Upravljači imovinom uvelike se klade na kriptovalute unatoč tržišnom porazu

Poznata imena koja upravljaju novcem grabe u digitalnu imovinu, pronalazeći nove načine za unovčavanje interesa ulagača iako su obujam trgovanja i cijene bitcoina i drugih kriptovaluta pali, piše Financial Times.

Abrdn koji je uvršten na FTSE 100 ovaj je tjedan postao posljednja investicijska kuća koja se odlučila kupiti udio u reguliranoj britanskoj burzi digitalne imovine Archax. Ulog će upravitelju fonda vrijednom 508 milijardi funti omogućiti mjesto u odboru i predstavlja okladu da će Archaxova tehnologija poduprijeti način na koji se u budućnosti trguje fondovima, dionicama i drugim vrijednosnim papirima.

Abrdnovo ulaganje, koje nije prethodno objavljeno, dolazi u trenutku kada je BlackRock, najveći svjetski upravitelj novcem, ne samo najavio planove za spot bitcoin trust za institucionalne ulagače, već je također pristao povezati svoju tehnološku platformu Aladdin s kripto burzom Coinbase. Potonji potez trebao bi olakšati put za 82.000 investicijskih stručnjaka koji koriste Aladdin kako bi klijentima ponudili pristup bitcoinu.

U međuvremenu Charles Schwab, američka brokerska i investicijska grupa, prošlog je tjedna pokrenuo fond kojim se trguje na burzi s ciljem da ulagači budu izloženi kriptovalutama bez stvarne kupnje valuta. A britanski upravitelj imovinom Schroders kupio je u srpnju udio u upravitelju digitalnom imovinom Forteus.

Iako Fidelity nudi usluge skrbništva nad digitalnom imovinom gotovo pet godina, au travnju je svojoj ponudi za umirovljenje dodao opciju bitcoina, aktivnosti ovog ljeta signaliziraju šire prihvaćanje digitalne imovine, kažu tržišni analitičari.

"Veliki upravitelji imovinom počinju ovo smatrati pravim ulaganjem", rekao je Chris Brendler, viši istraživački analitičar u DA Davidsonu. "Mislim da je to glavna točka podataka u smislu tradicionalnih tvrtki za upravljanje imovinom koje prihvaćaju ono što je zapravo godinama bilo gotovo ismijano."

Osnivač BlackRocka Larry Fink nekoć je bio među skepticima, šaleći se 2017. da vam “bitcoin samo pokazuje kolika je potražnja za pranjem novca u svijetu”.

Nove digitalne ponude dolaze nakon što je digitalna imovina pretrpjela brutalnu tržišnu rasprodaju koja je srezala ukupnu tržišnu kapitalizaciju kriptovaluta s oko 3,2 bilijuna dolara u studenom na manje od 1 bilijun dolara.

Sljedeći remetilački faktor

No Charley Cooper, generalni direktor u blockchain tvrtki R3 i bivši vrhunski zaposlenik američke Komisije za trgovinu robnim ročnicama, tvrdi da činjenica da su krenuli naprijed predstavlja glasovanje o povjerenju. “Ovakvi poslovi ne sklapaju se u zadnji čas. Na tim se stvarima radi mjesecima, ako ne i godinama . . . Nije kao da su to odlučili učiniti u hodu."

To je ono što se tiče potrošačkih skupina. "Samo zato što vrhunske tvrtke žele zaraditi na nečem novom, to ne znači da je to dobra stvar", rekao je Dennis Kelleher, voditelj Better Marketsa, skupine za zagovaranje ulagača sa sjedištem u Washingtonu. "Ta volatilnost bi inače bila upozorenje za crvenu zastavu."

Širok izbor poslova s digitalnom imovinom odražava tek nastalu prirodu klase imovine i regulatorni skepticizam oko maloprodajnih proizvoda koji ulažu izravno u bitcoin. BlackRock je to izbjegao ponudivši privatni fond institucionalnim ulagačima, a Schwab ETF ulaže u uvrštene tvrtke koje imaju za cilj profitirati od ponude usluga kripto ulagačima ili od temeljne tehnologije digitalne knjige blockchain.

"Znamo da su to špekulativna ulaganja, ali smo to identificirali kao dugoročni trend", rekao je David Botset, voditelj upravljanja dioničkim proizvodima u ogranku za upravljanje imovinom Charlesa Schwaba.

Abrdnov udio u Archaxu je slična oklada. Osnovan 2018. od strane bivših rukovoditelja hedge fondova Grahama Rodforda, Andrewa Flatta i Matthewa Pollarda, Archax pruža platformu za institucionalne ulagače za trgovanje kriptovalutama i tokeniziranim vrijednosnim papirima kao što su dijelovi dionica u tvrtkama. S vremenom se Abrdn nada ostvariti “znatan prihod” dajući klijentima pristup svojim sredstvima u tokeniziranom obliku, kao i imovini kojom se teže trguje, poput privatnog duga, privatnog kapitala i zgrada, na burzi.

"Naše je mišljenje da će sljedeći remetilački događaj biti prijenos s elektroničkog trgovanja na digitalne burze i trgovanje putem digitalnih vrijednosnih papira", rekao je Russell Barlow, globalni voditelj alternativa u Abrdnu, koji je bio ključan u finaliziranju dogovora. "Biti tamo na početku će nas staviti u stvarno jaku poziciju."

Ranije ovog tjedna Abrdn je objavio gubitak u prvom poluvremenu od 320 milijuna funti jer je odljev klijenata smanjio njegovu imovinu pod upravom i administracijom.