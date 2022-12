Ukidanje dvostrukog oporezivanja s SAD-om Hrvatskoj će donijeti više investicija

Nakon dvjie godine od početka pregovora, Hrvatska je danas potpisala konvenciju o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om koje će brojnim domaćim tvrtkama donijeti olakšice pri oporezivanju svih vrsta dohotka i dobiti. Posebno se zbog ovog značajnog koraka raduju hrvatske tvrtke iz IT i farmaceutskog sektora, čiji prihodi uvelike ovise o poslovanju s SAD-om, koje bi mogle postati konkurentnije. Ova bi odluka Hrvatskoj mogla donijeti i više investicija iz SAD-a, smatraju iz ICT ogranka Hrvatske udruge poslodavaca.

– Morao je postojati snažan interes snažnih, relevantnih američkih tvrtki kako bi došlo do sporazuma s obzirom da su povjerenstva koja o tome u SAD odlučuju depolitizirana. To upućuje na srednjoročno jačanje američkih investicija u Hrvatsku. Gledano u širem kontekstu, budući da je Hrvatska u Visa vaiwer programu te među samo četiri zemlje kao Global Entry partner, te da istodobno, američkim investitorima se značajno olakšava poslovno djelovanje u EU preko hrvatskog tržišta – ističe, direktorica HUP ICT Udruge.

– Američki investitori su nas do sada u nekim situacijama zaobilazili zbog dvostrukog oporezivanja iako su drugi faktori za investicijsku odluku možda bili povoljniji, što je ovim sporazum napokon riješeno. Konkurentnost naših izvoznika u SAD, posebno IT sektora, će porasti zahvaljujući poreznom rasterećenju – dodala je Martinović.

Novim investicijama iz SAD-a nadaju se i u Infobipu, jedne od najvećih hrvatskih IT tvrtki. Ističu da će ova odluka omogućiti lakše i brže poslovanje, jer je SAD među najvažnijim tržištima za IT sektor.

– Ukidanje dvostrukog oporezivanja veliki je poticaj i vjetar u leđa za poslovni svijet, pogotovo za izvozno orijentirane tvrtke koje će sada postati puno konkurentnije. Za očekivati je da će se u budućnosti sve više tvrtki odvažiti na iskorak da nastupe na tržištu SAD-a, kao i da će se povećati broj američkih investicija u Hrvatskoj – kažu iz Infobipa.

Doprinos gaming sektora

Više novca domaćim razvojnim timovima koji svoj softver prodaju na američkom tlu, uključujući i video igre, glavni je benefit ukidanja dvostrukog oporezivanja kojega također navodi Aleksandar Gavrilović, suosnivač i direktor gaming tvrtke Gamechuck te tajnik Klastera hrvatskih proizvođača računalnih igara (Croatian Game Development Alliace – CGDA). Ističe da je do tog značajnog pomaka došlo upravo zahvaljujući naporima hrvatskog gaming sektora.

– Takozvani ‘withholding tax‘ od 30 posto su domaćim studijima naplaćivale američke platforme za prodaju videoigara poput Steama, Humblea i sličnih, te s tih 30 posto plaćali porez u Americi za sve kupnje napravljene u SAD-u. Ovo se nije odnosilo na račune izdane prema SAD-u, primjerice za usluge, što je glavni razlog zašto druge izvozne industrije, koje su većinski uslužne, nisu problematizirale manjak regulacije po tom pitanju. Primjerice, ako ste agencijska firma i proizvodite softver za američku tvrtku, i oni vam ispostave račun, u tom slučaju se nije plaćao nikakav porez, čak niti PDV, budući da je izvoz oslobođen PDV-a. S druge strane, ako ste napravili vlastiti proizvod i prodavali ga u Americi, tantijemi su bili oporezovani s tih 30 posto – pojašnjava Gavrilović, uvjeren da će domaće gaming tvrtke od sada imati veće prihode.

– Budući da američki porezni rezidenti čine barem 25 posto naših kupaca (ovisi o žanru i platformi, često i više), to znači da ćemo za njih 25 posto imati 30 posto veće prihode zbog ukidanja tog poreza. To je najmanje 7.5 posto većih prihoda za sve tvrtke koje prihode imaju većinom iz prodaje video igara.

Budući da je prihod industrije video igara oko 500 mlijuna kuna godišnje, radi se o desecima miljuna kuna svake godine, počevši od datuma ratifikacije, što će pretpostavljam biti nekad u 2023. godini, to jest 10 godina od našeg pristupanja zajedničkom tržištu Europske unije. To je zaista bila ogromna neravnopravnost hrvatskih tvrtki naspram svih ostalih na zajedničkom tržištu, i zanimljivo je da je to ostalo nepromijenjeno bez da je to itko u EU to javno problematizirao, izuzev industrije video igara – zaključuje Gavrilović.

Jačanje izvoza

Osim boljih financijskih prilika, ovaj sporazum znači i manje administrativno opterećenje tvrtki te veću transparentnost poslovanja između Hrvatske i SAD-a. Upravo je to, uz ubrzavanje procedura, od velike važnosti najvećoj hrvatskoj farmaceutskoj kompaniji Plivi, koja je također jedan od najvećih izvoznika u Hrvatskoj.

– Američko nam je tržište jedno od pojedinačno najvažnijih. U sklopu Teva grupe svakodnevno opskrbljujemo šezdesetak svjetskih tržišta te gotovo 90 posto svojih prihoda ostvarujemo putem izvoza gotovih lijekova i aktivnih supstancija, a ove smo godine proglašeni i najboljim hrvatskim izvoznikom upravo na tržište SAD-a.

Pozdravljamo svaku aktivnost koja pomaže jačanju ekonomske povezanosti između našeg i američkog tržišta. Vjerujemo da se ovim potezom otvara prostor za ulaganje i potiče poslovanje kompanija koje svoje aktivnosti razvijaju i na tržištu SAD-a, ali i onih iz SAD-a koje će se u ovom slučaju lakše odlučiti na investicije u Hrvatskoj – kažu u Plivi, također se nadajuću novim investicijama, kao i razvoju cjelokupnog hrvatskog gospodarstva.

Rezultati će se tek vidjeti

Konvenciju su u Washingtonu potpisali ministar financija Marko Primorac i podtajnik za gospodarski rast, energiju i okoliš u američkom State Departmentu Jose W. Fernandez, a među prvima ju je pozdravila Američka gospodarska komora u Hrvatskoj.

, izvršna direktorica AmChama Hrvatska, istaknula je da je ovo ‘značajan korak za poslovnu zajednicu u SAD-u i Hrvatskoj‘ koje su dugi niz godina zagovarale te pregovore.

– Ovaj korak je posebno bitan za AmCham i njegove članove s obzirom na to da je još 2018. godine pripremio početnu argumentaciju za sklapanje Ugovora i okuplja tvrtke koje su najviše uključene u trgovinske i investicijske tokove između Hrvatske i SAD-a – dodala je Doko Jelušić.

Međutim, potpuni efekt ukidanja dvostrukog oporezivanja na poslovanje hrvatskih tvrtki u SAD-u i obrnuto moći će se detaljnije analizirati kada se vidi što je na kraju ispregovarano, zaključuje Martinović iz HUP ICT Udruge.