Vedran Bajer (Microsoft Hrvatska): Ima krize u IT industriji, ali ne očekujem da će dugo trajati

Ne događa se često (ili možda takav narativ nije zastupljen u javnom prostoru) da se netko iz bijeloga svijeta vrati u Hrvatsku raditi i živjeti sa željom da među ljudima potakne pozitivne promjene. Upravo je to učinio Vedran Bajer došavši na poziciju regionalnog menadžera (engl. country manager) u Microsoftu Hrvatska nakon godina rada i života u Švicarskoj i Singapuru. Želja mu je stečeno znanje i iskustvo prenijeti u organizaciju u kojoj radi, ali i šire, jer vjeruje da je odgovornost ljudi s iskustvom, kojih ima mnogo, da se na neki način oduže društvu.

Na Microsoftovu čelu vodi hrvatski tim koji radi i na drugim tržištima i u regiji, zbog čega je teško procijeniti točan broj zaposlenika. Zahvaljujući iskustvu s drugih tržišta i regija dobri su u kibernetičkoj sigurnosti i, primjerice, radu na rješenjima umjetne inteligencije. Microsoftovi zaposlenici u Hrvatskoj već su godinama i u vrhu prema iznosima prosječnih plaća.

Prije devet mjeseci preuzeli ste direktorsko mjesto u Microsoftu Hrvatska. Koji su bili vaši prvi potezi?

– Nov sam ne samo u kompaniji, također sam povratnik u Hrvatsku, stoga sam prije svega u početku slušao, pitao i učio. Microsoft je u Hrvatskoj dvadeset pet godina i jako je bitno da razumijem što se događa na tržištu, koji su trendovi, s kime radimo, a i što žele naši partneri i korisnici. Isto je tako iznimno bitno da razumijem i interno s kime i kako radim. U zagrebačkom uredu nisu samo zaposlenici koji su fokusirani na Hrvatsku nego i oni koji se bave regijom. I u drugim uredima u regiji ima zaposlenika koji su fokusirani na Hrvatsku. Mnogo je kompleksnosti koje treba razumjeti i na temelju toga odlučivati. Svakako mi je pomoglo iskustvo koje imam iz prethodnih organizacija jer sam već radio u sličnom okružju.

Budući da naša poslovna godina počinje s 1. srpnja, trenutačno sam fokusiran na to kako prilagoditi našu globalnu strategiju lokalnom tržištu i maksimirati pozitivne učinke koje mi i naša tehnologija možemo imati na lokalni ekosustav, svoje partnere i korisnike.

U Microsoftu, između ostaloga, planirate ubrzati digitalnu transformaciju poslovanja, ali i javnog sektora. Možete li na konkretnom primjeru objasniti kako to planirate postići?

– Kompanija Microsoft na ovome tržištu, kao i na drugima, ima vrlo snažnu i veliku ulogu. Uz partnere i korisnike započela je i provodi procese digitalne transformacije u realnom i javnom sektoru. Kao kompanija svjedok smo različitih primjera transformacije u svijetu upravo zato što ne poslujemo samo u Hrvatskoj nego i u mnogo drugih zemalja. S obzirom na to da radimo s kompanijama iz realnog i javnog sektora diljem svijeta, imamo jako puno različitih primjera. Uvijek se trudimo da na konkretnom izazovu ili prilici pojedinoga korisnika, iz kojega god sektora bio, primijenimo konkretan slučaj s kojim smo se već negdje susreli, a koji je u tom trenutku dobar baš za tu organizaciju.

ICT sektor u hrvatskom BDP-u iznosi 4,5 posto, a plan je, prema Digitalnoj strategiji, da do 2032. godine taj udio bude od 13 do 15 posto. Je li taj cilj ostvariv?

– Jedan je od ciljeva da bude šezdeset tisuća zaposlenih u ICT sektoru. Četiri i pol posto bio je udio ICT-a u BDP-u 2019., zatim 2020. otprilike pet posto, a u idućih deset godina govorimo o linearnom rastu. Već se radi na važnim inicijativama na tržištu, naprimjer na rasterećenju rada radi zadržavanja ljudi, kao i imigracijskoj politici radi dovođenja i zadržavanja studenata i novih zaposlenika. Ako napravimo sve što smo definirali u Digitalnoj strategiji i ako u slučaju potrebe promijenimo njezin smjer, bit ću vrlo optimističan.

Također ne treba zaboraviti da je deset godina u IT svijetu doista mnogo. Ja sam diplomirao prije dvadeset i koju godinu. Kad sam krenuo na fakultet, tražilice kojima se danas koristimo gotovo nisu postojale u tom obliku. Da me netko tada pitao kako će svijet izgledati za dvadeset godina, vjerovao bih da sve ovo što imamo sada postoji samo u stripovima. Zbog toga, ako nam je to plan za deset godina, važno je zapitati se: što se mora dogoditi da se to napravi za kraće vrijeme ili kako možemo povećati taj postotak? Deset godina jednostavno je predug ciklus.

Tijekom prošle godine globalni tehnološki sektor suočio se s padom cijena dionica big tech tvrtki. Kako su ta zbivanja utjecala na IT tržište u Hrvatskoj?

– Organizacijske i kadrovske prilagodbe nužan su i redovit dio upravljanja svakim poslovanjem. U Microsoftu naglašavamo prioritete u koje nastavljamo ulagati. To su prije svega strateška područja rasta za našu budućnost i potporu klijentima i partnerima. Microsoft je i prije redovito provodio manje organizacijske i kadrovske prilagodbe i nastavit će to činiti prema potrebi kako bi udovoljio strateškim zahtjevima poslovanja. Općenito govoreći, ima krize u IT industriji, ali s obzirom na stabilnost sektora i njegovu likvidnost ne očekujem da će ona dugo trajati. IT industrija u Hrvatskoj financijski je i poslovno stabilna te se globalna kriza ne reflektira toliko na nju, stoga vjerujem da će se vrlo brzo oporaviti i nastaviti rasti.

Koji su trenutno najveći izazovi u Microsoftu Hrvatska te kako svoja bogata iskustva iz rada u Googleu u Švicarskoj i Singapuru planira primijeniti u Hrvatskoj pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.