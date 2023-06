Većina luksuznih stanova na Ribnjaku i dalje nije prodana

Iako bi se iz medijskih natpisa u posljednje dvije godine moglo zaključiti da se luksuzni stanovi u Zagrebu rasprodaju još dok se izrađuju idejni nacrti zgrada, ipak sve nekretnine iz kategorije šest i više tisuća eura po kvadratu ne nalaze baš tako brzo kupce.

Pokazuje to primjer upečatljive crno-zlatne stambene zgrade na Ribnjaku, s potpisom arhitekta Davora Matekovića, investitora tvrtke Mešić com u kojoj je vlasništvo prema podacima Općinsko-zemljišnog suda u Zagrebu promijenilo tek tri stana. Preostalih 14 i dalje glase na tvrtku Mešić com (točnije, jedan na sestrinsku tvrtku MC Plus), iako je još prije 10 mjeseci Adnel Mešić, direktor tvrtke Mešić dom izjavljivao da su gotovo svi stanovi rasprodani.

S obzirom na cijenu od osam tisuća eura te činjenicu da je riječ o velikim stanovima, pa najjeftiniji košta oko 800 tisuća eura, teško je za povjerovati da novi vlasnik ne bi želio upisati svoje ime na tako vrijednu nekretninu. I u informacijskom sustavu eNekretnine vidljive su tek tri kupoprodaje te prebacivanje vlasništva za jedan stan s tvrtke Mešić na MC Plus.