprivrednici, osobito voćari Slavonije i Baranje napokon imaju prostor za skladištenje i čuvanje uroda sa svojih polja i voćnjaka.

Upravo u vrijeme intenzivnog popunjavanja skladišnih kapaciteta ove strateške investicije Osječko-baranjske županije, u srijedu 13. rujna 2023. godine, u prostoru Centra u Eko-industrijskoj zoni Nemetin održana je Završna konferencija projekta ‘Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće‘.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14,6 milijuna eura, od čega je iz fondova Europske unije osigurano 10 milijuna eura bespovratnih sredstava, a 4,6 milijuna eura izdvojila je Osječko-baranjska županija. Ukupni kapacitet od 3228 tona raspoređen je u 29 rashladih komora te podijeljen na dio za ekološku proizvodnju (690 tona), dio za konvencionalnu proizvodnju (2220 tona) te dio namijenjen za transport sortirane i upakirane robe (318 tona).

Završnoj konferenciji nazočili su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede i izaslanik ministrice Marije Vučković, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Domagoj Mikulić, saborski zastupnici Nataša Tramišak, Goran Ivanović, Stipan Šašlin i Marin Mandarić, zamjenici župana Mato Lukić i Josip Miletić, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin, predsjednica Skupštine OBŽ Ivana Bagarić, ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Darja Sokolić, predstavnici projektanata, izvođača radova, nadzora i isporučitelja opreme te drugi uzvanici.

- Napokon smo stigli do Završne konferencije velikog projekta kojeg smo najavljivali još 2017. godine, a sada je konačno u punom pogonu, popunjen 72 posto, odnosno i do 100 posto do kraja godine. Zbog toga zaključujemo da ovakvih regionalnih distribucijskih centara treba biti još na čemu ćemo raditi svi zajedno kako bismo ih na istoku Hrvatske imali desetine. Ako se želimo baviti voćarstvom i povrtlarstvom i biti konkurentni na tržištu s vlastitim, domaćim proizvodima, onda moramo imati ovakve centre koji će podizati konkurentnost. Svjedoci smo povećanja cijena hrane, osobito voća i povrća, koje ne bi bilo toliko pod kontrolom trgovačkih lanaca i uvoznika da smo prije desetak godina izgradili ovakve regionalne distribucijske centre te na taj način čuvali svoje voće i držali ga konkurentnim. Sad je vrijeme da krenemo dalje i da nastavimo osnaživati naše voćare i povrtlare, ali i cijelu našu poljoprivredu koja je ključ opstanka čitavog istoka Hrvatske - istaknuo je župan Ivan Anušić.

RDC OBŽ je otvoren nekoliko mjeseci uoči prihvata prvih proizvoda, u veljači ove godine, i to radi strateške i operativne pripreme, edukacija, povezivanja lokalnih OPG-ova i udruženja te dobrog upoznavanja svih uključenih i zainteresiranih aktera s kapacitetima, pogonima i procesima koji će biti implementirani.

- Ova je konferencija točka na i cijelog projekta izgradnje RDC OBŽ za voće i povrće koji je sredinom kolovoza počeo primati robu. Nešto više od 1250 tona je uskladišteno od tada što je donekle premašilo i naša očekivanja. Trenutno je popunjenost kapaciteta 2285 tona, odnosno 72 posto, a ako gledamo kroz ULO režim penjemo se na 78 posto. Oduševljeni smo rezultatima ove prve godine i ozbiljno razmišljamo o drugoj i trećoj fazi jer će nam faliti kapaciteta. Imamo desetak kooperanata kojima na ovaj način nudimo skladištenje robe u trenutku kad je najviše robe na tržištu te izlazak na tržište u, za njih najpovoljnije vrijeme. Hladnjače se zakupljuju po cijeni od 10 centi, što je jedna od najboljih cijena u Hrvatskoj - rekao je Alen Mamić, direktor RDC OBŽ za voće i povrće Osijek.

Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin čestitao je svim sudionicima, osobito županu Anušiću, na projektu koji je iznimno važan za grad Osijek.

- RDC je jedan od više kapitalnih projekata koje provodi Osječko-baranjska županija na području Grada Osijek, a ovaj projekt je ujedno označio i početak izgradnje velikih projekata u Industrijskoj zoni Nemetin - kazao je Vulin.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak naglasio je da je projekt važan za Slavoniju i Baranju, ali i cijelu Hrvatsku. Dodao je kako je Ministarstvo poljoprivrede u okviru NPOO-a definiralo četiri mjere, a jedna je upravo ovo što se događa u Osijeku te da planira izgraditi još 4-5 takvih centara, za što su sredstva već izdvojena.

Državni tajnik Domagoj Mikulić istakao je zadovoljstvo što su kapaciteti RDC-a već sada vrlo dobro popunjeni, a uskoro će biti maksimalno te se time daje odgovor na pitanje o funkcionalnosti Centra izgrađenog u značajnoj mjeri europskim novcem.

Prezentaciju o izgradnji Regionalnog distribucijskog centra održao je Romeo Jukić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu OBŽ, a nakon Završne konferencije nazočni su obišli hladnjače i ostale prostore RDC-a.