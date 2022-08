Usisavač Roomba ne mora čistiti samo prašinu, mogao bi i osobne podatke

Preuzimanjem iRobota, tvorca najpopularnijeg usisavača na svijetu, kompanija Amazon preuzet će još više digitalnog blaga. Ne samo da će zarađivati na prodaji robotskih uređaja nego je prava vrijednost najnovije Amazonove akvizicije u podacima koje mogu dati ti uređaji. Obično se misli da se Amazon bavi internetskom prodajom, ali on je, kažu kritičari, tvrtka za nadzor. Sada je još moćniji

Nedavna Amazonova kupnja tvrtke iRobot Corp. za 1,7 milijardi dolara četvrto je najveće preuzimanje u povijesti toga tehnološkog diva koji je 1994. 'u garaži' osnovao Jeff Bezos. Do sada je najviše novca izdvojio prije pet godina za lanac trgovina Whole Foods, 13,7 milijardi dolara, i lani kad je 8,5 milijardi dolara otišlo za filmski studio MGM. U srpnju je najavio i preuzimanje tvrtke za usluge primarne zdravstvene zaštite One Medical, i to za 3,9 milijardi dolara.

U Amazonove ruke prelazi usred ne baš tako bajkovitog poslovanja iRobota, kompanije koja stoji iza robotskih usisavača Roomba, jer je netom prije preuzimanja objavio da mu je u drugom tromjesečju prihod neočekivano pao za trideset posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Uzroci pada prihoda s 303 milijuna dolara na 255,4 milijuna nepredviđeno su smanjenje narudžbi, kašnjenja i otkazivanja u Sjevernoj Americi, Europi, Africi i na Bliskom istoku nakon uzleta narudžbi u koronakrizi, kad se više vremena provodilo kod kuće.

Robot na pauzi

Osim smanjenja broja narudžbi, na nagomilavanje zaliha robe posljednjih tromjesečja utjecali su poremećaji u opskrbnim lancima. Stoga iRobot namjerava otpustiti oko 140 zaposlenika, što je deset posto od njihova ukupnog broja. Tvrtku koja je bila prije manje od godinu dana bila procijenjena na dvije i pol milijarde dolara nastavit će voditi izvršni direktor i suosnivač Colin Angle. Nakon objave vijesti o preuzimanju iRobotove dionice narasle su za 19 posto. Predviđa se da će iRobot iduće godine ostvariti dobit od otprilike 78 milijuna dolara, i to uz 389 milijuna dolara troškova prodaje, marketinga i administracije (koji se ipak mogu smanjiti jačom prisutnošću na postojećim kanalima Amazonove prodaje).

Uz iRobot najviše se veže robotski usisavač Roomba, koji je izbacio na tržište 2002., a u ponudi ima i samostalne robotske perače podova Braava (taj je brend naslijedio ukinuti program čistača Scooba), robotske krpe i čistače bazena. Za američku vojsku i policiju izradio je niz robota vozila i platformi, kao i za zdravstvo te istraživanja.

Uhode u pametnom domu

iRobot​ osnovan je 1990. u Laboratoriju za umjetnu inteligenciju Instituta za tehnologiju u Massachusettsu, a sada će Amazonu poslužiti kako bi nezaustavljivo koračao prema daljnjoj nadogradnji opreme za pametni dom. I upravo se na to upozorava u američkim javnim glasilima. Bloomberg tako uočava da Amazon dolazi u posjed Roombe s pomoću koje može točno mapirati, odnosno odrediti tlocrt stambenih prostora. Ocjenjuje da će Amazon zaraditi na prodaji robotskih uređaja, ali i da prava vrijednost za diva internetske prodaje leži u podacima koje mogu dati ti uređaji.

Amazon težište stavlja na pametni dom pa su, primjerice, njegovi pametni zvučnici Echo prodavaniji od onih Applea i Googlea te se procjenjuje da ih je prodano 9,9 milijuna od početka godine do ožujka. Također, prije četiri godine postao je vlasnikom proizvođača videozvona Ring za više od milijardu dolara, a godinu dana poslije za 97 milijuna dolara preuzeo je tvrtku Eero, koja osigurava bežični internet. Prije dvije godine predstavio je i dron za kućnu sigurnost. U kojem smjeru Amazon ide, potvrđuje i njegov Astro, kućni robot koji je lani izbačen na tržište.

Prodaje ga za 999 dolara u ograničenim količinama, ranim kupcima s pozivnicom, a ostalima za 1449 dolara. Astro se može povezati i s digitalnom pomoćnicom ​Alexom te pratiti vlasnika u kretanju domom, a najnoviji iRobotovi uređaji uključuju tehnologiju Smart Maps. No vlasnik uređaja može odustati od dijeljenja podataka jer Amazon tvrdi da mu je jako stalo do zaštite korisnika. Ugovor s Whole Foodsom daje mu uvid u trgovanje mješovitom robom, upozorava Bloomberg, onaj s One Medical Ltd.-om osigurava mu podatke o potrebnoj zdravstvenoj skrbi, a s iRobotom Amazonov osnivač Jeff ​​Bezos i društvo dobivaju pristup mnogim domovima.

Digitalno zlato

I američka tehnološka mrežna stranica The Verge slaže se da je ta vrsta podataka digitalno zlato za tvrtku čiji je prvi cilj prodati što više stvari. U lipnju je tako pisao o tome kako je Amazon dijelio podatke policijskim odjelima s pomoću Ringa i Echoa prijavom na mrežnu stranicu Amazon Law Enforcement Request Tracker. Radilo se o jedanaest privatnih videozapisa putem Ringa koje je policiji dostavio Amazon u sedam mjeseci (do lipnja). Policija ima pristup podacima bez pristanka osobe ili sudskog naloga ako se u formular napiše da je riječ o hitnom slučaju opasnom za život ili mogućem ozljeđivanju.

The Verge navodi da se Amazon čak koristio policijom kao marketinškim alatom ne bi li povećao prodaju i da je do danas u partnerstvu s 2161, agencijom koja se bavi provođenjem zakona, uključujući vatrogasce. Nije sasvim jasno je li Ring doista pomogao policiji, ali istraživanje NBC Newsa od prije dvije godine pokazalo je da uglavnom nije.

– Obično se misli da se Amazon bavi internetskom prodajom, ali zapravo je tvrtka za nadzor. To je srž njegova poslovnog modela i ono što pokreće njegovu monopolsku moć i zaradu – rekao je za magazin Wired Evan Greer, direktor neprofitne organizacije za digitalna prava Fight for the Future.

Amazon je odbio odgovoriti kako će upotrebljavati podatke iRobota, ali tvrtkina glasnogovornica Alexandra Miller dala je izjavu u kojoj tvrdi da je tvrtka uvijek dobro upravljala podacima o kupcima. Iako Wired ističe da je još možda prerano za takva predviđanja, o svemu bi mogla nešto reći i američka Savezna komisija za trgovinu. Naime, njezina predsjednica Lina Khan već je kritizirala preuzimanja velikih tehnoloških kompanija.