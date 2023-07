U Splitu otvoren prvi AC hotel by Marriott

Na vrhu najvišeg nebodera u Hrvatskoj, 135 metara visokom splitskom Westgate Toweru, otvoren je novi hotel AC Hotels by Marriott koji je dio portfelja Marriott Bonvoya, globalnog putničkog programa tvrtke Marriott International. Dizajnirao ga je poznati arhitekt Otto Barić, a predvorje hotela ukrašeno je umjetninama domaćih autora, uključujući djela eminentnog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša, piše u priopćenju.

Suvremeni minimalistički dizajn 214 soba i apartmana omogućuje gostima da prostor koriste na način koji im najviše odgovara nudeći pritom dovoljno prostora za pohranu prtljage ili udobno radno mjesto. Gosti hotela kroz potpuno ostakljeni toranj mogu uživati u pogledu na rimski akvadukt stariji od 1700 godina koji se proteže pored hotela, a iz svake sobe pruža se pogled na more i panoramu grada.

U skladu s jadranskom kulinarskom scenom, AC Hotel by Marriott Split nudi okuse mediteranske kuhinje u restoranu Laureto pod vodstvom hrvatskog chefa Gorana Šikića. Cumano Bar nudi raznovrsne kreativne koktele i vremenske klasike s modernim twistom, uključujući signature AC Gin Tonic.

Ostali sadržaji uključuju 178 SPA s unutarnjim bazenom, saunom i parnom sobom te 325 četvornih metara prostora za sastanke koji mogu primiti do 240 ljudi. Gostima je na raspolaganju i teretana s modernom opremom Matrix.

– Otvorenje AC Hotel by Marriott Split označava uzbudljivo poglavlje za lokalnu hotelsku industriju, tim više što Marriott International u Hrvatskoj debitira s brendom AC. Nadamo se značajnom doprinosu gospodarskom rastu regije kroz privlačenje poslovnih i turističkih gostiju te razvoj korporativnih partnerstava. Također, radujemo se prvim gostima u AC Hotel by Marriott Split, ali i predstavljanju naše prepoznatljive ponude – izjavila je u priopćenju Ljubica Bauk, generalna direktorica hotela AC Hotela by Marriott Split.

AC Hotels u svom portfelju ima više od 225 hotela u 31 zemlji svijeta.

– Oduševljeni smo što širimo prisutnost Marriott Bonvoya i predstavljamo AC Hotels kroz iznimno korisničko i dizajnersko iskustvo u Hrvatskoj. Split kao kulturno i turističko središte Hrvatske nudi brojne znamenitosti poput Dioklecijanove palače pod zaštitom UNESCO-a, a tu su i beskrajne mogućnosti uživanja u modernoj mediteranskoj kuhinji, uzbudljivom noćnom životu i rajskim plažama – izjavila je Sandra Schulze-Potgieter, potpredsjednica Marriott Internationala za premium i odabrane brendove u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.

U Splitu ove godine na jesen kreće gradnja još jednog hotela poznatog hotelskog lanca Accor, pod brendom Mövenpick Split, čija se gradnja procjenjuje na 25 milijuna eura. Hotel će se nalaziti na atraktivnoj lokaciji na Žnjanu te raspolagati sa 156 soba s pogledom na more, dva restorana, spa centrom, inovativnim radnim prostorom i objektom za održavanje konferencija. Otvorenje hotela očekuje se 2024. godine.