Uber ima novu uslugu u Zagrebu: Vozači sada preuzimaju narudžbe iz trgovina i paketomata

Uber je u Zagrebu lansirao novu uslugu u svojoj aplikaciji - opciju Preuzimanje u trgovini. Korištenjem ove usluge, klijenti sada mogu naručiti dostavu iz raznih fizičkih trgovina, od dućana s odjećom do ljekarni, ili čak dostavu iz paketomata na željenu lokaciju. Usluga Preuzimanje u trgovini dostupna je za proizvode koji su već plaćeni, ukupne težine do 15 kg i vrijednosti do 115 eura. Trenutno je Zagreb među nekolicinom gradova koji su uveli ovu opciju - ona je dostupna još u Varšavi, Wrocławu, Krakovu i Tri-Cityju.

Nova opcija služi kao osobni asistent za sve koji su u žurbi u ovo blagdansko vrijeme

Osobnu dostavu od sada je moguće koristiti po malo višoj cijeni nego opciju Uber paket, a znatno skraćuje vrijeme kojeg, pred kraj godine u ovo blagdansko doba, uvijek nedostaje. Uz uslugu Preuzimanje u trgovini, vozači će sada moći preuzeti poklone ili pakete umjesto korisnika i dovesti do tražene lokacije.

- Uber kontinuirano traži načine kako olakšati život našim korisnicima i prilagoditi se njihovim potrebama. Nova opcija ‘Preuzimanje u trgovini‘ omogućuje korisnicima da na brz i jednostavan način preuzmu svoje narudžbe, bez gubljenja vremena u redovima. Uvođenje ove usluge, posebno u blagdanskoj sezoni, još je jedan korak ka modernizaciji dostavnih usluga i pružanju dodatne vrijednosti našim korisnicima - izjavila je Morena Šimatić, voditeljica Uberovih operacija u Hrvatskoj.

Korištenje nove opcije u Uber aplikaciji

Sve što korisnici trebaju napraviti je pokrenuti Uber aplikaciju, pod Prijedlozima pronaći gumb Preuzimanje u trgovini, unijeti adresu i naziv lokacije (posebno ako se nalazi u većem trgovačkom centru) te sve potrebne podatke za preuzimanje, poput broja i koda za preuzimanje. Zatim je potrebno unijeti adresu odredišta - gdje vozač treba dostaviti paket. Nakon toga, kao i za ostale opcije, proces dostave je moguće pratiti u stvarnom vremenu u samoj Uber aplikaciji. Kada vozač stigne na željenu adresu, paket se preuzima autorizacijom (unošenjem koda).